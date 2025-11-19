Россиянам рассказали, как не сойти с ума перед праздниками

Конец года часто становится испытанием на выносливость. Подарки, дедлайны, списки дел и завышенные ожидания давят сильнее, чем кажется на первый взгляд. Разобрались, как понять, что организм больше не справляется, и что можно сделать, чтобы пройти новогодний марафон без стресса и потерь.

© grinvalds/iStock.com

По статистике 43% россиян чувствует стресс к концу года и с трудом справляется снагрузкой.

Синдром предновогодней усталости или новогодний стресс — это психологический феномен, который описывает типичное сочетание стресса и физического переутомления перед праздниками.

Причины предновогоднего стресса и выгорания

К концу года накапливаются дедлайны и социальные обязательства. Мозг воспринимает большой объём незавершённых дел как потенциальную угрозу, и фокус сужается на потенциальных проблемах что может влиять на сон и ощущение благополучия. Это связано с эффектом Зейгарник, когда незавершённые задачи лучше запоминаются,продолжают крутиться в фоновом режиме и требуют когнитивных ресурсов.

как потенциальную угрозу, и фокус сужается на потенциальных проблемах что может влиять на сон и ощущение благополучия. Это связано с эффектом Зейгарник, когда незавершённые задачи лучше запоминаются,продолжают крутиться в фоновом режиме и требуют когнитивных ресурсов. Предновогодние дни связаны с культурными представлениями, что нужно успеть купить подарки, быть в хорошем настроении и подготовить дом к празднику. Эти ожидания формируют социальный стресс, который также активирует симпатическую нервную систему, которая отвечает в том числе за реакцию на стресс. Это может снижать когнитивные ресурсы и ощущение контроля.

который также активирует симпатическую нервную систему, которая отвечает в том числе за реакцию на стресс. Это может и ощущение контроля. В конце декабря может сократиться время сна и нарушится распорядок дня. Это подавляет парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление, пищеварение, восстановление и стабилизацию эмоций. В результате может ухудшится сон, уровень кортизола будет снижаться медленно, чувствительность к мелким стрессорам будет возрастать.

парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление, пищеварение, восстановление и стабилизацию эмоций. В результате уровень кортизола будет снижаться медленно, чувствительность к мелким стрессорам будет возрастать. Предновогодние улицы и магазины — это избыток стимулов. Сенсорная перегрузка усиливает возбуждение нервной системы. Мозг тратит больше энергии на обработку внешней информации, в результате повышается утомляемость и раздражительность.

на обработку внешней информации, в результате повышается утомляемость и раздражительность. Социальные сети перед Новым годом усиливают ощущение, что другие живут лучше или успевают больше. Мозг реагирует на такие сравнения как на угрозу самооценке, что может сказаться на самочувствии.

перед Новым годом усиливают ощущение, что другие живут лучше или успевают больше. Мозг реагирует на такие сравнения как на что может сказаться на самочувствии. В декабре световой день короткий, что снижает синтез серотонина и нарушает циркадные ритмы. Это тоже повышает восприимчивость к стрессу.

Признаки и симптомы

Перегрузка нервной системы проявляется типичными симптомами.

проблемы с памятью,

неспособность к концентрации,

сложности при принятии решения,

преобладание негативного мышления,

тревожные или навязчивые мысли,

перепады настроения,

вспыльчивость,

невозможность расслабиться,

ощущение подавленности/перегруженности,

чувство одиночества и изоляции,

депрессия или общее недовольство жизнью.

Если вы заметили у себя несколько этих признаков, это явный сигнал, что нужно снизить темп, пересмотреть планы и выделить время для отдыха.

Практические советы и техники борьбы со стрессом

© Riska/iStock.com

Составьте план и расставляйте приоритеты с учётом своих реальных возможностей. Чёткое планирование и реалистичная оценка ресурсов снижают тревожность и предотвращают эмоциональное выгорание. Постановка достижимых целей помогает сохранять контроль над ситуацией и уменьшает ощущение хаоса.

с учётом своих реальных возможностей. Чёткое и реалистичная оценка ресурсов снижают тревожность и предотвращают эмоциональное выгорание. Постановка помогает сохранять контроль над ситуацией и уменьшает ощущение хаоса. Делегируйте и откажитесь от идеала. Распределение обязанностей между членами семьи или коллегами и отказ от идеала позволит снизить нагрузку и улучшить эмоциональное самочувствие.

Распределение обязанностей между членами семьи или коллегами и отказ от идеала позволит снизить нагрузку и улучшить эмоциональное самочувствие. Поддерживайте организм, следите за сном и питанием. Старайтесь высыпаться, включать в рацион белки, сложные углеводы, овощи и фрукты, а также избегайте слишком большого количества алкоголя и кофеина.

Алкоголь на Новый год: как не навредить печени и организму

Попробуйте умеренную физическую активность. Старайтесь выделять хотя бы 30 минут в день на неспешную прогулку, без гаджетов.

Старайтесь выделять хотя бы 30 минут в день на неспешную прогулку, без гаджетов. Постарайтесь в течение дня найти короткий промежуток времени, чтобы просто ничего не делать, не проверять телефон, не работать, не отвлекаться. Эта небольшая пауза помогает снизить стресс, восстановить силы и улучшить концентрацию.

Главное

Предновогодний стресс возникает из-за высокой нагрузки, дедлайнов, социальных ожиданий, сокращения сна, сенсорной перегрузки, сравнения себя с другими и уменьшения светового дня. Основные признаки — это раздражительность, тревожность, перепады настроения, усталость, проблемы с концентрацией, нарушения сна, головные боли, мышечное напряжение, проблемы с пищеварением. Чтобы справиться, планируйте и расставляйте приоритеты исходя из реальных возможностей, ставьте достижимые цели. Не пытайтесь всё сделать идеально. Следите за сном и питанием, ограничивайте алкоголь и кофеин. Найдите время для 30 минут прогулки в день. Перерывы по 10-15 минут без гаджетов и работы помогают восстановить силы и снизить стресс.

Важные исследования