Психолог разгромила совет украинцам рычать по утрам

Глава МВФ Кристалина Георгиева посоветовала гражданам Украины рычать по утрам как львы, чтобы сохранять веру в себя. Клинический психолог Ксения Валерьевна Савельева рассказала «Рамблеру», насколько оправданна такая практика и сколько можно продержаться на рычании, если есть проблемы.

© skynesher/iStock.com

В психологии есть понятие телесно-ориентированных техник. Идея в том, что поза, дыхание, голос влияют на эмоции и ощущение контроля. Примеры таких практик, по которым есть исследования, — это глубокое медленное дыхание и расслабление мышц.

Есть данные, что голос связан с тем, как человек переживает эмоции. Его можно использовать как часть саморегуляции, но важны условия, и эффект у всех разный.

В научной литературе изучают, как голос и голосовые практики влияют на эмоции и стресс. Например, артикуляция и простая вокализация могут слегка снижать восприятие неприятных стимулов, звучание собственного голоса активирует области мозга, связанные с саморегуляцией, а эмоциональная окраска речи может уменьшать физиологические показатели стресса. Также показано, что немелодичные вокальные звуки (смех, крики, вокализации) хорошо передают эмоции. Однако все эти эффекты обычно небольшие, кратковременные и зависят от ситуации.

«С точки зрения клинической психологии эффективность этого совета кардинально зависит от контекста. В мирной жизни у "рычания по утрам" может быть упрощённая, но научная основа. Однако в условиях конфликта такой совет приобретает токсичный оттенок и становится психологически вредным, поскольку грубо отрицает глубину травмы». Савельева Ксения Валерьевна клинический психолог

По словам специалиста, при масштабном, хроническом, угрожающем жизни стрессе такой метод как способ «сохранить веру» или как стратегия выживания бесполезен и даже может быть вреден.

В условиях бытового стресса (дедлайн, конфликт на работе, нервное напряжение) это может быть эффективной краткосрочной техникой:

Физиология: активный выдох и вибрация снимают мышечные зажимы в диафрагме, плечах.

активный выдох и вибрация снимают мышечные зажимы в диафрагме, плечах. Символизм: помогает войти в роль «сильного», мобилизоваться перед сложным разговором или задачей.

перед сложным разговором или задачей. Эмоциональная разрядка: позволяет экологично выразить накопившееся раздражение, не выплёскивая его на окружающих.

Сколько можно продержаться на рычании?

Это инструмент для момента «здесь и сейчас». Он не устраняет причину стресса (плохую работу, токсичные отношения), но может помочь временно взять себя в руки. Эффекта хватит на 1–2 часа, после чего необходимы другие методы: решение проблемы, отдых, общение. Этот совет — грубая аналогия упрощённых дыхательных практик. Принцип применения любых методов в психологии прост и логичен: инструмент должен соответствовать масштабу проблемы.