Началось весеннее обострение: россиян предупредили о рисках

Весна ассоциируется в том числе с эмоциональной нестабильностью. «Весеннее обострение» стало универсальным объяснением для конфликтов и странного поведения. Разобрались, существует ли этот феномен с точки зрения медицины и почему организм может реагировать на смену сезона.

Термин «весеннее обострение» — это не медицинский диагноз. Однако его используют, чтобы описать разные состояния — от сезонных колебаний настроения до клинических эпизодов психических расстройств.

В бытовом восприятии многие связывают эти проявления с биологическими причинами: «организм просыпается», «гормональный фон меняется», «мозг перестраивается на летний режим». Однако на самом деле этот феномен гораздо сложнее.

Биологические механизмы: световой день, циркадные ритмы и гормоны

Увеличение продолжительности светового дня — один из ключевых природных факторов, который весной запускает целую цепочку биологических изменений. Свет напрямую влияет на работу циркадных ритмов — внутренних биологических часов, которые управляют сном, бодрствованием и выработкой гормонов.

Мелатонин — гормон сна. Зимой, при коротком световом дне, его выработка начинается раньше и длится дольше. Весной, когда день удлиняется, время секреции мелатонина снижается — это может приводить к нарушению сна и, как следствие, к усталости и раздражительности.

Настроение тесно связано с циркадными ритмами. Исследования показывают, что сезонные изменения длины дня могут влиять на работу мозга, включая нейромедиаторы серотонин и дофамин, которые регулируют эмоциональное состояние. Поэтому при изменении светового режима, например весной, у некоторых людей может происходить временная перестройка этих механизмов, иногда сопровождается колебаниями настроения.

А вот связь весны и скачка половых гормонов у людей в массовом представлении сильно преувеличена. В отличие от животных, у которых размножение сезонное, человеческая репродуктивная система работает стабильно круглый год.

Некоторые состояния, например дефицит витамина D после зимы, аллергия на пыльцу, могут дополнительно ослаблять организм и влиять на психоэмоциональное состояние.

Сами по себе эти механизмы универсальны, но у большинства людей они протекают мягко и незаметно. Проблемы возникают, когда они накладываются на уже существующую уязвимость.

Психосоциальные факторы: ожидания, режим и стресс

Свою роль в весенних изменениях настроения играют социальные и культурные факторы:

Весна ассоциируется с активностью, расцветом, «новой жизнью». Люди ждут от себя (и окружающие — от них) резкого подъёма жизненных сил и продуктивности. Когда этого не происходит, возникает чувство вины, тревоги и разочарования.

Тёплая погода стимулирует больше встреч, мероприятий, поездок. Для интровертов и людей с тревожными расстройствами это может стать дополнительным источником стресса.

Группа риска: кто особенно уязвим весной?

Повышенный риск весеннего обострения есть у людей с уже существующими психическими заболеваниями:

Биполярное аффективное расстройство — у таких людей весной выше риск мании или гипомании, когда настроение резко взлетает, повышается активность, импульсивность и склонность к рискованному поведению.

Депрессии — в некоторых исследованиях отмечается сезонная вариация выраженности симптомов — небольшое, но статистически значимое увеличение тяжести депрессивных симптомов в период от зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия с пиком в марте.

Шизофрения и шизоаффективные расстройства — по данным исследований, весной возрастает число обострений и госпитализаций.

Зависимость от алкоголя — весной рецидивы происходят чаще.

Научные данные vs мифы: что говорят исследования

Подтверждено:

Пики госпитализаций по некоторым психическим расстройствам (биполярное, шизофрения) действительно чаще всего могут приходиться на весну.

по некоторым (биполярное, шизофрения) действительно чаще всего могут приходиться на весну. Сезонные колебания психики сильнее выражены в странах с резкой сменой длины дня (например, Канада, Норвегия, Финляндия, так называемые высокие широты), чем в регионах с более плавным переходом. Это связано с более резкой перестройкой циркадных ритмов. Россия в целом относится к средним и высоким широтам.

Изменение светового дня и циркадных ритмов объективно влияет на выработку мелатонина, серотонина и дофамина.

Частично подтверждено:

Влияние витамина D. Его дефицит после зимы может ухудшать самочувствие.

Влияние аллергии на настроение. Поллиноз может усиливать уязвимость. Однако это лишь один из факторов, и срабатывает он не у всех.

Сильно преувеличено или миф:

Весеннее обострение обязательно происходит у всех. На самом деле лишь у небольшой части людей (уязвимых к сезонным переменам) возникает выраженное обострение.

Весенние колебания настроения — это всегда признак психического расстройства. У большинства людей лёгкая апатия или раздражительность в марте-апреле — это адаптационный процесс, который проходит без последствий.

Как отличить весеннюю хандру от серьёзного состояния

Чтобы понять, нужна ли помощь специалиста, важно оценить несколько основных критериев:

Длительность. Если симптомы длятся дольше двух недель и не ослабевают, это тревожный сигнал.

Снижение функционирования. Если вы не можете работать, учиться, выполнять повседневные дела, это повод обратиться к специалисту.

Суицидальные мысли. Даже если они не навязчивы, это серьёзный симптом, который требует немедленного вмешательства.

Признаки психоза. Бред (убеждения, которые кажутся реальными только вам и не развеиваются логикой), галлюцинации, выраженная паранойя (постоянное ощущение, что кто-то хочет вам навредить).

Резкая смена фаз у людей с биполярным расстройством — переход из депрессии в манию (или наоборот).

Резкое снижение или отсутствие сна при одновременном повышении общего тонуса и активности.

Если вы отметили у себя или близкого человека хотя бы один из этих признаков, лучше не ждать — обратитесь к специалисту.

Главное: весеннее обострение — это не медицинский диагноз, а скорее культурный феномен

Увеличение светового дня влияет на циркадные ритмы и гормоны (мелатонин, серотонин, дофамин), что у некоторых людей может вызывать временные колебания настроения, усталость или раздражительность. Влияние половых гормонов сильно преувеличено, а дефицит витамина D, аллергии и стресс могут влиять на настроение. Сильнее уязвимы люди с психическими расстройствами (биполярное, депрессии, тревожные расстройства, шизофрения) и зависимостями, у которых весной действительно чаще бывают обострения. Для большинства людей лёгкая апатия или раздражительность — естественная адаптация, которая проходит сама. Серьёзные признаки, которые требуют обращения к специалисту, включают длительные симптомы, снижение функционирования, суицидальные мысли, психотические проявления или резкие фазовые смены у биполярных пациентов.

Если вы понимаете, что ваше состояние стабильно изменено, не откладывайте визит к врачу.