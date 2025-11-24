Психолог рассказала, как правильно ссориться

Психолог Снежана Старостина рассказала «Рамблеру», почему конфликт — это не всегда плохо и чего точно не стоит делать в спорных ситуациях.

Конфликт — это неотъемлемая часть взаимодействия между людьми. Причинами могут быть противоречия в целях, мотивах и потребностях. Конфликт не обязательно приводит к чему-то плохому. Проблемы и разногласия в отношениях (романтических или любых других) могут помогать развиваться, понимать друг друга, быть в более продуктивной коммуникации и достигать целей. Но так бывает не всегда.

«Конфликт — признак прогрессирующих систем. Однако нужно понимать, конструктивен он или деструктивен». Старостина Снежана психолог

Типы конфликтов и как они влияют на психику

Конструктивный конфликт — это более адаптивное поведение и стремление к сотрудничеству. Несмотря на возможные разногласия, цель — спокойно и эффективно решить проблему и добиться взаимовыгодных результатов.

Деструктивные конфликты можно разделить на две категории: эскалация (например, враждебные и гневные высказывания) или избегание (например, уход или косвенный конфликт). Эскалация может быть вызвана желанием выиграть спор, а не найти решение проблемы. При избегании одна сторона конфликта, как правило, не хочет или не считает нужным прилагать усилия, чтобы решить конфликт. Это говорит о недостатке коммуникации или вовлечённости.

Оба типа деструктивных конфликтов могут привести к проблемам. Признаки деструктивного конфликта — это повторяющиеся модели поведения, такие как критика, угрозы или отказ.

«Если назревает конфликт, важно задать себе вопрос: вы хотите решить проблему или показать неправоту партнёра и своё превосходство?» — поясняет специалист.

Проблемы в отношениях напрямую влияют на психическое состояние. Конфликты повышают уровень стресса, провоцируют тревожность и депрессию, снижают эмоциональное благополучие и отнимают радость жизни.

Как решить конфликт и сохранить психику

Любой конфликт по определению сложен, поэтому не стоит корить себя, если у вас не получается разрешать его так, как хотелось бы. ​​Портал Verywell Mind о психическом здоровье и отношениях рекомендует:

Говорить о своих чувствах через «Я-сообщения», чтобы не обвинять партнёра. Например, вместо того, чтобы говорить: «Как ты мог так поступить?» сказать: «Я очень расстроен(а) из-за твоего поступка».

Практиковать активное слушание и сочувствовать, стараться действительно понять другого.

Выбирать подходящее время для решения конфликта, когда оба спокойны. В разгар ссоры человек обычно реагирует импульсивно, а его способность слушать, анализировать и договариваться снижается.

Сохранять уважение, не кричать, не оскорблять и не припоминать старые обиды.

не оскорблять и не припоминать старые обиды. Обращаться к профессионалам, если конфликт повторяется или выходит из-под контроля.

Чего точно не нужно делать:

Пытаться найти решение, когда эмоции слишком сильные.

Перебивать.

Быть невнимательным к тому, что и как говорит партнёр, какую проблему он хочет сейчас решить.

Не нужно настаивать на своей правоте и продавливать свою позицию. Попробуйте предположить, что у партнёра может быть другая точка зрения.

Не используйте фразы «Ты всегда…», «Ты никогда…».

«Не ждите, что конфликт уладится сразу, возможно, партнёру нужно время, чтобы всё осознать и подумать над происходящим. Если это уместно и подходит обеим сторонам, можно предложить сделать паузу и вернуться к этому позже. Важно сразу назначить дату, чтобы не было подвешенной в воздухе нерешённой проблемы», — говорит психолог.

Главное

Конфликт — естественная часть взаимодействия, и не всегда он ведёт к негативу. Конструктивный конфликт помогает решать проблемы спокойно, способствует сотрудничеству и личностному росту, тогда как деструктивный проявляется через эскалацию или избегание и повышает стресс. Чтобы сохранить психическое здоровье, важно осознавать свои эмоции, использовать «Я‑сообщения», практиковать активное слушание и сочувствие, выбирать подходящее время для обсуждения и сохранять уважение, избегать крика, оскорблений и повторения старых обид. При необходимости стоит обратиться к психологу, а если решение конфликта требует времени, можно сделать паузу, но обязательно договориться о времени, когда вы вернётесь к обсуждению.

