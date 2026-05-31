Вы уверены, что это было? Зачем мозг подделывает воспоминания

Человеческая память — это не жёсткий диск с файлами, а скорее страница в «Википедии», которую мозг постоянно редактирует втайне от нас. Он с лёгкостью дорисовывает несуществующие детали, меняет местами даты и даже заставляет нас искренне верить в события, которых никогда не было. Клинический психолог Геляна Ширикинова рассказала «Рамблеру», как мозг формирует ложные воспоминания и можно ли это обратить в свою пользу.

Ложные воспоминания (парамнезии) — это феномен памяти, при котором человек убеждён в реальности событий, на самом деле не происходивших или происходивших совершенно иначе.

Важно. Это не забывчивость, когда деталь стирается из памяти, и не сознательная ложь. В данном случае человек искренне верит своей версии прошлого.

«Формирование ложных воспоминаний чаще связано с желаемой либо ограничивающей деятельность картинкой для человека. Например, реалистичные сны, в которых исполняются призрачные мечты о настоящем или будущем. Дело в том, что для психики реально всё, что она может выстроить в образы визуализации». Ширикинова Геляна Константиновна клинический психолог, нейропсихолог, член Союза реабилитологов России и Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги

Почему и как мозг переписывает историю

Память человека по своей природе реконструктивна. При попытке что-то вспомнить мозг не воспроизводит готовый файл, а заново собирает пазл из разрозненных фрагментов, заполняя пустоты случайными деталями. Этот процесс и уязвим для искажений.

Эксперимент с ДТП

Американский психолог Элизабет Лофтус провела эксперимент, где людям демонстрировали видео с ДТП. Затем добровольцев спрашивали о скорости машин, но с разными формулировками. Одних спросили, с какой скоростью машины врезались, а других — с какой скоростью они столкнулись. Те, кто в вопросе услышал слово «врезались», оценивали скорость намного выше, чем те, у кого в вопросе звучало «столкнулись». Кроме того, люди из первой группы (со словом «врезались») указывали и на разбитые стёкла, хотя в видео с ДТП этого не было.

Этот эксперимент показывает, как небольшая дезинформация и наводящие вопросы могут изменить воспоминание.

Игры воображения и сновидения

Если человек многократно и ярко представляет себе какое-то гипотетическое событие или видит реалистичный сон, со временем стирается категория источника информации. Мозг путает воображаемую историю с реальным опытом, и фантазия закрепляется в памяти как факт.

Коллективное соавторство

Постоянный пересказ историй в компании или обсуждение общего прошлого неизбежно видоизменяет воспоминания. Человек неосознанно заимствует чужие выдуманные или приукрашенные детали, интегрируя их в собственную память.

Эффект Манделы

Это феномен, при котором большая группа незнакомых людей одинаково помнит факт, противоречащий реальности. Например, усатому богачу из игры «Монополия» память автоматически дорисовывает отсутствующий монокль. Дарт Вейдер никогда не говорил «Люк, я твой отец» (в оригинале: «Нет, я твой отец»). Запущенная кем-то ошибка мгновенно тиражируется через интернет, превращаясь в коллективную ложную правду.

Тёмная сторона фальшивой памяти

Искажения памяти могут иметь разрушительные последствия. Так, в 1990-х годах довольно распространённым был «синдром ложной памяти». Пытаясь найти причины депрессий пациентов, некомпетентные терапевты наводящими расспросами внушали им вымышленные воспоминания о пережитом в детстве насилии. Это привело к массовому распаду семей и даже судам над невиновными людьми, пока наука не доказала искусственную природу этих травм.

Могут ли ложные воспоминания быть полезными

Способность «допридумывать» прошлое неразрывно связана с воображением, креативностью и способностью прогнозировать будущее. Тот же механизм, который конструирует ложные детали о вчерашнем дне, позволяет моделировать гипотетические сценарии, просчитывать риски и адаптироваться к изменениям. Другими словами, ошибки памяти можно считать побочным продуктом способности человека абстрактно мыслить.

«Ложные воспоминания можно обратить в свою пользу. Однако важно, чтобы это происходило под контролем грамотного специалиста, поскольку такая практика может привести и к отрицательному эффекту. Например, в реабилитации используют большое количество программ, основанных на воображении будущего результата лечения. Собственно, речь идёт о настрое на излечение», — говорит специалист.

В психологии также используют программы по нейровизуализации и коррекции воспоминаний. Такие же приёмы применяют в обучении, для снижения тревоги перед публичными выступлениями или запоминания большего объёма информации.

Главное о ложных воспоминаниях

Человеческая память динамична. Каждый раз, вспоминая прошлое, мозг заново собирает его из осколков информации и заполняет пробелы случайными деталями. На этот процесс легко повлиять извне с помощью наводящих вопросов, чужих рассказов или ярких фантазий или снов.

Ложные воспоминания у здоровых людей — это не болезнь, а плата за гибкость и абстрактное мышление. Под контролем специалистов этот феномен можно использовать во благо — например, применять нейровизуализацию для снижения тревожности или повышения эффективности обучения.

