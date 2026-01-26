Россиян призвали перестать бояться психиатров

Психиатр — врач, к которому не спешат даже те, кому он явно нужен. Причин тому несколько: страх «что подумают люди», назначение психотропных препаратов, признание собственного бессилия и прочие. Разобрались, почему всё это — не более чем предрассудки.

© Lacheev/iStock.com

Когда болит зуб, человек без колебаний записывается к стоматологу. Если повышается давление — идёт к терапевту или кардиологу. Но когда возникают тревога, депрессия или другие психические симптомы, многие предпочитают терпеть, искать советы в интернете или вовсе игнорировать проблему.

Обращение к психиатру окружено мифами и страхами, которые мешают вовремя получить помощь и только ухудшают качество жизни. Вот самые распространённые мифы, которые мешают вовремя обратиться к специалисту.

Психиатр всегда назначает препараты

Для многих психиатрия до сих пор ассоциируется с очень «сильными» лекарствами. Однако препараты — это лишь один из возможных инструментов лечения, а не обязательная его основа. Утверждение, что лекарства не лечат, а только подавляют симптомы, не отражает реальную клиническую практику.

Современное лечение у психиатра может включать:

психотерапию,

коррекцию социальной жизни.

Лекарства назначают только по показаниям, по согласованию с пациентом и с регулярным контролем эффективности и побочных эффектов. Более того, многие психические расстройства успешно лечатся без длительного приёма препаратов или вовсе без них.

© izusek/iStock.com

Я хожу к психиатру, значит, я сумасшедший

Большинство пациентов психиатра — это люди с тревожными расстройствами, депрессией, нарушениями сна, хроническим стрессом и эмоциональным выгоранием. Эти состояния широко распространены и не имеют ничего общего с бытовым представлением о «безумии».

Обращение к психиатру — это осознанный и ответственный шаг. Люди приходят за помощью, чтобы лучше справляться с эмоциями, восстановить работоспособность и качество жизни. В этом смысле визит к психиатру говорит не о слабости, а о готовности заботиться о себе и своём благополучии.

Можно ли доверять интуиции: разбор учёных

Походы к психиатру — это на всю жизнь

В большинстве случаев это совсем не так. Длительность психиатрического наблюдения зависит от диагноза, выраженности симптомов и индивидуальных особенностей пациента. Важно понимать, что цель лечения — не пожизненная зависимость от врача, а достижение стабильного состояния и восстановление функциональности.

Одним людям достаточно нескольких консультаций, другим может потребоваться длительная терапия. Однако в любом случае лечение направлено на то, чтобы человек научился самостоятельно справляться с симптомами. Поэтому, даже если лечение длительное, это, без сомнений, лучше, чем ничего не делать.

Психиатр будет осуждать

Многие боятся, что психиатр негативно отнесётся к их мыслям, поступкам или выбору. Этот страх часто связан с прошлым опытом осуждения со стороны окружающих и ошибочным представлением о враче как о моральном арбитре, а не специалисте по здоровью.

Современная психиатрия строится на принципах профессиональной этики, конфиденциальности и эмпатии. Врач не оценивает личность пациента, не читает нотаций и не осуждает человека. Его задача — разобраться в проблеме и помочь от неё избавиться.

Психиатры обучены создавать безопасную, благоприятную атмосферу, где человек может открыто говорить о своих переживаниях без страха осуждения.

© sengchoy/iStock.com

Психиатрия неэффективна

Есть и такое (ошибочное) мнение. Его сторонники опираются на то, что психические заболевания и болезни мозга малоизученны.

Действительно, психические расстройства довольно сложны. В их развитии принимает участие множество факторов, а точные механизмы многих из патологий до сих пор изучаются. Из-за этого возникает ощущение, что психиатрия «действует вслепую», а её методы не имеют реального научного обоснования.

В действительности лечение у психиатра — это доказательная медицина. Эффективность этих методов терапии подтверждена в контролируемых исследованиях.

Даже при неполном понимании всех механизмов работы мозга психиатрия располагает инструментами, позволяющими добиться стойкого улучшения или ремиссии. В качестве наглядного примера можно привести гипертонию. Точные механизмы высокого давления до сих пор неизвестны, однако лечение существует.

Назван простой способ пережить трудности

Ложка дёгтя

В редких случаях лечение у психиатра всё же сопряжено с некоторыми неудобствами. Как правило, это касается тяжёлых психических расстройств (например, шизофрении, тяжёлых форм биполярного расстройства, психозов), когда пациент не способен критически оценивать своё состояние.

В таких случаях может идти речь о диспансерном наблюдении или временных ограничениях на определённые виды деятельности — например, управление транспортом, владение оружием или выполнение некоторых профессиональных обязанностей. При этом в большинстве случаев это не пожизненный запрет. Его снимают, если пациент достигает стабильной ремиссии.

Главное: не стоит бояться обращаться к психиатру

Большинство страхов, связанных с лечением у психиатра, основаны на мифах и устаревших представлениях. Современная психиатрия — это не «пожизненные таблетки» и не клеймо, а доказательная медицина, направленная на улучшение самочувствия и качества жизни.

Обращение к психиатру — такой же рациональный шаг, как визит к любому другому врачу. Чем раньше человек получит помощь, тем выше шансы справиться с симптомами, избежать осложнений и сохранить активную полноценную жизнь.

Важные исследования