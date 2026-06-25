Уткотерапия из Вьетнама: как работает практика, о которой все говорят

В соцсетях набирают миллионы просмотров ролики, где туристы сидят среди десятков уток на вьетнамской ферме и говорят, что это лучший антистресс в их жизни. Кадры выглядят абсурдно и трогательно одновременно: человек лежит на земле, а вокруг деловито топчутся птицы и клюют корм прямо с его одежды. Психолог Родион Чепалов рассказал «Рамблеру», что на самом деле происходит с психикой и телом во время «утиного массажа».

© Соцсети

Что такое уткотерапия и как устроен аттракцион

Уткотерапия — неофициальное название процедуры, которую предлагает ферма Duck Stop недалеко от Хойана во Вьетнаме. Схема простая: человек садится или ложится на землю, на одежду и ноги насыпают корм, затем выпускают десятки уток. Птицы склёвывают зерно и при этом слегка касаются кожи и ткани клювами. Организаторы называют эти прикосновения массажем и утверждают, что они помогают расслабиться и снять напряжение.

Ферма работает с 08:30 до 17:00, есть англоязычный гид и фотосопровождение. Помимо утиного массажа программа включает кормление птиц, рассказ об уходе за ними и яичном фермерстве. Именно видеоролики в соцсетях сделали Duck Stop вирусным: люди смотрят на чужой опыт, смеются и хотят попробовать сами.

© duckstophoian.com

Почему это работает: психология и нейробиология

За внешней комичностью аттракциона стоят вполне реальные механизмы воздействия на психику. Психолог Родион Чепалов выделяет несколько из них.

«Можно предположить, что само лёгкое постукивание клювами напоминает некоторые виды поверхностного массажа или тактильной стимуляции. Кроме того, необычность происходящего полностью переключает внимание человека с тревожных мыслей на происходящее здесь и сейчас. Впсихологии это называют эффектом новизны и переключением внимания. Если человек смеётся и концентрируется на десятках уток вокруг себя, мозгу становится значительно сложнее одновременно прокручивать тревожные сценарии». Родион Чепалов психолог

По словам специалиста, тут есть и элемент игровой терапии. Взрослый человек на несколько минут разрешает себе вести себя как ребёнок: сидеть среди птиц, смеяться, удивляться. Такое состояние само по себе способствует эмоциональной разрядке.

Как домашние животные влияют на здоровье: что говорят учёные

Чем утки отличаются от других терапевтических животных

«С точки зрения психологии между разными животными действительно есть различия. Собаки чаще дают ощущение эмоциональной поддержки и контакта, потому что активно взаимодействуют с человеком. Кошки помогают многим людям расслабляться за счёт мягких прикосновений, мурлыканья и спокойного поведения. Лошади широко используются в иппотерапии, где важную роль играет чувство доверия, движения и сотрудничества», — говорит специалист.

Утки же воздействуют иначе. Здесь меньше эмоциональной привязанности и больше сенсорных ощущений, неожиданности, юмора и экзотики. Именно необычность процедуры во многом усиливает её психологическое воздействие. Во время отпуска человек получает не просто лёгкий массаж, а яркое воспоминание, которое вызывает положительные эмоции ещё долго после поездки. Иногда именно необычный опыт, а не сам массаж становится главным источником расслабления.

При этом, по словам психолога, не стоит считать уткотерапию полноценным методом лечения тревожных расстройств. Скорее это способ кратковременной релаксации, похожий на контактные зоопарки, канистерапию (терапию с участием специально подготовленной собаки) или даже некоторые массажные практики, где используют мягкие повторяющиеся прикосновения.

Это подтверждает и свежее исследование, опубликованное в журнале Healthcare (Базель, Швейцария). Авторы пришли к выводу, что анималотерапия (терапия с участием животных) достаточно последовательно снижает тревожность в краткосрочной перспективе, но данных о долгосрочных результатах недостаточно, и они противоречивы. Также исследователи говорят о необходимости интеграции таких вмешательств в систему психиатрической и психологической помощи.

© Maria Jeffs/iStock.com

Фобии: откуда берутся и какие самые распространённые

От коз до коров — другие необычные виды анималотерапии

Утиный массаж во Вьетнаме не единственный пример того, как туриндустрия превращает контакт с фауной в вирусные антистресс-практики. В международной доказательной медицине это называется AAA (Animal-Assisted Activities) — кратковременная активность с животными для улучшения психоэмоционального состояния.

В Европе и США, например, есть коу-хаггинг (от английского cow hugging — обнимание с коровами). Люди часами лежат на фермерских лужайках, обняв отдыхающее животное. С точки зрения физиологии эффект объясняется просто: температура тела коровы выше человеческой, а пульс — медленнее. Предполагается, что если прижаться к такому большому, тёплому и спокойному животному, то уровень стресса снизится. Не менее популярен и фитнес-тренд Goat Yoga (йога с карликовыми козами), где животные прыгают по спинам людей, выполняющих асаны. Здесь терапевтическим фактором выступает смех и элемент игры.

В Азии же главными иконами эмоциональной разгрузки стали капибары. В Токио и Сеуле есть десятки специализированных кафе, где посетители могут часами сидеть рядом с этими гигантскими грызунами. Считается, что их абсолютная невозмутимость и медлительность заразительны: в присутствии животного, которое принципиально никуда не спешит, многие посетители расслабляются.

Главное об уткотерапии

Уткотерапия не просто развлечение для туристов. Можно предположить, что за вирусным аттракционом стоят реальные психологические механизмы: тактильная стимуляция, переключение внимания, гормональный ответ и игровая терапия. Для кратковременного снятия стресса во время отпуска такие развлечения действительно могут быть полезны, но рассматривать уткотерапию или другие подобные форматы анималотерапии как полноценную замену психотерапии не стоит. Научных исследований, посвящённых именно утиному массажу на ферме Duck Stop, в настоящее время практически нет, поэтому выводы приходится делать на основе данных по анималотерапии в целом.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Важные исследования