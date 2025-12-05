Стало известно, как распознать лжеца

Люди думают, что можно распознать обманщика по жестам или мимике, но эти методы не точнее подбрасывания монетки. Разобрались, какие сигналы тела могут выдавать лжеца и можно ли обмануть полиграф.

Что происходит в мозге, когда человек врёт

Врать на физиологическом уровне сложнее, чем быть честным. Во время лжи человек сначала определяет правду, а затем прилагает усилия, чтобы подавить желание сказать её. Мозг при этом запускает дополнительные механизмы самоконтроля. Такие изменения в его работе видны на снимках МРТ, но это не значит, что с помощью сканирования можно распознать обманщика. И вот почему.

Спонтанная ложь отличается от лабораторной. Во время экспериментов оценивают «ложь по инструкции». Испытуемый обычно просто нажимает кнопки «правда» или «ложь», действует по заранее оговорённому протоколу и не получает никакой социальной выгоды. В жизни ложь обычно спонтанная и социально значимая (например, позволяет получить финансовую выгоду или избежать наказания). Поэтому точно не известно, как работает мозг обманщика в реальных условиях.

Все врут по-разному. Один и тот же процесс вызывает очень разные реакции у людей. У кого-то ложь заставляет активно работать переднюю поясную кору, а у кого-то больше задействованы теменные доли. В науке это называют межличностной вариабельностью. Нет универсальной карты мозга обманщика — у каждого будет своя картинка правды и лжи на МРТ.

Признаки лжи

Ложь — стресс для организма, и он реагирует на него физиологически. Повышается артериальное давление, учащается пульс и дыхание, усиливается потоотделение, могут появляться нервозность и непроизвольные движения. Некоторые считают, что по этим признакам можно распознать обман. Однако систематический обзор, опубликованный в журнале Annual Reviews в 2019 году, показал: люди сильно переоценивают визуальные и вербальные сигналы лжи.

Исследователи оценили размер эффекта (d-эффект) 16 потенциальных признаков обмана. D > 0 означал, что признак чаще встречается у лжецов, d < 0 был характерен для тех, кто говорит правду. В результаты только три маркера дали хоть какую-то связь с ложью, пусть и очень слабую. Высокий голос (d = 0,21) и суетливость (d = 0,16) чаще наблюдали у тех, кто лжёт, а активную жестикуляцию (d = −0,14) — у тех, кто говорит правду.

Долгие паузы, речевые ошибки и запинки, прикосновения к лицу и волосам, отведённый взгляд, частая смена поз и покачивания головой были статистически незначимы для определения лжи. В итоге авторы пришли к выводу, что не существует универсальных маркеров лжи и в среднем люди верно распознают обман только в 54% случаев. То есть точно же, как если бы подбрасывали монетку.

Даже люди, которые считают себя экспертами в области обмана, не могут назвать надёжные внешние признаки лжи. Исследователи из Гётеборгского университета опросили 50 докторов наук и права, которые профессионально изучают ложь. Они выделили только один однозначный признак: когда отводят взгляд во время разговора — это не показатель лжи (с этим согласились 80% респондентов). Остальные тезисы набрали меньше 70%, и их нельзя считать достоверными. То есть даже специалисты, которые изучают теорию обмана и применяют её на практике, не могут прийти к единому мнению.

Детектор лжи тоже ошибается

Полиграф используют правоохранительные органы, спецслужбы и даже крупные компании. С его помощью они пытаются выявить преступников и корпоративных шпионов. Во время проверки обычно оценивают пульс, давление, дыхание и электропроводимость кожи. Есть два основных способа:

Метод сравнительных вопросов (CQT): подозреваемому сначала задают нейтральные вопросы, потом вопросы, касающиеся дела, и сравнивают результаты.

подозреваемому сначала задают нейтральные вопросы, потом вопросы, касающиеся дела, и сравнивают результаты. Метод скрытой информации (CIT): подозреваемому задают вопрос, ответ на который он не должен знать, и отслеживают реакцию. Если полиграф фиксирует возбуждение, вероятно, человек скрывает информацию.

Однако детектор замечает не ложь, а физиологическую реакцию человека на стресс, когда он говорит неправду. Поэтому результаты этих тестов ненадёжны. Национальная академия наук США в докладе 2019 года заявила: детектор верно распознаёт ложь только в 70% случаев, а частота ложноположительных результатов вообще неизвестна. Загвоздка в том, что проверка на детекторе с датчиками, посторонними людьми и под запись — сама по себе уже стрессовая ситуация, а аппарат не распознаёт источник реакции, он только её фиксирует. Человек может говорить правду, но, если при этом сильно переживает и нервничает, полиграф покажет, что он врёт.

И, наоборот, детектор лжи можно обмануть, если намеренно усиливать реакцию на нейтральные вопросы (сжимать мышцы, задерживать дыхание, прикусывать губу) — это называется контрмеры. К тому же, если часто повторять одну и ту же ложь, эмоциональная реакция на неё снижается и физиологический ответ становится минимальным. Поэтому результаты проверки на полиграфе в суде не считаются доказательством вины, хотя их могут принимать к сведению.

Главное

Достоверно узнать, врёт человек или нет, по внешним признакам невозможно. Исследования показывают, что верно распознать ложь удаётся только в 54% случаев — точность такая же, как при игре «Орёл или решка». Маркеры, которые многие считают признаком лжи, в действительности никак не связаны с ней. Паузы, междометия, жесты, покачивания головой и частое моргание ничего не значат. Когда человек врёт, у него может учащаться дыхание и пульс, подниматься давление и усиливаться потоотделение. Эти признаки фиксирует детектор лжи, но это реакция не на саму ложь, а на стресс. Поэтому человек, который говорит правду, но нервничает, может не пройти проверку на полиграфе. Характерную активность отделов мозга во время обмана можно увидеть на МРТ, однако универсальной карты лжи для мозга не существует — у каждого будет своя картина. К тому же ложь по инструкции в лаборатории и спонтанная ложь сильно различаются. Как работает мозг обманщика в реальных условиях, неизвестно.

