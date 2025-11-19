Психологи объяснили слово 2025 года

Кембриджский словарь признал словом 2025 года прилагательное «парасоциальный». Это термин из психологии, который означает одностороннюю эмоциональную связь с публичной персоной. Психотерапевт и клинический психолог Татьяна Чернякова рассказала «Рамблеру», почему парасоциальные отношения — закономерное следствие современного мироустройства и насколько опасна такая связь.

Термин парасоциальный ввели социологи Дональд Хортон и Ричард Воль. В 1956 году они описали так отношения телезрителей к ведущим и актёрам. Сейчас это прилагательное употребляют в контексте привязанности или интереса не только к знаменитостями, но и к вымышленным героям и даже искусственному интеллекту.

«То, что сейчас называют парасоциальными контактами, раньше называли отношением поклонников к кумирам. Только благодаря социальным сетям сегодняшние звёзды кажутся ближе. Иногда их жизнь сильно приукрашена, но кажется реальной. Возникает ощущение иллюзорной близости». Татьяна Чернякова клинический и семейный психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try, КБТ, РЭПТ и схема-терапевт, член ISQOLS

Насколько это нормально

Парасоциальные отношения — распространённое явление, и психологи считают их относительно нормальными. Человек — социальное существо и нуждается в романтических, дружеских или деловых отношениях, а с учётом уровня современной цифровизации, выстраивать их в медиапространстве естественно.

«Доступность интернета ограничивает возможность социальных контактов в реальном мире, поэтому человек приспосабливается и находит альтернативные возможности, комментирует психотерапевт.ю — Создавая иллюзорные отношения, человек закрывает брешь внутреннего одиночества, но это не так деструктивно, как может показаться на первый взгляд».

Как объясняет специалист, человек склонен упрощать свою жизнь и отношения без обязательств и перспектив — одна из форм такого упрощения. В английском языке для них есть отдельный термин situationship — отношения по ситуации. Парасоциальные связи встраиваются в эту концепцию.

«Человек придумывает комфортные отношения, которые не требуют усилий, не предполагают ответственности и из которых можно безболезненно выйти в любой момент. Такая подмена продиктована естественным ходом событий и течением времени», — объясняет психотерапевт.

Когда нужна помощь

Парасоциальные отношения, как правило, дают положительные эмоции. Большинство людей знают, что их близость вымышленная, но это не мешает искренне реагировать. Это повышает уровень принадлежности и формирует более крепкие социальные связи в реальности, например, с другими поклонниками. Хотя негативные последствия тоже встречаются.

Иногда привязанность к медиаперсоне трансформируется в навязчивое поведение и преследование. Человек воспринимает парасоциальные отношения как реальные и замещает ими контакты с другими людьми.

«Патологичность зависит от того, насколько парасоциальные связи влияют на качество жизни. Если такая связь со знаменитостью вдохновляет и даёт силы — это одно. Если происходит подмена реальной жизни вымышленной, от таких иллюзий лучше избавляться», — говорит психотерапевт.

Главное

