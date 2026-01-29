Психологи назвали 5 способов, как перестать себя гнобить

Внутренний голос есть почти у каждого. Однако не всегда он звучит поддерживающе. Чаще он сомневается, обесценивает, пугает ошибками и заставляет откладывать важные решения. Разобрались, откуда берётся этот внутренний критик, почему он так убедителен и можно ли научиться с ним договариваться.

Критика, исходящая от внутреннего голоса, далеко не всегда бывает полезной. Чаще она звучит жёстко, обесценивает и не имеет ничего общего с реальной мотивацией. Психологи называют это негативным саморазговором и давно ищут способы с ним справляться.

«Я ленивый», «я ничего не умею», «со мной что-то не так» — подобные мысли всплывают, когда человек в очередной раз залипает в соцсетях, заказывает доставку вместо нормального ужина или откладывает важные дела. В такие моменты внутренний критик не анализирует ситуацию, а выносит приговор.

Иногда может казаться, что эти мысли по делу, ведь проблемы действительно есть. Однако самоунижение, как правило, ничего не меняет. Вместо того чтобы «затыкать» этот голос, психологи предлагают попробовать научиться разговаривать с собой по-другому.

Откуда появляется внутренний критик

По словам Пола Гилберта, профессора клинической психологии Университета Дерби, самокритика — не просто вредная привычка, а эволюционный механизм. В любых социальных иерархиях (у людей и животных) есть способ сдерживать конкуренцию внутри группы. Для этого мозг обучен подчиняться давлению со стороны более сильного или статусного.

Проблема в том, что сегодня роль этого «доминирующего другого» часто играет собственный внутренний голос. Когда человек не соответствует ожиданиям — неуспешен, недостаточно продуктивен, «хуже других», — он начинает нападать на себя сам. С точки зрения мозга разницы почти нет: внешняя критика или внутренняя. Самообвинения активируют те же зоны, что и реальная угроза, — миндалевидное тело и переднюю поясную кору, отвечающие за тревогу и реакцию на опасность. Именно поэтому Гилберт называет самокритику не саморефлексией, а формой атаки на самого себя.

Несмотря на общие эволюционные механизмы, некоторые более склонны к самокритике. Даниэль Копала-Сибли, профессор психологии из Университета Калгари, в своих исследованиях обнаружил, что такие люди часто сталкивались с осуждением, завышенными ожиданиями и сильной критикой со стороны в детстве. Критика родителей, недостаток заботы, жёсткий контроль или жестокое обращение в раннем возрасте могут быть связаны с высоким уровнем самокритики во взрослом.

Неокрашенное размышление над своими ошибками — это не проблема. Однако враждебность самокритики может нанести вред. Есть данные, что тело реагирует на негативные мысли выбросом гормона стресса кортизола.

Более того, исследователи неоднократно доказывали, что самокритика может быть совершенно бесполезной. Учёные из Монреальского университета попросили 46 студентов сыграть в дартс. Те из них, кто повторял позитивные высказывания между бросками, улучшили свои результаты быстрее, чем контрольная группа. Студенты, которых просили повторять негативные высказывания, показали худшие результаты.

Дальнейшие исследования подтвердили эти выводы, и в 2013 году японские спортивные психологи обнаружили, что пловцы, которые использовали позитивный внутренний диалог, плыли значительно быстрее тех, кто этого не делал.

Как перенастроить внутренний диалог

Попытка заглушить внутреннего критика силой воли редко работает и только усиливает стресс. Вместо этого психологи предлагают не бороться с ним, а изменить стиль общения:

Развивайте самосострадание. Полезно признать, что самокритика вредна и не помогает, это первый шаг. Учитесь относиться к себе так же, как к другу, который переживает трудности: мягко, с поддержкой, без унижений. Это основа compassion‑focused therapy — психотерапевтического подхода, разработанного Полом Гилбертом.

так же, который переживает трудности: мягко, с поддержкой, без унижений. Это основа compassion‑focused therapy — психотерапевтического подхода, разработанного Полом Гилбертом. Разберитесь, откуда берётся критик. Проанализируйте, что именно говорит внутренний голос и откуда такие фразы могли взяться — часто это эхо ожиданий и критики из детства. Осознание помогает уменьшить влияние этого голоса.

Проанализируйте, что именно говорит внутренний голос и откуда такие фразы могли взяться — часто это эхо ожиданий и критики из детства. Осознание помогает этого голоса. Используйте дыхательные техники. Физические упражнения, такие как дыхание диафрагмой (вдох на 5 секунд, пауза 2 секунды, выдох на 5 секунд), помогают активизировать блуждающий нерв — он замедляет сердцебиение, снижает реакцию «бей или беги» и делает негативные мысли менее интенсивными.

Физические упражнения, такие как дыхание диафрагмой (вдох на 5 секунд, пауза 2 секунды, выдох на 5 секунд), помогают активизировать — он замедляет сердцебиение, снижает реакцию «бей или беги» и делает негативные мысли менее интенсивными. Подумайте, какие страхи могут стоять за самокритикой. Попробуйте представить внутреннего критика визуально (как персонажа) и «заглянуть за кулисы», чтобы понять, чего он действительно боится — отказа, неудачи или осуждения. Когда страх понятен, с ним легче работать.

Попробуйте представить внутреннего критика визуально (как персонажа) и «заглянуть за кулисы», чтобы понять, чего он боится — отказа, неудачи или осуждения. Когда страх понятен, с ним легче работать. Попробуйте практику экспрессивного письма. Психологи из Хартфордширского университета провели исследование, в котором 46 человек разделили на две группы. Первой группе предложили написать о своих жизненных целях, второй — сделать обзор фильма или книги. Через две недели исследователи обнаружили, что у тех, кто писал о целях, уровень самокритики в среднем снизился, тогда как в контрольной группе таких изменений не наблюдалось.

Дэвид Зурофф, профессор психологии из Университета Макгилла, отмечает, что кратковременная самокритика не вредна, проблемы начинаются, когда она превращается в привычку. Поведенческая самокритика вроде «Почему я так глупо поступил?» вызывает меньше стресса, чем глобальная, когда человек критикует свою личность целиком. В таких случаях эффективнее будет обратиться к психотерапии.

Главное: жёсткая самокритика не приносит пользы

Внутренний критик не всегда отражает реальность. Часто это лишь эхо чужих ожиданий или установок из детства. Чтобы бороться с ним, психологи советуют перенастроить внутренний диалог. Попробуйте относиться к себе мягко — так, как вы бы говорили с близким другом. С самокритикой можно научиться взаимодействовать осознанно: использовать диафрагмальное дыхание, чтобы снизить тревогу, визуализировать внутреннего критика и понять, чего он на самом деле боится, а также записывать свои цели и важные мысли — это помогает избавиться от самообвинения. Кратковременная самокритика может быть нормальной, но постоянное самобичевание вредит.

