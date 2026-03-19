Разжижение мозга: учёные раскрыли вредное влияние коротких видео

Бесконечная лента TikTok и минутные видео в Reels и Shorts (деятельность Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram) запрещена на территории РФ) идеально попадают в ритм современной жизни, предлагая мгновенное развлечение и эмоциональную разрядку. Но вопрос, как привычка потреблять контент «порциями» по 15–60 секунд влияет на мозг, оставался открытым. Ответ наконец дали учёные из Университета Гриффита в Австралии.

© vm/iStock.com

Чтобы разобраться в проблеме, международная группа исследователей провела масштабный метаанализ, результаты которого были опубликованы в журнале Американской психологической ассоциации. В поле зрения учёных попали данные из 71 исследования с участием 100 тысяч человек из разных регионов — от Северной Америки до Азии. Авторы поставили цель выяснить, есть ли реальная статистическая связь между использованием платформ коротких видео (SFV) и изменениями в мыслительных способностях, а также психическим здоровьем у людей разных возрастов.

Для анализа они рассчитывали коэффициент корреляции — r. Если коэффициент 0 — связи нет, если 1 — связь линейная.

Цифровая диета и её последствия: результаты исследования

Итоги анализа оказались неутешительными для любителей быстрого контента. Почти все результаты были негативные. Это значит, что чем больше человек смотрит такой контент, тем ниже его показатели.

Внимание и контроль

Самые сильные негативные ассоциации обнаружены в области внимания (r = –0,30, такой коэффициент считают показателем умеренной связи) и тормозного контроля — способности подавлять импульсивные реакции (r = –0,41). А вот связь с рабочей памятью была слабее (r = –0,21). Ассоциаций между просмотром коротких видео и логическим мышлением практически не обнаружено.

© Freepik, VK, Рамблер

Учёные объясняют такие результаты теорией привыкания и сенсибилизации. Постоянный поток быстрого, стимулирующего контента приучает мозг к мгновенным наградам в виде дофамина (нейромедиатора, который отвечает за удовлетворение и мотивацию). В результате человек отвыкает от медленных и трудных задач, таких как чтение или глубокое обучение, и и ему труднее долго удерживать внимание на одной.

Психическое здоровье

В этой сфере обнаружена слабая, но значимая для психологии отрицательная связь (r = –0,21). Наиболее выражена ассоциация с повышенным уровнем стресса (r = 0,38) и тревожности (r = 0,33). Также наблюдается связь с симптомами депрессии, чувством одиночества и ухудшением качества сна.

Вопреки ожиданиям, учёные не нашли связи между просмотром видео и проблемами с самооценкой или восприятием своего тела. Это может быть связано с тем, что контент в этих сетях очень разнообразен: наряду с идеальными образами там много бодипозитива и обычных людей.

Важные нюансы

Возраст не имеет значения. Негативные эффекты проявлялись как у молодёжи, так и у взрослых. Это опровергает миф о том, что проблеме подвержены только дети и подростки.

Зависимость влияет сильнее общего времени. Сильнее всего на психику и мозг влияло не просто количество проведённого за просмотром контента времени, а наличие признаков зависимости (неспособность оторваться, навязчивое желание листать ленту).

Алгоритмы играют против человека. Исследователи отмечают, что дизайн платформ (бесконечная прокрутка и персонализированные алгоритмы) может стимулировать систему вознаграждения. Это затрудняет самоконтроль.

Это не первое исследование, демонстрирующее негативное влияние коротких видео на работу мозга. В 2024 году сотрудники университета в Ханчжоу в Китае провели небольшой эксперимент, в котором участвовали 48 человек.

С помощью ЭЭГ (электроэнцефалограммы) учёные замеряли активность мозга в реальном времени. Оказалось, что у людей с высокой зависимостью от коротких видео бывает снижена мощность тета-волн в префронтальной коре, которая отвечает за планирование и контроль.

© romaset/iStock.com

В 2023 году учёные из Мюнхенского университета опубликовали исследование, которое показало, что в лабораторных условиях быстрое переключение внимания с видео на экспериментальную задачу ухудшает проспективную память — способность помнить, что вы собирались сделать (например, позвонить маме вечером или купить хлеб).

Стоит ли бить тревогу?

Авторы метаанализа подчёркивают, что большинство изученных работ были корреляционными. Это значит, что нельзя точно утверждать, что именно видео портят здоровье. Возможно, люди, которые уже испытывают стресс, тревогу или имеют проблемы с концентрацией, чаще зависают на коротких видео, используя их как способ отвлечься. Тем не менее исследование можно считать предупреждением. Постоянное потребление быстрого контента связано с ухудшением способности концентрироваться и ростом тревожности, что требует более осознанного подхода к использованию гаджетов.

Что можно сделать

Чтобы избежать дофаминовых ловушек, специалисты Кембриджского университета рекомендуют внедрять небольшие барьеры между человеком и контентом. Для этого можно:

Убрать иконки соцсетей с главного экрана. Или можно каждый раз выходить из аккаунта. Это разрушает автоматизм и заставляет мозг осознать импульс прежде, чем вы начнёте скроллить.

Не брать телефон в первый час после пробуждения. Так можно избежать резкого скачка кортизола (гормона стресса) и сохранить способность к концентрации в течение дня.

Создать безэкранные зоны. Спальня и обеденный стол должны быть свободны от гаджетов. Это улучшает сон и укрепляет эмоциональные связи с членами семьи.

Отключить несущественные уведомления. Постоянные оповещения повышают стресс и снижают производительность труда.

Рандомизированное контролируемое испытание (SCREENS), проведённое в Дании, показало: даже кратковременное сокращение экранного времени (хотя бы на две недели) может заметно улучшить общее душевное состояние и настроение взрослого человека.

Главное о влиянии коротких видео на мозг

Масштабные исследования подтверждают, что увлечение минутными роликами связано с ухудшением работы мозга. Чем больше скроллинга, тем слабее самоконтроль и память. Основной удар приходится на внимание и психическое здоровье. Причём опасно не общее экранное время, а зависимость от контента. Важно учесть, что исследования на эту тему, как правило, корреляционные: они не доказывают причинно-следственную связь, но находят ассоциации между двумя фактами или событиями. Тем не менее специалисты рекомендуют соблюдать цифровую гигиену и время от времени устраивать детокс от гаджетов.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

Важные исследования

Запойный просмотр коротких видео может быть способом справляться с проблемами и отгораживаться от реальности. В таких случаях полезно будет обсудить со специалистом то, что тревожит.