Началось весеннее обострение: россиян предупредили о рисках

Весеннее обострение: миф или биология
Весна ассоциируется в том числе с эмоциональной нестабильностью. «Весеннее обострение» стало универсальным объяснением для конфликтов и странного поведения. Разобрались, существует ли этот феномен с точки зрения медицины и почему организм может реагировать на смену сезона.
Термин «весеннее обострение» — это не медицинский диагноз. Однако его используют, чтобы описать разные состояния — от сезонных колебаний настроения до клинических эпизодов психических расстройств.
В бытовом восприятии многие связывают эти проявления с биологическими причинами: «организм просыпается», «гормональный фон меняется», «мозг перестраивается на летний режим». Однако на самом деле этот феномен гораздо сложнее.
Биологические механизмы: световой день, циркадные ритмы и гормоны
Увеличение продолжительности светового дня — один из ключевых природных факторов, который весной запускает целую цепочку биологических изменений. Свет напрямую влияет на работу циркадных ритмов — внутренних биологических часов, которые управляют сном, бодрствованием и выработкой гормонов.
Мелатонин — гормон сна. Зимой, при коротком световом дне, его выработка начинается раньше и длится дольше. Весной, когда день удлиняется, время секреции мелатонина снижается — это может приводить к нарушению сна и, как следствие, к усталости и раздражительности.
Настроение тесно связано с циркадными ритмами. Исследования показывают, что сезонные изменения длины дня могут влиять на работу мозга, включая нейромедиаторы серотонин и дофамин, которые регулируют эмоциональное состояние. Поэтому при изменении светового режима, например весной, у некоторых людей может происходить временная перестройка этих механизмов, иногда сопровождается колебаниями настроения.
А вот связь весны и скачка половых гормонов у людей в массовом представлении сильно преувеличена. В отличие от животных, у которых размножение сезонное, человеческая репродуктивная система работает стабильно круглый год.
Некоторые состояния, например дефицит витамина D после зимы, аллергия на пыльцу, могут дополнительно ослаблять организм и влиять на психоэмоциональное состояние.
Сами по себе эти механизмы универсальны, но у большинства людей они протекают мягко и незаметно. Проблемы возникают, когда они накладываются на уже существующую уязвимость.
Психосоциальные факторы: ожидания, режим и стресс
Свою роль в весенних изменениях настроения играют социальные и культурные факторы:
- Весна ассоциируется с активностью, расцветом, «новой жизнью». Люди ждут от себя (и окружающие — от них) резкого подъёма жизненных сил и продуктивности. Когда этого не происходит, возникает чувство вины, тревоги и разочарования.
- Тёплая погода стимулирует больше встреч, мероприятий, поездок. Для интровертов и людей с тревожными расстройствами это может стать дополнительным источником стресса.
Группа риска: кто особенно уязвим весной?
Повышенный риск весеннего обострения есть у людей с уже существующими психическими заболеваниями:
- Биполярное аффективное расстройство — у таких людей весной выше риск мании или гипомании, когда настроение резко взлетает, повышается активность, импульсивность и склонность к рискованному поведению.
- Депрессии — в некоторых исследованиях отмечается сезонная вариация выраженности симптомов — небольшое, но статистически значимое увеличение тяжести депрессивных симптомов в период от зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия с пиком в марте.
- Шизофрения и шизоаффективные расстройства — по данным исследований, весной возрастает число обострений и госпитализаций.
- Зависимость от алкоголя — весной рецидивы происходят чаще.
Научные данные vs мифы: что говорят исследования
Подтверждено:
- Пики госпитализаций по некоторым психическим расстройствам (биполярное, шизофрения) действительно чаще всего могут приходиться на весну.
- Сезонные колебания психики сильнее выражены в странах с резкой сменой длины дня (например, Канада, Норвегия, Финляндия, так называемые высокие широты), чем в регионах с более плавным переходом. Это связано с более резкой перестройкой циркадных ритмов. Россия в целом относится к средним и высоким широтам.
- Изменение светового дня и циркадных ритмов объективно влияет на выработку мелатонина, серотонина и дофамина.
Частично подтверждено:
- Влияние витамина D. Его дефицит после зимы может ухудшать самочувствие.
- Влияние аллергии на настроение. Поллиноз может усиливать уязвимость. Однако это лишь один из факторов, и срабатывает он не у всех.
Сильно преувеличено или миф:
- Весеннее обострение обязательно происходит у всех. На самом деле лишь у небольшой части людей (уязвимых к сезонным переменам) возникает выраженное обострение.
- Весенние колебания настроения — это всегда признак психического расстройства. У большинства людей лёгкая апатия или раздражительность в марте-апреле — это адаптационный процесс, который проходит без последствий.
Как отличить весеннюю хандру от серьёзного состояния
Чтобы понять, нужна ли помощь специалиста, важно оценить несколько основных критериев:
- Длительность. Если симптомы длятся дольше двух недель и не ослабевают, это тревожный сигнал.
- Снижение функционирования. Если вы не можете работать, учиться, выполнять повседневные дела, это повод обратиться к специалисту.
- Суицидальные мысли. Даже если они не навязчивы, это серьёзный симптом, который требует немедленного вмешательства.
- Признаки психоза. Бред (убеждения, которые кажутся реальными только вам и не развеиваются логикой), галлюцинации, выраженная паранойя (постоянное ощущение, что кто-то хочет вам навредить).
- Резкая смена фаз у людей с биполярным расстройством — переход из депрессии в манию (или наоборот).
- Резкое снижение или отсутствие сна при одновременном повышении общего тонуса и активности.
Если вы отметили у себя или близкого человека хотя бы один из этих признаков, лучше не ждать — обратитесь к специалисту.
Главное: весеннее обострение — это не медицинский диагноз, а скорее культурный феномен
Увеличение светового дня влияет на циркадные ритмы и гормоны (мелатонин, серотонин, дофамин), что у некоторых людей может вызывать временные колебания настроения, усталость или раздражительность. Влияние половых гормонов сильно преувеличено, а дефицит витамина D, аллергии и стресс могут влиять на настроение. Сильнее уязвимы люди с психическими расстройствами (биполярное, депрессии, тревожные расстройства, шизофрения) и зависимостями, у которых весной действительно чаще бывают обострения. Для большинства людей лёгкая апатия или раздражительность — естественная адаптация, которая проходит сама. Серьёзные признаки, которые требуют обращения к специалисту, включают длительные симптомы, снижение функционирования, суицидальные мысли, психотические проявления или резкие фазовые смены у биполярных пациентов.
Собрали всё самое интересное тут.
Важные исследования
- Иммуносезонная теория психических расстройств
- Сезонность функций мозга: роль в развитии психических расстройств
- Продолжительность секреции мелатонина и сна у человека зависит от продолжительности светового дня (фотопериода).
Если вы понимаете, что ваше состояние стабильно изменено, не откладывайте визит к врачу.