Психолог рассказала, как правильно ссориться

Как решать конфликты: психолог рассказала, чего точно не стоит делать
Психолог Снежана Старостина рассказала «Рамблеру», почему конфликт — это не всегда плохо и чего точно не стоит делать в спорных ситуациях.
Конфликт — это неотъемлемая часть взаимодействия между людьми. Причинами могут быть противоречия в целях, мотивах и потребностях. Конфликт не обязательно приводит к чему-то плохому. Проблемы и разногласия в отношениях (романтических или любых других) могут помогать развиваться, понимать друг друга, быть в более продуктивной коммуникации и достигать целей. Но так бывает не всегда.
«Конфликт — признак прогрессирующих систем. Однако нужно понимать, конструктивен он или деструктивен».Старостина Снежанапсихолог
Типы конфликтов и как они влияют на психику
Конструктивный конфликт — это более адаптивное поведение и стремление к сотрудничеству. Несмотря на возможные разногласия, цель — спокойно и эффективно решить проблему и добиться взаимовыгодных результатов.
Деструктивные конфликты можно разделить на две категории: эскалация (например, враждебные и гневные высказывания) или избегание (например, уход или косвенный конфликт). Эскалация может быть вызвана желанием выиграть спор, а не найти решение проблемы. При избегании одна сторона конфликта, как правило, не хочет или не считает нужным прилагать усилия, чтобы решить конфликт. Это говорит о недостатке коммуникации или вовлечённости.
Оба типа деструктивных конфликтов могут привести к проблемам. Признаки деструктивного конфликта — это повторяющиеся модели поведения, такие как критика, угрозы или отказ.
«Если назревает конфликт, важно задать себе вопрос: вы хотите решить проблему или показать неправоту партнёра и своё превосходство?» — поясняет специалист.
Проблемы в отношениях напрямую влияют на психическое состояние. Конфликты повышают уровень стресса, провоцируют тревожность и депрессию, снижают эмоциональное благополучие и отнимают радость жизни.
Как решить конфликт и сохранить психику
Любой конфликт по определению сложен, поэтому не стоит корить себя, если у вас не получается разрешать его так, как хотелось бы. Портал Verywell Mind о психическом здоровье и отношениях рекомендует:
- Говорить о своих чувствах через «Я-сообщения», чтобы не обвинять партнёра. Например, вместо того, чтобы говорить: «Как ты мог так поступить?» сказать: «Я очень расстроен(а) из-за твоего поступка».
- Практиковать активное слушание и сочувствовать, стараться действительно понять другого.
- Выбирать подходящее время для решения конфликта, когда оба спокойны. В разгар ссоры человек обычно реагирует импульсивно, а его способность слушать, анализировать и договариваться снижается.
- Сохранять уважение, не кричать, не оскорблять и не припоминать старые обиды.
- Обращаться к профессионалам, если конфликт повторяется или выходит из-под контроля.
Чего точно не нужно делать:
- Пытаться найти решение, когда эмоции слишком сильные.
- Перебивать.
- Быть невнимательным к тому, что и как говорит партнёр, какую проблему он хочет сейчас решить.
- Не нужно настаивать на своей правоте и продавливать свою позицию. Попробуйте предположить, что у партнёра может быть другая точка зрения.
- Не используйте фразы «Ты всегда…», «Ты никогда…».
«Не ждите, что конфликт уладится сразу, возможно, партнёру нужно время, чтобы всё осознать и подумать над происходящим. Если это уместно и подходит обеим сторонам, можно предложить сделать паузу и вернуться к этому позже. Важно сразу назначить дату, чтобы не было подвешенной в воздухе нерешённой проблемы», — говорит психолог.
Главное
Конфликт — естественная часть взаимодействия, и не всегда он ведёт к негативу. Конструктивный конфликт помогает решать проблемы спокойно, способствует сотрудничеству и личностному росту, тогда как деструктивный проявляется через эскалацию или избегание и повышает стресс. Чтобы сохранить психическое здоровье, важно осознавать свои эмоции, использовать «Я‑сообщения», практиковать активное слушание и сочувствие, выбирать подходящее время для обсуждения и сохранять уважение, избегать крика, оскорблений и повторения старых обид. При необходимости стоит обратиться к психологу, а если решение конфликта требует времени, можно сделать паузу, но обязательно договориться о времени, когда вы вернётесь к обсуждению.