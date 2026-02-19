Стало известно, почему нейросеть не заменит психолога

Пользователи ИИ обсуждают с ним тревоги, проблемы в отношениях и депрессивные состояния. Клинические психологи Людмила Яковлева и Татьяна Иванова рассказали «Рамблеру» о недостатках такого общения и объяснили, почему ИИ не сможет заменить полноценную терапию.

Ответы, на первый взгляд, часто максимально похожи на советы психологов. Однако исследование, опубликованное в 2025 году JMIR Mental Health, показало, что, хотя крупные языковые модели и демонстрируют элементы терапевтической коммуникации (эмпатические высказывания и общая поддержка), они не могут полноценно заменить профессиональных психотерапевтов, поскольку не проводят углублённую оценку состояния, хуже персонализируют ответы и дают шаблонные рекомендации.

«Сегодня нейросети действительно стали тем "жилетом", в который можно поплакаться в три часа ночи. ИИ вежлив, терпелив, у него не бывает плохого настроения, и он никогда не устанет вас слушать. Но имитация терапии — это ещё не терапия». Яковлева Людмила клинический психолог, сексолог, супервизор, директор и преподаватель Института практической психологии IPPSY

Риски и ограничения нейросети

По словам клинического психолога Людмилы Яковлевой, у нейросети есть существенные недостатки:

Когда клиент приходит к психологу, он получает не просто советы, а живой терапевтический альянс. Идёт работа с переносом, с бессознательными реакциями, с тем, что происходит здесь и сейчас. Чат-бот имитирует эмпатию через алгоритм. Он не чувствует ваше состояние, он его прогнозирует. Вы можете обмануть его, сказав «всё нормально», и он примет это за чистую монету. Психолог увидит, как вы при этом сжали кулаки.

ИИ запрограммирован быть приятным. Чаще всего он поддерживает любую точку зрения пользователя, потому что его задача — удержать диалог. В итоге человек не сталкивается с сопротивлением, которое бывает в качественном терапевтическом контакте, не меняет модель поведения, а просто получает подтверждение: «Ты прав, мир несправедлив». Это похоже на алкоголь: кратковременное облегчение есть, но проблему он не решает, а часто и усугубляет невроз.

Можно потерять время. Человек «сходил» к ИИ, ему стало легче на пару часов. Он откладывает реальный визит к специалисту, пока проблема не перерастает в кризис.

Когда человек изливает душу нейросети, он оставляет цифровой след. Диалоги с ИИ не всегда конфиденциальны. Их могут использовать для дообучения модели, их могут анализировать модераторы, а в некоторых случаях (утечки данных) они могут стать публичными. К психологу человек приходит в защищённое пространство, где действует этический кодекс и принцип неразглашения.

Может ли нейросеть заменить психолога

Психолог Людмила Яковлева отмечает, что, если говорить о длительной психотерапии, а не о ситуативных консультациях, заменить психолога полностью ИИ не сможет. Сложные запросы, такие как ПТСР, расстройство пищевого поведения, суицидальные мысли, требуют диагностики, которую ИИ провести не может. Также у нейросети нет возможности наблюдать за реакциями человека, а это очень важно для терапии.

Другой специалист, клинический психолог Татьяна Иванова, подчёркивает, что в диалоге с нейросетью нет главного фактора для изменений психики — живого диалога. Это важно, поскольку большая часть проблем, с которыми люди обращаются к психологу, касается отношений.

«Даже если речь идёт об отношении к себе, оно сформировалось в контексте отношений с другими людьми, как и психика в целом. Соответственно, если вы хотите что-то изменить в своей психике, без опыта других отношений это сделать не получится. Контакт с ИИ лишён встречи "личность — личность", которая даёт импульс к серьёзным изменениям». Татьяна Иванова клинический и аналитический психолог, кандидат философских наук

Когда ИИ — полезный инструмент

Психолог Людмила Яковлева указывает на то, что в некоторых ситуациях диалог с нейросетью всё же может быть полезен:

Тренажёр социальных навыков. Например, можно отрепетировать сложный разговор с ботом, сделав запрос на потенциально возможные ответы, а потом идти к реальному человеку.

Дневник самонаблюдения. ИИ отлично структурирует поток сознания или помогает сформулировать запрос, а также иногда может дать полезную рекомендацию с помощью техник КПТ.

Креативность. ИИ может предложить другой взгляд на ситуацию, что в целом помогает расширить её видение.

«Скорая помощь» в режиме ожидания. Если сессия с психологом через две недели, а эмоции зашкаливают сейчас, поговорить с ботом безопаснее, чем, например, писать бывшим или снимать напряжение алкоголем.

Главное: нейросеть не может заменить психотерапию

ИИ предлагает поддержку и советы, но не может заменить живого специалиста. Он плохо персонализирует ответы, не проводит глубокую оценку состояния, подтверждает неэффективные модели поведения и создаёт иллюзию понимания, лишён живого диалога, и с ним невозможно создать терапевтический альянс. Запросы оставляют цифровой след, а кратковременное облегчение может откладывать обращение к специалисту. Тем не менее ИИ может быть полезен как вспомогательный инструмент — для тренировки социальных навыков, ведения дневника или временной эмоциональной поддержки.

