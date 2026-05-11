Россиянам рассказали, как избавиться от неловких воспоминаний

Большинство людей могут забыть детали отпуска или семейного праздника, но при этом спустя годы помнить, как случайно отправили сообщение не в тот чат или махнули рукой человеку, который приветствовал вовсе не их. Разобрались, почему мозг так цепляется за воспоминания о неловких ситуациях.

Люди сильнее реагируют на события, которые вызывают дискомфорт, стыд или тревогу. Именно это помогает памяти закрепить эпизод надолго.

Есть гипотеза, что это эволюционный механизм: память о неудачах помогала избегать ошибок и повышала шансы на выживание. Исследования показывают, что миндалевидное тело — структура мозга, отвечающая за обработку эмоций, — особенно активно реагирует на эмоционально значимые события.

При этом сильнее всего мозг откликается на потенциальную угрозу или негативные переживания. Именно поэтому неприятные и тревожные воспоминания часто могут запоминаться ярче и оставаться в памяти дольше, чем положительные. Поэтому человек может не вспомнить детали рабочего совещания, но легко прокрутит в голове ситуацию, когда оговорился перед коллегами.

Почему хорошие воспоминания стираются быстрее

Хорошие события тоже сохраняются в памяти, но часто менее ярко. Одна из причин — уровень эмоционального напряжения. Радость и спокойствие мозг обычно воспринимает как безопасное состояние, которое не требует повышенного внимания. Кроме того, во время отпуска, встречи с друзьями или семейного праздника человек может чаще отвлекаться на телефон, усталость или бытовые детали. Из-за этого мозг фиксирует событие не так чётко.

Дополнительно на память влияет руминация — склонность снова и снова мысленно возвращаться к неприятным ситуациям. Человек может многократно прокручивать разговор, собственную ошибку или неловкий момент, пытаясь понять, что можно было сделать иначе. Такое повторение работает как тренировка для памяти: чем чаще мозг возвращается к событию, тем прочнее оно закрепляется. При этом хорошие события люди обычно анализируют гораздо реже, поэтому со временем они могут вспоминаться менее детально.

Можно ли научить мозг помнить хорошее

Специалисты считают, что память можно тренировать. Чтобы важные и приятные моменты сохранялись дольше, психологи советуют:

меньше отвлекаться в значимые моменты;

обращать внимание на запахи, звуки и ощущения;

рассказывать о событии близким;

записывать воспоминания в дневник или заметки.

По словам экспертов, регулярное возвращение к хорошим событиям помогает мозгу воспринимать их как значимые.

Что делать с воспоминаниями о неловких моментах

Психологи рекомендуют не пытаться полностью стереть неловкие воспоминания и не ругать себя за них. Чем сильнее человек старается подавить неприятную мысль, тем чаще она может возвращаться. Вместо этого можно научиться:

воспринимать такие эпизоды как часть личного опыта;

переключать внимание с эмоций на реальные факты и настоящее;

напоминать себе, что ситуация уже закончилась и не представляет угрозы.

Кроме того, люди часто переоценивают, насколько сильно окружающие запомнили их промахи. В психологии это называют «эффектом прожектора» — человеку кажется, что все обращают внимание на его ошибки гораздо больше, чем это происходит на самом деле. Осознание этого может помочь снизить чувство стыда и тревоги.

Главное о неловких воспоминаниях

Мозг лучше запоминает события, связанные с сильными эмоциями и ощущением угрозы, поэтому неловкость, стыд и тревога могут сохраняться в памяти на годы. Дополнительно такие воспоминания укрепляет руминация — привычка снова и снова прокручивать неприятную ситуацию в голове. При этом хорошие события часто запоминаются хуже, потому что вызывают меньше эмоционального напряжения и реже становятся предметом внутреннего анализа.

Пытаться полностью подавить или стереть неловкие воспоминания обычно бесполезно: навязчивые попытки не думать о ситуации могут, наоборот, заставлять мозг возвращаться к ней чаще. Вместо этого специалисты советуют воспринимать такие эпизоды как часть личного опыта, меньше зацикливаться на них и переключать внимание с эмоций на настоящий момент. Также важно помнить, что люди часто переоценивают, насколько сильно окружающие замечают и запоминают их ошибки.

