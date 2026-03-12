В обыденном представлении отдых почти всегда связывают со сном. Однако многие люди ощущают усталость, даже когда они спят рекомендованные 7–9 часов. Некоторые исследователи отмечают: сон — важный, но не единственный механизм восстановления. Разобрались, какие ещё формы отдыха могут быть важны для физического, ментального и эмоционального здоровья.

Врач Сандра Далтон-Смит предложила рассматривать усталость как многомерное явление. В её модели человек нуждается в семи различных формах отдыха, каждая из которых компенсирует перегрузку в определённой сфере психической или физической активности.

Специалист по медицине сна Эрик Чжоу, доцент Гарвардской медицинской школы, подтверждает: для полноценного восстановления полезно менять сам подход к отдыху.

«Многие думают об отдыхе в контексте физического восстановления. Сон — это только один из компонентов, и он выполняет очень важную функцию, но не восполняет потребности в других сферах», — говорит Чжоу.

Концепция «семи типов отдыха» — это прикладная модель, основанная на практическом опыте автора, а не строгая научная теория. Она не предназначена для диагностики состояний вроде синдрома хронической усталости или других медицинских состояний. Скорее это удобная рамка для повседневной жизни, которая помогает человеку заметить, какого именно ресурса ему может не хватать и какой тип отдыха может оказаться полезным.

Если усталость сохраняется долгое время, не проходит после отдыха, заметно влияет на повседневную жизнь или сопровождается другими симптомами (например, нарушениями сна, снижением концентрации, физической слабостью), стоит обратиться к врачу.

Откуда берётся усталость и когда она перестаёт быть нормой

Основные типы отдыха

Физический отдых

Физическое восстановление бывает двух видов: пассивное и активное. Сигналом к нему служат чувство «пустого бака», телесная неуклюжесть или общая рассеянность.

Пассивный отдых: полноценный ночной сон, короткий дневной сон или просто возможность спокойно полежать без движений. Эти процессы важны для снижения нагрузки и восстановления.

полноценный ночной сон, короткий дневной сон или просто возможность спокойно полежать без движений. Эти процессы важны для снижения нагрузки и восстановления. Активный отдых: парадоксально, но прилив сил могут дать лёгкие нагрузки — растяжка, йога или прогулка. Работа мышц в спокойном темпе стимулирует кровообращение и помогает почувствовать себя бодрее, чем после полной неподвижности.

Найдите помощников, с которыми бытовые дела решать проще и можно больше времени уделять себе.

Ментальный отдых

Ментальная перегрузка проявляется через трудности с концентрацией. Например, человек ловит себя на том, что перечитывает одно и то же предложение несколько раз или теряет нить разговора. В голове при этом возникает «шум» из беспорядочных мыслей. Цель этого типа отдыха — временно остановить процессы решения задач, планирования и поглощения информации.

Как разгрузить психику:

Ведите списки дел. Это освободит рабочую память и избавит от страха что-то забыть.

и избавит от страха что-то забыть. Попробуйте практики осознанности: медитация помогает заземлиться и переключить мозг из режима многозадачности в состояние покоя.

медитация помогает заземлиться и переключить мозг из режима многозадачности в состояние покоя. Практикуйте информационный детокс: короткие паузы в течение дня без гаджетов, новостей и уведомлений позволят восстановить ресурс.

Когда человек отвлекается от целенаправленных задач и занимается простыми автоматическими действиями или созерцанием, активизируется сеть пассивного режима работы мозга. Она помогает обрабатывать внутренний опыт, размышлять о событиях и находить креативные решения.

Духовный отдых

Ощущение бессмысленности происходящего, беспричинный цинизм и чувство отчуждённости тоже могут быть маркерами усталости. В этом контексте отдых означает восстановление связи с собственными ценностями и чем-то более масштабным, чем повседневная рутина.

Это не обязательно связано с религией. Речь идёт о деятельности, которая возвращает чувство значимости и сопричастности к миру.

Способы перезагрузки:

Социальный вклад: волонтёрство или помощь другим позволяют переключить фокус с собственных проблем на общественно значимые цели.

волонтёрство или помощь другим позволяют переключить фокус с собственных проблем на общественно значимые цели. Контакт с природой: пребывание в природных ландшафтах снижает напряжение, улучшает настроение и помогает восстановиться после стресса.

Обзор исследований, опубликованный в Frontiers in psychology, подтверждает, что акты помощи другим (например, донорство или бескорыстная помощь) связаны с повышением субъективного благополучия, удовлетворённости жизнью и позитивными эмоциями у тех, кто помогает. Однако эффект зависит от культурного контекста.

