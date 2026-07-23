Почему в 40 кризис бьёт сильнее? Объясняет психолог

Потеря работы, уход из профессии, разрыв отношений, смерть близкого или резкое осознание, что «жизнь идёт не туда» могут стать серьёзным испытанием для психики. Такие периоды называют кризисными состояниями. Клинический психолог Елена Соломеина рассказала «Рамблеру», почему жизненные кризисы в разные периоды ощущаются совершенно по-разному и что помогает с ними справиться.

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«В определённые периоды жизни возрастные и социальные изменения меняют то, как человек привык реагировать на происходящее. Любые потери и переломные моменты в разном возрасте ощущаются по-разному — на них всегда накладывается контекст конкретного этапа жизни». Елена Соломеина Клинический психолог сети клиник «Семейная»

Почему возраст влияет на переживание кризиса

Стресс от любой резкой перемены или утраты универсален, но то, как именно человек его проживает, зависит от задач конкретного возраста.

При этом важно помнить: классические стадии проживания горя (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие) в реальности редко идут строго друг за другом. Человек может возвращаться к прошлым этапам, перескакивать через них или испытывать несколько эмоций одновременно — это абсолютно нормально.

Кризис в 30 лет: страх не успеть реализовать планы

Около 30 лет многие впервые пересматривают траекторию жизни: оценивают карьеру, самостоятельность и личные цели. В этот период на первый план выходят вопросы идентичности: «Кто я?», «Чего я достиг?», «Туда ли я двигаюсь?».

Если в этом возрасте происходит переломное событие — увольнение или расставание — оно воспринимается не просто как отдельная неудача, а как разрушение всей стратегии будущего.

«Кризис в 30 лет чаще всего вызывает ощущение разрушенных надежд. Это точка, когда человек созревает настолько, что начинает подводить первые итоги. Пройденный путь уже достаточно длинен, но и предстоящий отрезок очень большой, и в фантазиях человек рассматривает его с позиции больших планов. В этом возрасте любая потеря часто вызывает гнев: кажется, что жизненные обстоятельства или другие люди не оправдали ожиданий и подвели», — объясняет психолог.

Что происходит и как себе помочь:

Крах выстроенной жизненной траектории. Пересмотрите свои цели как подвижные и гибкие, а не как «разрушенные навсегда».

а не как «разрушенные навсегда». Ощущение личной неудачи. Не воспринимайте кризис или ошибку как доказательство собственной несостоятельности.

кризис или ошибку собственной Изоляция и зацикленность на проблеме. Сохраняйте социальные связи и дайте себе время перестроиться.

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Кризис в 40 лет: переоценка жизни и себя

К 40 годам может наступить кризис середины жизни. Он связан с осознанием конечности времени, пересмотром профессиональных достижений, изменением роли в семье, а также с первыми заметными физиологическими изменениями организма.

«В этом возрасте мысли об уходящей молодости и ограниченности времени придают переживаниям особый характер. Человек начинает чувствовать, что с ушедшей работой, прошлым статусом или близким человеком уходит его собственная важная часть. Часто любая крупная потеря в 40 лет воспринимается особенно болезненно: рушится не просто привычный быт, а целостная картина собственной личности», — говорит специалист.

Что происходит и как себе помочь:

Потеря части идентичности. Ищите новые смыслы и роли, не привязанные строго к прошлому статусу или прошлым заслугам.

или прошлым заслугам. Тревога из-за возрастных изменений. Сместите фокус на заботу о физическом и ментальном здоровье.

о физическом и ментальном здоровье. Застревание в прошлом. Учитесь принимать изменения как естественную часть развития, а не как катастрофу.

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После 50 лет: когда меняются роли и привычный уклад

После 50 лет кризисные переживания могут усиливаться из-за сочетания биологических и социальных изменений. У женщин период менопаузы связан с гормональной перестройкой, которая может влиять на настроение, тревожность и качество сна. Одновременно меняется жизненный контекст.

«Кризисные моменты в 50 лет часто накладываются на ощущение опустевшего дома или смену привычной рабочей активности. К этому возрасту у людей, к сожалению, уже есть багаж утрат. Любые резкие перемены в этот период могут вызывать чувство оглушённости и глубокой пустоты — кажется, что рушится само привычное жизненное пространство», — поясняет Елена Соломеина.

Что происходит и как себе помочь:

Ощущение пустоты и изоляции. Формируйте новые социальные связи (клубы по интересам, экспертные сообщества, путешествия).

(клубы по интересам, экспертные сообщества, путешествия). Потеря привычного уклада. Осваивайте новые сферы и хобби, не ограничивая жизнь только воспоминаниями.

не ограничивая жизнь только воспоминаниями. Поддерживайте организм. Следите за сном, питанием и физической активностью.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Почему кризис переживают по-разному

По словам психолога Елены Соломеиной, даже одинаковые события могут иметь разный эмоциональный вес для разных людей. Один человек после потери работы или тяжёлого развода быстро пересобирает жизнь, а другой застревает в травме на годы. Причины могут быть связаны с характером, опытом, семейными установками и привычными способами справляться со стрессом.

«Глубина такого переживания мало зависит от внешних обстоятельств. Скорее это результат взаимодействия нескольких настроек: психотипа, этических ценностей и норм семьи, где вырос человек, образования, которое он получил, психологических защит и стратегий, которыми он привык пользоваться», — рассказывает врач.

Универсального способа пережить кризис не существует. Кому-то помогает поддержка близких, кому-то — смена привычного образа жизни, а кому-то нужна помощь специалиста.

Когда пора обратиться к психологу

Кризис — это не болезнь, а период адаптации. Однако если ресурсов психики не хватает, нужно обратиться за профессиональной помощью.

Сигналы, на которые стоит обратить внимание:

Длительность. Чувство пустоты, подавленности и сильной тревоги не снижается месяцами.

Чувство пустоты, подавленности и сильной тревоги не снижается месяцами. Дезадаптация. Стало трудно выполнять простые повседневные или рабочие задачи.

Стало трудно выполнять простые повседневные или рабочие задачи. Соматика. Устойчиво нарушились сон и аппетит.

Устойчиво нарушились сон и аппетит. Изоляция. Появилось желание избегать любого общения и замыкаться в себе.

Появилось желание избегать любого общения и замыкаться в себе. Потеря смыслов. Появляется ощущение, что всё происходящее напрасно, а у будущего нет ценности.

Кризисные периоды могут быть болезненными, но это не означает, что жизнь закончилась или пошла в неправильном направлении. Часто именно такие моменты становятся точкой переоценки и помогают человеку лучше понять свои потребности и цели.

Главное о кризисных состояниях

Кризис в любом возрасте — это не признак слабости и не свидетельство того, что жизнь сложилась неправильно. Скорее, это естественная реакция психики на серьёзные перемены, которая с возрастом приобретает разные оттенки. При этом не только возраст не определяет, насколько тяжело человек переживёт кризис. Также важны внутренние ресурсы, поддержка близких и готовность постепенно адаптироваться к новым обстоятельствам. Если же переживания надолго лишают сил, мешают работать, общаться и жить привычной жизнью, не стоит оставаться с ними один на один — обращение к психологу может помочь пройти этот период с меньшими потерями.

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