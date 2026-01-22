Этот простой трюк поможет замедлить старение

Возраст и связанные с ним изменения в жизни часто вызывают смешанные чувства. Кто-то считает, что он приносит мудрость и новые возможности, а кто-то думает об одиночестве и утрате сил. Однако учёные пришли к выводу: мышление человека может влиять на его физиологию. Разобрались, как убеждения могут предсказать жизнь в ближайшие десятилетия.

Как взгляды на старение влияют на долголетие

Исследованиями в этой области занимается доктор Бекка Леви, профессор общественного здравоохранения и психологии Йельского университета. Для ответа на вопрос: «Может ли отношение к возрасту влиять на продолжительность жизни?» она обратилась к массиву данных долгосрочного исследования старения и выхода на пенсию в штате Огайо, где с середины 1970-х годов отслеживались несколько сотен участников.

Чтобы оценить отношение к старению, исследователи просили участников подтвердить или опровергнуть утверждения вроде: «С возрастом всё становится хуже», «Я полон сил, как и раньше» и «Чем старше, тем меньше я полезен». В результате, когда Леви и её коллеги изучили судьбы этих людей, они обнаружили, что убеждения могут предсказать общий риск смерти в последующие годы. Выяснилось, что люди с более оптимистичным взглядом на старение в среднем жили на 7,5 года дольше тех, кто был настроен пессимистично, даже с учётом состояния здоровья, социально-экономического статуса и одиночества на момент начала исследования.

Эффект оказался сильнее, чем у многих привычных факторов образа жизни. Например, изменения артериального давления или уровня холестерина продлевают жизнь примерно на четыре года.

Физиологические различия в мозге

В 2009 году Леви и её коллеги обратились к данным другого исследования старения, которое началось в 1958 году. Они обнаружили, что отношение людей к старению, которое сформировалось у них до 50 лет, может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний на срок до 38 лет.

Позже исследователи обратили внимание на болезнь Альцгеймера, показав, что у людей с позитивным отношением к старению вероятность развития деменции значительно ниже. Различия были заметны не только в результатах тестов на мышление, но и в физиологических изменениях в мозге.

Например, функциональная магнитно-резонансная томография показала, что с возрастом у них сохранялся больший объём гиппокампа, в то время как у тех, кто не видел перспектив, наблюдалось более значимое ухудшение состояния этой области мозга, которая отвечает в том числе за формирование и закрепление воспоминаний.

В дальнейшем обзор фактических данных, опубликованный в Psychology and aging, выявил более 100 работ по этой теме. Исследователи пришли к выводу, что есть статистически значимая связь между отношением к собственному старению и показателями здоровья.

Как стереотипы о старости влияют на пожилых людей

Это происходит тремя путями:

Психологический фактор. Человек начинает думать, чувствовать и действовать в соответствии с ролью, которую общество отводит определённой группе. Исследования показывают, что внушение людям негативных стереотипов о возрасте может привести к тому, что они станут более забывчивыми и будут меньше уверены в своей физической силе.

Второй путь связан с поведением в долгосрочной перспективе. Фаталистическое представление о том, что впереди неизбежный упадок, может привести к тому, что человек будет меньше заботиться о своём здоровье. Тот, кто видит потенциал для роста, будет прилагать больше усилий для сохранения благополучия, чтобы максимально использовать эти возможности.

Физиологический механизм. Когда человек теряет уверенность в своих силах, даже небольшие трудности — например, адаптация к новым технологиям или поход на мероприятие с незнакомыми людьми — могут вызывать сильную тревогу и стресс. Учёные обнаружили, что у людей, которые негативно относятся к старению, уровень гормона стресса кортизола повышается примерно на 40% в возрасте от 50 до 80 лет. У людей с позитивным настроем, напротив, наблюдается небольшое снижение уровня кортизола в течение того же периода.

С годами повышенный уровень кортизола может негативно влиять на гиппокамп, иммунную и сердечно-сосудистую системы. Повышенная тревожность также может провоцировать усиление воспалительных процессов. В краткосрочной перспективе это помогает бороться с инфекциями, но в долгосрочной может привести к износу организма и ускорить биологическое старение.

Как поменять отношение к старению

Изменить глубоко укоренившиеся убеждения непросто, но пластичность мозга позволяет сделать это в любом возрасте. Основываясь на исследованиях доктора Леви, можно выделить эти стратегии:

Знакомьтесь с историями людей, которые сохраняют активность и добиваются успехов в зрелые годы. Фильмы, книги, биографии учёных или спортсменов — собирайте примеры, которые доказывают, что старость может быть временем новых возможностей, а не угасания.

Не спешите списывать любую оплошность на возраст. Забытые ключи, усталость или боли в спине часто бывают следствием стресса или непривычной нагрузки, а не «неизбежной старости». Учитесь разделять естественные биологические процессы и временные недомогания.

Постарайтесь исключить из общения с близкими и друзьями эйджистские шутки и клише вроде «старость — не радость». То, как человек говорит о возрасте, напрямую формирует внутренние барьеры. Заменяйте жалобы на обсуждение планов.

Вместо того чтобы думать о том, что стало труднее, делайте упор на то, что вам подвластно. Ежедневные прогулки, спорт, новые хобби и общение возвращают чувство контроля над собственной жизнью и укрепляют уверенность в своих силах.

Научитесь воспринимать старение не как хроническую болезнь, а как естественный этап накопления опыта и мудрости. Смена личных установок с упадка на развитие — это самый мощный инструмент для улучшения качества жизни и сохранения здоровья.

Главное: позитивное отношение к старению может продлить жизнь

Люди, которые смотрят на возраст с оптимизмом, живут в среднем дольше, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и деменцией. В основе лежат психологические, поведенческие и физиологические механизмы: вера в свои возможности сохраняет активность, снижает стресс и поддерживает здоровье. Менять отношение к старению можно в любом возрасте через примеры активных людей, контроль над стрессом и фокус на собственных возможностях.

