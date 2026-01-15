Психологи раскрыли правду, как Доктор Google разрушает здоровье

Желание посмотреть свои симптомы в поисковике вполне объяснимо. Проверка симптомов в интернете иногда помогает успокоиться. Однако алгоритмы могут выдать и самые тревожные сценарии. Разобрались, как самодиагностика влияет на психику и как разумно подходить к поиску информации.

Простой и удобный доступ к технологиям привёл к тому, что многие стали предпочитать не обращаться к врачам напрямую, а консультироваться с поисковыми сетями или искусственным интеллектом и заниматься самодиагностикой.

Согласно опросам, 31% россиян ищут информацию о новых симптомах в интернете. При этом 49% отметили, что это вызывает у них тревогу или стресс.

В другом исследовании выявили, что 62,8% россиян при недомогании обращались к интернет‑ресурсам и занимались самолечением, то есть использовали найденную информацию для принятия самостоятельных решений о лечении.

Некоторые люди предпочитают ставить себе диагноз, так как для них это способ контролировать здоровье. Для других — это возможность точнее описать свои симптомы врачу. При этом часть пациентов опасается медицинских ошибок или получения неверного диагноза.

С одной стороны, онлайн-источники могут предоставить информацию и поддержку, когда диагноз уже поставлен. Использование интернета в этом случае может быть полезным и помогает снизить стресс, связанный с диагнозом, если сайты, к которым человек обращается, заслуживают доверия.

Однако попытка выбрать надёжные источники и отфильтровать полезную информацию может оказаться сложной задачей. Исследование, посвящённое распространению фейковых новостей в социальных сетях, показало, что ложная информация распространяется быстрее и шире, чем правда. А искусственный интеллект может выдумывать диагнозы ещё убедительнее, чем поисковик.

Риски самодиагностики

Киберхондрия — это психологическое состояние, при котором повторяющийся поиск медицинской информации в Сети приводит к росту тревоги, а не к успокоению.

Срабатывают два механизма:

Эскалация тревоги. Вместо поиска подтверждения «здоровья» пользователь находит редкие и тяжёлые диагнозы. Из-за алгоритмов поисковых систем (которые часто ранжируют жёлтые или пугающие заголовки выше) обычное покалывание в боку быстро связывается с фатальными заболеваниями.

Вместо поиска подтверждения «здоровья» пользователь находит редкие и тяжёлые диагнозы. Из-за (которые часто ранжируют жёлтые или пугающие заголовки выше) обычное покалывание в боку быстро связывается с фатальными заболеваниями. Эффект незавершённого действия. Поиск в интернете редко даёт окончательный ответ и заставляет пользователя искать снова и снова в надежде найти «ту самую» статью, которая его успокоит.

Кроме того, когда человек самостоятельно пытается поставить себе диагноз, могут сработать ошибки мышления:

Искажение подтверждения. Человек подсознательно ищет симптомы, которые подтверждают его худшие опасения, и игнорирует те, что указывают на отсутствие болезни.

Человек ищет симптомы, которые его худшие опасения, и те, что указывают на отсутствие болезни. Эффект Барнума (Форера). Это склонность воспринимать общие, расплывчатые описания как крайне точные и применимые лично к себе.

общие, как крайне точные и применимые Иллюзия компетентности. Доступность информации создаёт ложное ощущение контроля. Человек начинает верить, что понимает патофизиологию процесса не хуже врача. Это ведёт к тому, что он пренебрегает профессиональными советами.

Самодиагностика может привести к:

Соматизации. Постоянная концентрация на телесных ощущениях может реально усилить симптомы (эффект ноцебо). Тревога вызывает сердцебиение, потливость и боли, которые человек интерпретирует как болезнь.

на телесных ощущениях (эффект ноцебо). Тревога вызывает сердцебиение, потливость и боли, которые человек как болезнь. Депрессивному состоянию. Ожидание фатального диагноза снижает качество жизни.

Ожидание фатального диагноза снижает качество жизни. Нарушению отношений «врач — пациент». Пользователи приходят к врачу не за консультацией, а за подтверждением интернет-диагноза. Если врач его отвергает, возникают недоверие и конфликт.

Пользователи приходят к врачу не за консультацией, а интернет-диагноза. Если врач его отвергает, возникают недоверие и конфликт. Опасному самолечению. Ложный диагноз ведёт к покупке лекарств без рецепта. Это может привести к побочным эффектам и смазыванию реальной клинической картины.

Вместо самодиагностики:

Запишитесь к врачу и подготовьтесь к приёму. Не стоит искать точный диагноз самостоятельно. Лучше фиксируйте объективные наблюдения за своим состоянием (температура, пульс, появление новых симптомов).

Не стоит искать точный диагноз самостоятельно. Лучше за своим состоянием (температура, пульс, появление новых симптомов). Если хотите изучить своё состояние заранее, обращайтесь только к проверенным авторитетным источникам (например, медицинские сайты, публикации в рецензируемых журналах). Избегайте форумов и советов из социальных сетей.

(например, медицинские сайты, публикации в рецензируемых журналах). форумов и советов из социальных сетей. Не игнорируйте профессиональные рекомендации. Даже если интернет‑информация кажется убедительной, она не заменяет медицинскую экспертизу. Следуйте рекомендациям врача и обсуждайте любые сомнения во время консультации.

Главное: ставить себе диагноз по информации из интернета опасно

Сегодня многие проверяют симптомы в интернете — иногда это помогает успокоиться, но чаще приводит к неверным выводам. Постоянный поиск медицинской информации может вызвать тревогу, депрессию и усилить ощущения болезни, а ложное чувство контроля заставляет людей доверять собственным выводам больше, чем врачу. Это может привести к конфликту с врачом, опасному самолечению и ухудшению психического состояния. Разумнее фиксировать симптомы, пользоваться только проверенными источниками и обязательно консультироваться со специалистом.

