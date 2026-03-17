Психологи выдали правду о рисках просмотра турецких мелодрам

Турецкие сериалы для многих стали привычным способом расслабиться и на время переключиться на более драматичную и эмоциональную реальность. Однако иногда это может превращаться в многочасовые марафоны у экрана. Психологи Родион Чепалов и Мария Мишина рассказали «Рамблеру», всегда ли это увлечение — повод для беспокойства и в каких случаях запойный просмотр сериалов может быть признаком внутренних проблем.

Как это работает

Исследование, опубликованное в журнале Current Psychology, показывает, что люди смотрят турецкие сериалы по разным причинам. В зависимости от личностных черт, для одних это способ отвлечься от повседневных забот, для других — возможность получить новые эмоции и расширить кругозор.

Турецкие мелодрамы много лет удерживают внимание аудитории, выполняя сразу несколько психологических функций. По словам психолога Родиона Чепалова, секрет успеха кроется в «эмоциональной драматургии».

«В них много крупных чувств — любви, ревности, предательства, семейных конфликтов, борьбы за статус. Такие темы легко узнаваемы и заставляют сопереживать. Зритель может частично идентифицировать себя с героями и проживает через них свои собственные переживания, иногда даже те, которые он в обычной жизни старается не выражать». Родион Чепалов психолог

Сериал как эмоциональный тренажёр

В повседневности у людей обычно не очень много ярких событий, поэтому сериал становится формой безопасного эмоционального опыта. Клинический психолог Мария Мишина отмечает, что у этого процесса есть основа.

«Максимальная выразительность кадра, музыка и крупные планы опосредованно активируют зеркальные нейроны. Человек проживает чувства героев как свои собственные. Сериал задействует дофаминовую систему, вызывая ощущение вовлечённости и подъёма. Это своего рода "эмоциональный тренажёр"». Мишина Мария Михайловна клинический психолог

Ловушка нереалистичных ожиданий

Контраст между ярким шоу и рутиной может создать эффект затягивания. Главный риск здесь — формирование искажённых шаблонов поведения.

Родион Чепалов предупреждает, что в популярных исторических драмах вроде «Великолепного века» отношения часто показаны как смесь страсти, власти и драматических поступков. У зрителя может возникнуть ощущение, что настоящая любовь обязательно должна быть такой же бурной. Однако реальная жизнь обычно устроена иначе: отношения чаще строятся на повседневных договорённостях, взаимной поддержке и постепенном развитии, а не на постоянных драматических поворотах.

Мария Мишина добавляет, что при длительном воздействии такие сюжеты становятся «когнитивными сценариями». Человек может начать оценивать свою жизнь через ложные фильтры: например, верить, что, если партнёр не ревнует, значит, не любит.

Кроме того, исследования показывают, что в популярных турецких сериалах во многих эпизодах встречается насилие. При этом психологическое насилие проявляется чаще, чем физическое или вербальное, и это может потенциально влиять на эмоциональное восприятие зрителей.

Отдых или запойное избегание

Сам по себе интерес к сериалам — не признак трудностей. По словам специалистов, проблема начинается там, где он становится способом эмоционального избегания реальности.

Психолог Мария Мишина выделяет следующие сигналы тревоги:

Потеря контроля: просмотр до глубокой ночи в ущерб сну и делам.

просмотр до глубокой ночи в ущерб сну и делам. Появляется ощущение пустоты или раздражения, когда нет возможности включить сериал.

когда нет возможности включить сериал. Снижается интерес к реальным контактам и делам.

и делам. Сериал остаётся единственным способом справиться с одиночеством или тревогой.

«Важно не количество просмотренных серий, а цель. Если это отдых при сохранении контроля, всё в порядке. Если же это способ сбежать от решения реальных задач, то мы имеем дело с внутренним напряжением», — подчёркивает Мария Мишина.

Как смотреть сериалы без вреда для психики

Родион Чепалов подчёркивает, что психологически зрелый зритель понимает: кино — это художественная модель, а не руководство к действию. Главный навык, который помогает сохранить баланс, — это рефлексия.

Мария Мишина советует во время просмотра иногда задавать себе вопросы:

«Что именно во мне сейчас откликается и почему?»

«Какие чувства вызывает эта сцена?»

Такое исследование помогает отличить эмоции, вызванные просмотром сериала, от истинных потребностей. Как заключает Родион Чепалов, художественные истории могут даже помогать лучше понимать человеческие чувства, но только до тех пор, пока они не заменяют зрителю его собственную активную жизнь.

Главное о влиянии турецких сериалов

Турецкие сериалы помогают безопасно переживать сильные эмоции и отвлекаться от стресса, но слишком частый и долгий просмотр может формировать нереалистичные ожидания в отношениях и влиять на восприятие реальности. Признаки проблемы — потеря контроля, раздражение при отсутствии сериала, снижение интереса к реальной жизни и использование сериалов как единственного способа справиться с одиночеством или тревогой. Важно смотреть осознанно, помнить, что это художественная модель, и периодически рефлексировать над своими чувствами.

