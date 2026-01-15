Психологи раскрыли правду, как Доктор Google разрушает здоровье

Ипохондрия в Сети: как интернет превращает обычные симптомы в повод для паники
Желание посмотреть свои симптомы в поисковике вполне объяснимо. Проверка симптомов в интернете иногда помогает успокоиться. Однако алгоритмы могут выдать и самые тревожные сценарии. Разобрались, как самодиагностика влияет на психику и как разумно подходить к поиску информации.
Простой и удобный доступ к технологиям привёл к тому, что многие стали предпочитать не обращаться к врачам напрямую, а консультироваться с поисковыми сетями или искусственным интеллектом и заниматься самодиагностикой.
Согласно опросам, 31% россиян ищут информацию о новых симптомах в интернете. При этом 49% отметили, что это вызывает у них тревогу или стресс.
В другом исследовании выявили, что 62,8% россиян при недомогании обращались к интернет‑ресурсам и занимались самолечением, то есть использовали найденную информацию для принятия самостоятельных решений о лечении.
Некоторые люди предпочитают ставить себе диагноз, так как для них это способ контролировать здоровье. Для других — это возможность точнее описать свои симптомы врачу. При этом часть пациентов опасается медицинских ошибок или получения неверного диагноза.
С одной стороны, онлайн-источники могут предоставить информацию и поддержку, когда диагноз уже поставлен. Использование интернета в этом случае может быть полезным и помогает снизить стресс, связанный с диагнозом, если сайты, к которым человек обращается, заслуживают доверия.
Однако попытка выбрать надёжные источники и отфильтровать полезную информацию может оказаться сложной задачей. Исследование, посвящённое распространению фейковых новостей в социальных сетях, показало, что ложная информация распространяется быстрее и шире, чем правда. А искусственный интеллект может выдумывать диагнозы ещё убедительнее, чем поисковик.
Риски самодиагностики
Киберхондрия — это психологическое состояние, при котором повторяющийся поиск медицинской информации в Сети приводит к росту тревоги, а не к успокоению.
Срабатывают два механизма:
- Эскалация тревоги. Вместо поиска подтверждения «здоровья» пользователь находит редкие и тяжёлые диагнозы. Из-за алгоритмов поисковых систем (которые часто ранжируют жёлтые или пугающие заголовки выше) обычное покалывание в боку быстро связывается с фатальными заболеваниями.
- Эффект незавершённого действия. Поиск в интернете редко даёт окончательный ответ и заставляет пользователя искать снова и снова в надежде найти «ту самую» статью, которая его успокоит.
Кроме того, когда человек самостоятельно пытается поставить себе диагноз, могут сработать ошибки мышления:
- Искажение подтверждения. Человек подсознательно ищет симптомы, которые подтверждают его худшие опасения, и игнорирует те, что указывают на отсутствие болезни.
- Эффект Барнума (Форера). Это склонность воспринимать общие, расплывчатые описания как крайне точные и применимые лично к себе.
- Иллюзия компетентности. Доступность информации создаёт ложное ощущение контроля. Человек начинает верить, что понимает патофизиологию процесса не хуже врача. Это ведёт к тому, что он пренебрегает профессиональными советами.
Самодиагностика может привести к:
- Соматизации. Постоянная концентрация на телесных ощущениях может реально усилить симптомы (эффект ноцебо). Тревога вызывает сердцебиение, потливость и боли, которые человек интерпретирует как болезнь.
- Депрессивному состоянию. Ожидание фатального диагноза снижает качество жизни.
- Нарушению отношений «врач — пациент». Пользователи приходят к врачу не за консультацией, а за подтверждением интернет-диагноза. Если врач его отвергает, возникают недоверие и конфликт.
- Опасному самолечению. Ложный диагноз ведёт к покупке лекарств без рецепта. Это может привести к побочным эффектам и смазыванию реальной клинической картины.
Вместо самодиагностики:
- Запишитесь к врачу и подготовьтесь к приёму. Не стоит искать точный диагноз самостоятельно. Лучше фиксируйте объективные наблюдения за своим состоянием (температура, пульс, появление новых симптомов).
- Если хотите изучить своё состояние заранее, обращайтесь только к проверенным авторитетным источникам (например, медицинские сайты, публикации в рецензируемых журналах). Избегайте форумов и советов из социальных сетей.
- Не игнорируйте профессиональные рекомендации. Даже если интернет‑информация кажется убедительной, она не заменяет медицинскую экспертизу. Следуйте рекомендациям врача и обсуждайте любые сомнения во время консультации.
Главное: ставить себе диагноз по информации из интернета опасно
Сегодня многие проверяют симптомы в интернете — иногда это помогает успокоиться, но чаще приводит к неверным выводам. Постоянный поиск медицинской информации может вызвать тревогу, депрессию и усилить ощущения болезни, а ложное чувство контроля заставляет людей доверять собственным выводам больше, чем врачу. Это может привести к конфликту с врачом, опасному самолечению и ухудшению психического состояния. Разумнее фиксировать симптомы, пользоваться только проверенными источниками и обязательно консультироваться со специалистом.
