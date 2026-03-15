Началось весеннее обострение: россиян предупредили о рисках

$80.2391.98

Весеннее обострение: миф или биология

Мария Муссова

Весна ассоциируется в том числе с эмоциональной нестабильностью. «Весеннее обострение» стало универсальным объяснением для конфликтов и странного поведения. Разобрались, существует ли этот феномен с точки зрения медицины и почему организм может реагировать на смену сезона.

© Freepik

Термин «весеннее обострение» — это не медицинский диагноз. Однако его используют, чтобы описать разные состояния — от сезонных колебаний настроения до клинических эпизодов психических расстройств.

В бытовом восприятии многие связывают эти проявления с биологическими причинами: «организм просыпается», «гормональный фон меняется», «мозг перестраивается на летний режим». Однако на самом деле этот феномен гораздо сложнее.

Биологические механизмы: световой день, циркадные ритмы и гормоны

Увеличение продолжительности светового дня — один из ключевых природных факторов, который весной запускает целую цепочку биологических изменений. Свет напрямую влияет на работу циркадных ритмов — внутренних биологических часов, которые управляют сном, бодрствованием и выработкой гормонов.

Мелатонин — гормон сна. Зимой, при коротком световом дне, его выработка начинается раньше и длится дольше. Весной, когда день удлиняется, время секреции мелатонина снижается — это может приводить к нарушению сна и, как следствие, к усталости и раздражительности.

Настроение тесно связано с циркадными ритмами. Исследования показывают, что сезонные изменения длины дня могут влиять на работу мозга, включая нейромедиаторы серотонин и дофамин, которые регулируют эмоциональное состояние. Поэтому при изменении светового режима, например весной, у некоторых людей может происходить временная перестройка этих механизмов, иногда сопровождается колебаниями настроения.

А вот связь весны и скачка половых гормонов у людей в массовом представлении сильно преувеличена. В отличие от животных, у которых размножение сезонное, человеческая репродуктивная система работает стабильно круглый год.

Некоторые состояния, например дефицит витамина D после зимы, аллергия на пыльцу, могут дополнительно ослаблять организм и влиять на психоэмоциональное состояние.

Сами по себе эти механизмы универсальны, но у большинства людей они протекают мягко и незаметно. Проблемы возникают, когда они накладываются на уже существующую уязвимость.

© Freepik

Психосоциальные факторы: ожидания, режим и стресс

Свою роль в весенних изменениях настроения играют социальные и культурные факторы:

  • Весна ассоциируется с активностью, расцветом, «новой жизнью». Люди ждут от себя (и окружающие — от них) резкого подъёма жизненных сил и продуктивности. Когда этого не происходит, возникает чувство вины, тревоги и разочарования.
  • Тёплая погода стимулирует больше встреч, мероприятий, поездок. Для интровертов и людей с тревожными расстройствами это может стать дополнительным источником стресса.

Группа риска: кто особенно уязвим весной?

Повышенный риск весеннего обострения есть у людей с уже существующими психическими заболеваниями:

  • Биполярное аффективное расстройство — у таких людей весной выше риск мании или гипомании, когда настроение резко взлетает, повышается активность, импульсивность и склонность к рискованному поведению.
  • Депрессии — в некоторых исследованиях отмечается сезонная вариация выраженности симптомов — небольшое, но статистически значимое увеличение тяжести депрессивных симптомов в период от зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия с пиком в марте.
  • Шизофрения и шизоаффективные расстройства — по данным исследований, весной возрастает число обострений и госпитализаций.
  • Зависимость от алкоголя — весной рецидивы происходят чаще.
© Freepik

Научные данные vs мифы: что говорят исследования

Подтверждено:

  • Пики госпитализаций по некоторым психическим расстройствам (биполярное, шизофрения) действительно чаще всего могут приходиться на весну.
  • Сезонные колебания психики сильнее выражены в странах с резкой сменой длины дня (например, Канада, Норвегия, Финляндия, так называемые высокие широты), чем в регионах с более плавным переходом. Это связано с более резкой перестройкой циркадных ритмов. Россия в целом относится к средним и высоким широтам.
  • Изменение светового дня и циркадных ритмов объективно влияет на выработку мелатонина, серотонина и дофамина.

Частично подтверждено:

  • Влияние витамина D. Его дефицит после зимы может ухудшать самочувствие.
  • Влияние аллергии на настроение. Поллиноз может усиливать уязвимость. Однако это лишь один из факторов, и срабатывает он не у всех.

Сильно преувеличено или миф:

  • Весеннее обострение обязательно происходит у всех. На самом деле лишь у небольшой части людей (уязвимых к сезонным переменам) возникает выраженное обострение.
  • Весенние колебания настроения — это всегда признак психического расстройства. У большинства людей лёгкая апатия или раздражительность в марте-апреле — это адаптационный процесс, который проходит без последствий.

Как отличить весеннюю хандру от серьёзного состояния

Чтобы понять, нужна ли помощь специалиста, важно оценить несколько основных критериев:

  • Длительность. Если симптомы длятся дольше двух недель и не ослабевают, это тревожный сигнал.
  • Снижение функционирования. Если вы не можете работать, учиться, выполнять повседневные дела, это повод обратиться к специалисту.
  • Суицидальные мысли. Даже если они не навязчивы, это серьёзный симптом, который требует немедленного вмешательства.
  • Признаки психоза. Бред (убеждения, которые кажутся реальными только вам и не развеиваются логикой), галлюцинации, выраженная паранойя (постоянное ощущение, что кто-то хочет вам навредить).
  • Резкая смена фаз у людей с биполярным расстройством — переход из депрессии в манию (или наоборот).
  • Резкое снижение или отсутствие сна при одновременном повышении общего тонуса и активности.

Если вы отметили у себя или близкого человека хотя бы один из этих признаков, лучше не ждать — обратитесь к специалисту.

Главное: весеннее обострение — это не медицинский диагноз, а скорее культурный феномен

Увеличение светового дня влияет на циркадные ритмы и гормоны (мелатонин, серотонин, дофамин), что у некоторых людей может вызывать временные колебания настроения, усталость или раздражительность. Влияние половых гормонов сильно преувеличено, а дефицит витамина D, аллергии и стресс могут влиять на настроение. Сильнее уязвимы люди с психическими расстройствами (биполярное, депрессии, тревожные расстройства, шизофрения) и зависимостями, у которых весной действительно чаще бывают обострения. Для большинства людей лёгкая апатия или раздражительность — естественная адаптация, которая проходит сама. Серьёзные признаки, которые требуют обращения к специалисту, включают длительные симптомы, снижение функционирования, суицидальные мысли, психотические проявления или резкие фазовые смены у биполярных пациентов.

Собрали всё самое интересное тут.

Если вы понимаете, что ваше состояние стабильно изменено, не откладывайте визит к врачу.

Реклама. Рекламодатель ООО «ДокДок» ОГРН 1167746446780, г. Москва. 18+. ERID F7NfYUJCUneTUxPRjrKo

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом