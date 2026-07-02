Порно, кража, поджог: психиатр рассказал, что творят маньяки

От Германна у Пушкина до игроков Достоевского — русская классика полна героев, чьи поступки определяет не здравый смысл, а непреодолимая страсть. В психиатрии такие состояния называют маниями. Это патологические влечения, которые заставляют человека раз за разом совершать разрушительные действия. Врач-психиатр Эдуард Холодов рассказал «Рамблеру», почему возникают подобные расстройства, можно ли их контролировать и какие мании чаще всего встречаются сегодня.

© Пресс-служба клиники «Аксона»

Почему мозг требует дозу экстремальных эмоций?

Это нарушение физиологии — сбой в работе мозга, в передаче сигналов между нейронами. Однако проявляется он через психику. Проще говоря, у человека есть биологическая предрасположенность, а запускает её психологический триггер.

«Чаще всего это первичный яркий опыт. Вот представьте: подросток впервые стащил с прилавка безделушку. Сердце колотится, ладони потеют, он проносит её мимо охраны, и его не поймали. Мозг в этот момент выбрасывает адреналин, дофамин, эндорфины. Человек чувствует невероятный подъём, и не важно, что украденное ему не нужно. Важны эмоции». Эдуард Холодов врач-психотерапевт, ведущий психиатр клиники «Аксона»

В этот момент мозг запоминает: «Вот действие, которое даёт кайф», и начинает требовать повторения. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю, потом каждый день. Так формируется компульсия — непреодолимое влечение. Человек сам страдает от этого, пытается сопротивляться, но не может.

Что может превратить человека в маньяка?

Детская травма может стать пусковым крючком, но не приговором. Ребёнок, переживший сильное унижение или насилие, иногда находит обезболивающее в виде деструктивных действий. Кто-то начинает резать себе руки (самоповреждение), кто-то — поджигать мусорные баки. Однако, чтобы травма превратила человека, скажем, в серийного убийцу, для этого должны сойтись три фактора: генетика, среда и критический момент. Чаще всего люди с компульсивными влечениями опасны в первую очередь для себя. Игроман проигрывает квартиры, пироман может сжечь себя или соседей. Это потеря контроля.

Какие мании легче поддаются лечению, а какие — тяжелее?

Легче всего поддаются коррекции те влечения, у которых нет мощного биохимического подкрепления, например ониомания (или шопоголизм) — навязчивое стремление покупать вещи. С таким хорошо работает когнитивно-поведенческая терапия. Тяжелее всего — игромания и пиромания. Они развиваются по тем же законам, что и химическая зависимость: есть эйфория, есть толерантность, нужна всё большая доза эмоций, есть абстиненция (ломка).

© LordHenriVoton/iStock.com

Игромания сегодня — одна из самых распространённых форм нехимической зависимости. Ставки на спорт, онлайн-казино, игровые автоматы: человек может годами не пить, не курить, быть примерным семьянином и вдруг за одну ночь проиграть всё, потому что компульсия сильнее разума.

«Вспомним отечественный фильм Валерия Тодоровского «Страна глухих» (1998). Там есть второстепенный персонаж — обычный парень, который постоянно играет в карты на деньги. Он не может остановиться, даже когда проигрывает последнее. Его влечение показано именно как болезнь: он знает, что это глупо, но каждая новая игра обещает тот самый забытый восторг выигрыша», — дополняет врач-психиатр.

Фильм не ставит диагнозов, но зрителю ясно: это не жадность, это наваждение. Один из героев говорит о нём: «Он как наркоман, только игровой». Это точное описание.

С какими странными влечениями к вам приходят пациенты?

«Однажды ко мне пришёл мужчина 45 лет, успешный бизнесмен, владелец сети магазинов, семьянин, внимательный муж и отец двоих детей. Впервые в своей успешной жизни он поделился проблемой: у него была постоянная потребность смотреть порно», — рассказывает психиатр Эдуард Холодов.