© zinkevych/Freepik

Сенсорный отдых

Раздражительность и чувство перегорания — классические симптомы сенсорной перегрузки. Современный человек живёт в режиме непрерывной стимуляции: уведомления, яркие экраны, фоновый шум и реклама заставляют мозг работать на пределе.

Как разгрузить органы чувств:

Периодически проводите время в тишине: в одном исследовании участники проводили около 6,5 минуты в полной тишине, без отрывающих факторов. После этого они чувствовали себя более расслабленными, спокойными, у них улучшалось настроение.

в одном исследовании участники проводили около 6,5 минуты в полной тишине, без отрывающих факторов. После этого они чувствовали себя более расслабленными, спокойными, у них улучшалось настроение. Световой детокс: приглушите яркость мониторов, используйте тёплый вечерний свет или побудьте в темноте. Это снижает нагрузку на зрительную систему.

приглушите яркость мониторов, используйте тёплый вечерний свет или побудьте в темноте. Это снижает нагрузку на зрительную систему. Право на скуку: вместо того чтобы проверять почту в очереди или в лифте, позвольте себе просто смотреть по сторонам. Кратковременное отсутствие стимулов — это не потеря времени, а необходимая для мозга пауза.

Творческий отдых

Творческий кризис, ощущение тупика и потеря вдохновения могут быть признаками того, что ресурс созидания исчерпан. Этот вид отдыха нужен не только художникам или писателям, но и всем, кто ежедневно решает задачи, анализирует данные или ищет новые подходы в работе. Суть творческого отдыха — переключиться с роли создателя на роль наблюдателя.

Как восстановить креативность:

Эстетическое потребление: сходите на выставку, посмотрите качественное кино или просто понаблюдайте за природой. Созерцание красоты без цели её оценивать или использовать даёт мозгу необходимую паузу.

сходите на выставку, посмотрите качественное кино или просто понаблюдайте за природой. Созерцание красоты без цели её оценивать или использовать даёт мозгу необходимую паузу. Смена контекста: участие в мероприятиях вне привычной сферы (например, лекция по истории для программиста или мастер-класс по керамике для аналитика) помогает смотреть на обыденные вещи под другим углом.

участие в мероприятиях вне привычной сферы (например, лекция по истории для программиста или мастер-класс по керамике для аналитика) помогает смотреть на обыденные вещи под другим углом. Интеллектуальное любопытство: изучение новых концепций и обсуждение идей с людьми из других профессиональных областей стимулируют воображение.

© bearfotos/Freepik

Эмоциональный отдых

Эмоциональное истощение может наступить, когда человек постоянно подавляет свои чувства, подстраивается под окружающих или боится показаться неудобным.

Цель такого отдыха — снять социальные маски и разрешить себе быть искренним.

Как восстановить ресурс:

Право на искренность: найдите время и место (или близкого человека), где вы можете честно признаться: «Я устал», «Мне страшно» или «Я злюсь».

найдите время и место (или близкого человека), где вы можете честно признаться: «Я устал», «Мне страшно» или «Я злюсь». Отказ от перфекционизма: позвольте себе не быть идеальным сотрудником или образцовым родителем хотя бы на короткое время.

позвольте себе не быть идеальным сотрудником или образцовым родителем хотя бы на короткое время. Личные границы: научитесь говорить «нет» задачам и просьбам, которые вызывают внутреннее сопротивление и перегружают ваш график.

Социальный отдых

Этот тип отдыха не означает полную изоляцию. Он предполагает отказ от общения, которое истощает, в пользу общения, которое наполняет. Признак дефицита — социальная тревожность, нежелание отвечать на сообщения и чувство одиночества даже в компании.

Как восстановиться:

На время ограничьте контакты с токсичными людьми или теми, кто постоянно требует вашего внимания и поддержки.

или теми, кто постоянно требует вашего внимания и поддержки. Если вы чувствуете перегруз, проведите вечер в одиночестве. Это поможет собрать себя заново.

Это поможет собрать себя заново. Проводите время с теми, в чьём присутствии вам не нужно играть роли и можно просто молчать.

Важно не количество контактов, а их качество: мозг считывает искреннюю поддержку как сигнал к снижению бдительности и глубокому отдыху.

Главное: усталость может возникать по разным причинам

Сон помогает восстановлению, но может не устранять все причины усталости. Концепция семи видов отдыха — это практическая модель, а не строгая научная теория. Согласно ей человеку может не хватать не только физического отдыха, но и ментальной паузы, эмоциональной разгрузки, тишины или поддержки через качественное общение. Поэтому полноценный отдых требует внимания к нескольким аспектам жизни. Понимание того, какой именно ресурс исчерпан, может помочь лучше выбрать способ восстановить силы.

Собрали всё самое интересное тут.

Важные исследования