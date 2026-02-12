Психологи предупредили: эта черта лишит вас счастливой жизни

Умение угождать окружающим обычно считают сильной стороной: оно помогает выстраивать отношения, работать в команде и избегать конфликтов. Однако у стремления быть удобным есть и обратная сторона. Разбираемся, как формируется такая модель поведения и чем она может навредить психическому здоровью.

© Warner Bros.

Кадр из фильма «Всегда говори "ДА"»

Людям свойственно объединяться в группы. Способность учитывать интересы других и подстраиваться под окружение — важный социальный навык. Однако стремление соответствовать ожиданиям во что бы то ни стало может выйти за рамки адаптивного поведения и постепенно начать работать против самого человека.

Когда стремление угодить становится проблемой

В популярной психологии такое поведение часто называют синдромом хорошего человека. В англоязычных источниках используется термин people pleaser — дословно «человек, который стремится угождать другим». Речь идёт о модели поведения, при которой одобрение окружающих становится ценностью, а собственные потребности часто отходят на второй план.

Сильное желание угождать другим может быть не просто чертой характера, а спутником некоторых психических расстройств. В крайних случаях это поведение может сопровождать тревожность, депрессию, зависимое или избегающее расстройство личности, а иногда встречается у людей с пограничным расстройством личности. Главное — не само желание помогать, а то, насколько сильно оно выражено и как влияет на жизнь.

Люди, которые постоянно пытаются всем угодить, часто проявляют похожие привычки и черты:

Им трудно сказать «нет».

Их беспокоит, что подумают окружающие.

окружающие. После отказа возникает чувство вины или страх, что их сочтут злыми или эгоистичными.

или страх, что их сочтут злыми или эгоистичными. Соглашаются на то, что им неудобно, или делают то, чего на самом деле не хотят.

или делают то, чего на самом деле не хотят. У них низкая самооценка, и они стремятся получать одобрение через помощь другим.

и они стремятся получать одобрение через помощь другим. Часто извиняются и берут вину на себя, даже если не виноваты.

и берут вину на себя, даже если не виноваты. Соглашаются с мнением других, хотя часто думают иначе.

© Freepik

Обычно такие люди очень эмпатичны, внимательны и заботливы. Эти качества ценны, но в сочетании с низкой самооценкой или стремлением заслужить чужое одобрение могут привести к эмоциональному истощению и стрессу.

Почему возникает стремление угождать

Чаще всего стремление всем нравиться и угождать связано с:

Страхом отвержения — человеку кажется, что без постоянной уступчивости его не примут.

— человеку кажется, что без постоянной уступчивости его не примут. Перфекционизмом — желанием быть идеальным в глазах других.

— желанием быть идеальным в глазах других. Травматичным опытом — например, если в прошлом человеку нужно было быть послушным и уступчивым, чтобы чувствовать себя в безопасности.

— например, если в прошлом человеку нужно было быть послушным и уступчивым, чтобы чувствовать себя в безопасности. Потребностью чувствовать значимость — помогая другим, человек ощущает себя нужным и ценными.

Как это может вредить психике

Распространённые эмоциональные последствия:

Выгорание. Постоянное стремление удовлетворять потребности других оставляет мало сил на собственные нужды.

Постоянное стремление удовлетворять потребности других оставляет мало сил на собственные нужды. Тревожность. Страх разочаровать других или совершить ошибку может привести к хроническому беспокойству и излишнему самокопанию.

и излишнему самокопанию. Обида. Подавленные потребности и постоянное самопожертвование часто порождают скрытый гнев или обиду.

Депрессия. Со временем уверенность в том, что ваша ценность зависит от одобрения других, может привести к ощущению опустошённости.

Потеря идентичности. Когда человек постоянно подстраивается под других, он может забыть о собственных желаниях, потребностях и границах.

© Freepik

Как изменить поведение

Устанавливайте границы. Чётко определите, что вы готовы делать, а что нет. Важно знать свои пределы и сообщать о них. Ясно и конкретно обозначьте, что вы готовы сделать. Если вам кажется, что кто-то просит слишком многого, дайте ему понять, что это выходит за рамки ваших возможностей и вы не сможете помочь.

Чётко определите, что вы готовы делать, а что нет. Важно знать свои пределы и сообщать о них. Ясно и конкретно обозначьте, что вы готовы сделать. Если вам кажется, что кто-то просит слишком многого, дайте ему понять, что это выходит за рамки ваших возможностей и вы не сможете помочь. Начинайте с малого. Отказывайтесь от мелких просьб друзей, коллег или родственников. Например, сначала можно отвечать «нет» в сообщении. Постепенно вы научитесь уверенно говорить «нет» и в более серьёзных ситуациях.

Отказывайтесь от мелких просьб друзей, коллег или родственников. Например, сначала можно отвечать «нет» в сообщении. Постепенно вы научитесь уверенно говорить «нет» и в более серьёзных ситуациях. Берите паузу — не соглашайтесь сразу, дайте себе время подумать. Если просят о помощи, не спешите отвечать «да». Спросите себя, сколько времени это займёт, есть ли силы, действительно ли вы хотите этим заниматься. Даже короткая пауза помогает принять более обдуманное решение.

— не соглашайтесь сразу, дайте себе время подумать. Если просят о помощи, не спешите отвечать «да». Спросите себя, сколько времени это займёт, есть ли силы, действительно ли вы хотите этим заниматься. Даже короткая пауза помогает принять более обдуманное решение. Расставьте приоритеты — на что вы действительно хотите тратить время и силы. Подумайте, что для вас важно: работа, семья, хобби, здоровье. Учитесь тратить энергию на то, что приносит радость, и отказываться от того, что истощает.

— на что вы действительно хотите тратить время и силы. Подумайте, что для вас важно: работа, семья, хобби, здоровье. Учитесь тратить энергию на то, что приносит радость, и отказываться от того, что истощает. Говорите «нет» твёрдо и спокойно, без оправданий — отказ не требует длинных объяснений. Например: «Извини, не могу помочь» — достаточно. Это помогает сохранять свои границы и учит окружающих уважать ваше время и решения.

Главное: помогать важно, но это должен быть осознанный выбор, а не способ заслужить одобрение

Стремление угождать другим помогает ладить с людьми и избегать конфликтов. Но если чужое одобрение важнее собственных потребностей, это вредно для психики. Люди, которые всегда хотят всем угодить, часто не могут сказать «нет», испытывают вину после отказа, ставят чужие интересы выше своих и зависят от мнения других. Причины — низкая самооценка, страх отвержения, перфекционизм, травматичный опыт или потребность чувствовать себя значимым. Такое поведение может приводить к стрессу, выгоранию и проблемам с самооценкой. Изменить привычку можно постепенно: учитесь устанавливать границы, отказывайте в мелких просьбах, берите паузу перед согласием, расставляйте приоритеты и говорите «нет» без оправданий. Главное — помогать осознанно, а не ради чужого одобрения.

Важные исследования