Он признался, что в любые минуты своей жизни, когда предоставлен сам себе, испытывает непреодолимое желание включить очередное видео. «Сопротивляться этому невозможно, это как мучительный голод или жажда, даже ещё сильнее!» — так он делился своей бедой впервые в жизни. Такое состояние называется порноманией — навязчивым желанием смотреть, читать и думать о порнографии и теме секса.

Как порно влияет на здоровье и сексуальную жизнь: научные данные и психологические риски

Другой случай — дромомания. Молодой человек из довольно обеспеченной семьи с 10-летнего возраста постоянно убегал из дома, и не из-за сурового воспитания, а только для того, чтобы «побыть одному, переезжать из города в город, выходить из электрички на любой станции, летом жить возле реки». Он не учился в школе, постоянно был в бегах, несколько раз госпитализировался в детскую психиатрическую больницу.

При этом, бродяжничая, он умудрялся постоянно что-то читать, охотно общался с людьми, участвовал в любой общественной деятельности, зарабатывал деньги. В свои 22 года он был прекрасно эрудированным, с широким кругозором. Свою потребность постоянно бродяжничать он также сравнивал с «постоянным чувством голода и жажды» и признавался, что «бессилен сопротивляться этому».

© sankai/iStock.com

По каким признакам близкие могут понять, что проблема серьёзная?

Человек с манией редко выглядит как стереотипный безумец. Он абсолютно нормален 95% времени. Однако есть маркеры:

Скрытность и раздражительность при попытке заговорить о его увлечении.

при попытке заговорить о его увлечении. Провалы в памяти: «Не помню, как проиграл десять тысяч».

«Не помню, как проиграл десять тысяч». Финансовые аномалии — пропадают деньги, появляются долги, продаются вещи.

— пропадают деньги, появляются долги, продаются вещи. Нарушение режима. Человек пропадает по ночам, не отвечает на звонки.

Человек пропадает по ночам, не отвечает на звонки. Резкие перепады настроения — от эйфории («Я сейчас всех обыграю!») до глубочайшей депрессии.

Если вы заметили хотя бы два пункта, не ждите, пока он осознает. В компульсивной фазе человек не может себя контролировать, как диабетик не может контролировать сахар без инсулина.

Осознают ли больные своё состояние?

«Это главная ловушка. В момент влечения — нет. Они чувствуют только «хочу, срочно, любой ценой». После срыва — да, осознаёт, стыдится, клянётся, что больше никогда. Искренне верит в это, а через неделю — снова в казино», — объясняет психиатр.

Примерно 30% пациентов с игроманией обращаются за помощью сами, когда теряют всё. Остальные 70% — под давлением семьи, угрозой развода или потери работы. И те и другие могут вылечиться. Однако нужно понимать: компульсивное влечение не лечится одним сильным характером. Это как лечить перелом силой воли. Любая мания — это клиническое расстройство, которое требует комплексного медицинского подхода: от психотерапии до медикаментозной поддержки.

Как лечат мании?

В остром состоянии — только изоляция. Госпитализация, медикаментозная блокада тяги (нейролептики, транквилизаторы). Создаются условия, когда человек физически не может совершить действие, которое его разрушает. Когда пик прошёл — психотерапия: когнитивно-поведенческая, мотивационное консультирование, работа с травмой. Пациент учится распознавать приближение «вспышки» и купировать её дыхательными техниками, переключением внимания, контактом с поддерживающим человеком.

© Pressmaster/iStock.com

Главное о маниях

Мании — это патологические влечения, при которых человек снова и снова совершает определённые действия, несмотря на их разрушительные последствия. В основе таких расстройств — нарушения работы систем вознаграждения мозга: однажды пережитые сильные эмоции закрепляются и формируют непреодолимую потребность повторять действие. Самые известные мании — это клептомания, пиромания, игромания, шопоголизм и дромомания. Люди с такими расстройствами обычно сохраняют критическое мышление и понимают, что вредят себе, но в момент влечения не способны остановиться. Чем раньше человек обращается за психиатрической и психотерапевтической помощью, тем выше шансы восстановить контроль над поведением и избежать тяжёлых последствий для здоровья, семьи и финансового благополучия.

Остались вопросы? Задайте их ИИ-помощнику!