«Ты Жертва!»: Что такое треугольник Карпмана и как из него выйти

Одни люди страдают от беспомощности и несправедливости, другие сами всем помогают, но сталкиваются с чёрной неблагодарностью, третьи бесконечно критикуют остальных. Это называется треугольником Карпмана — формой коммуникации, в которой каждый участник неосознанно берёт на себя роль Преследователя, Спасателя или Жертвы. Такая коммуникация порождает недопонимание и конфликты, она чаще всего непродуктивна. Разобрались, почему это происходит и как выйти из треугольника.

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Эти сценарии описал в 1968 году американский психиатр Стивен Карпман как концепцию драматического треугольника. В популярной психологии она стала мемом: «Ты в позиции Жертвы!», «Он типичный Спасатель!» — эти ярлыки в ходу в соцсетях и кабинетах. Но за упрощениями скрывается мощный терапевтический инструмент, который действительно помогает людям менять свои сценарии, если корректно понять его суть и научиться их замечать.

Что такое драматический треугольник

Карпман выделил три роли, которые люди могут бессознательно брать на себя в межличностном взаимодействии, но людей в коммуникации может быть хоть двое, хоть сто:

Жертва: чувствует себя беспомощной и обиженной. Ожидает, что кто-то спасёт её от страданий, потому что ощущает себя не в силах помочь себе и, как следствие, не берёт ответственность.

чувствует себя беспомощной и Ожидает, что кто-то спасёт её от страданий, потому что ощущает себя не в силах помочь себе и, как следствие, не берёт Преследователь: критикует, обвиняет, требует и наказывает. Может действовать жёстко, но с ощущением, что «так правильно».

критикует, требует и наказывает. Может действовать но с ощущением, что «так правильно». Спасатель: помогает, часто без запроса, то есть «причиняет добро» тем, кому, по его мнению, нужна помощь.

Когда человек находится в одной из этих ролей, всегда есть непрямая коммуникация, то есть желания и намерения не озвучиваются как они есть; обесценивание своих или чужих возможностей заботиться о себе; переключение ролей треугольника и неприятные эмоции в конце ситуации.

Как действует Жертва

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Сравните

Девушка жалуется подругам, что у неё нет денег, работы, нечем платить за квартиру и она не знает, как жить дальше.

Та же девушка может сказать подругам следующее: «У меня сейчас финансовые трудности, можешь ли ты одолжить мне такую-то сумму на такой-то срок?» или «Могу ли я пожить у тебя месяц? Готова помогать по хозяйству в качестве платы или отплатить другим способом».

В первом случае девушка находится в позиции Жертвы и не озвучивает потребность в помощи прямо, а подразумевает её. Она не берёт на себя ответственность за решение своей проблемы и надеется, что помощь придёт извне, потому что люди сами догадаются, что она нужна.

Во втором случае девушка проактивно ищет выход из сложившейся ситуации, прямо просит о помощи и планирует расплатиться за неё, то есть берёт на себя ответственность за решение сложной ситуации, пусть и с участием других людей.

Как действуют Спасатель и Преследователь

Допустим, добрый человек хочет для близких самого хорошего, поэтому заботится о них делом и словом: тут подскажет, там принесёт им домой новое полотенце, «а то их какие-то страшные», и так далее. Что в этом плохого? Ничего, если эти действия следуют не из обесценивания других людей, а «разрешения» им самим принимать решения о своей жизни и своих полотенцах.

Другой пример. Девушка ждёт подругу в кафе, она задерживается по пути с работы. И та решает позаботиться о подруге, ведь «она вечно ходит голодная», и заказывает свои любимые шашлык с лимонадом. Подруга приходит и говорит, что сидит на диете и планирует просто попить чая и поболтать.

Здесь могут возникнуть неприятные чувства, такие как обида — «ну я же старалась, почему она просто не может поесть?» — или неловкость: что теперь делать с уже приготовленными блюдами? И тут уже роли могут поменяться, и Спасатель станет Преследователем — начнёт злиться и обвинять подругу в неблагодарности.

Альтернативный вариант — это прямая коммуникация, когда девушка просто спрашивает, нужно ли что-то заказать для подруги, и продолжает заниматься своими делами.

Люди часто включаются в роль Спасателя, ожидая услышать благодарность и почувствовать себя нужными и важными через заботу о другом. При этом они забывают, что эта забота может быть лишней или неуместной. Если о ней не было договорённости, то есть риск вместо благодарности получить ощущение ненужности и непризнанности. Спасатель кажется заботливым, но на деле лишает другого автономии.

Преследователь действует схожим со Спасателем образом. Разница в том, что идея «ты сам не можешь, я о тебе позабочусь» трансформируется в «ты сам не можешь, я тебя проучу и научу, как жить правильно» — тоже без запроса и договорённости.

Важно. Все эти проявления — это не черты личности, а роли, в которые человек входит бессознательно. Более того, они сменяются: тот, кто начинает как Спасатель, может в следующую минуту стать Жертвой или Преследователем, если его помощь отвергли, и наоборот. Каждый может оказаться в любой из этих ролей, главный вопрос — осознаёт ли он это?

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Теоретические основы

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Стивен Карпман описывал драматический треугольник, опираясь на транзактный анализ Эрика Берна. Это модель, по которой у человека есть три эго-состояния: Ребёнок, Взрослый и Родитель. Роли в треугольнике — это проявления незрелых состояний: эмоционального Ребёнка и контролирующего Родителя.

Когда человек осознаёт, что попал в какую-то из ролей, у него появляется шанс выбрать взрослую, зрелую реакцию, основанную на ответственности, прямом диалоге и чёткости границ.

Что такое личные границы и четыре способа их обозначить

Работающий с этой моделью человек учится замечать, когда попадает в одну из ролей, и задаёт себе вопросы:

«Что я сейчас чувствую? Зачем я хочу что-то сделать?»

«Чего я на самом деле хочу?»

«Я действую из реальности или повторяю детский сценарий?»

Например, Спасатель может заметить: «Я помогаю, чтобы избежать конфликта и заслужить любовь. Но хочу ли я этого на самом деле?» — и отказаться от навязанной роли. Это шаг в сторону автономии и зрелости.

Как выйти из треугольника

Осознать: заметить, в какой роли вы сейчас находитесь и в какой чаще всего присутствуете в треугольнике. У каждого есть более привычная ему роль. Назвать: проговорить про себя или с другим участником, что происходит. Начать прямой диалог: говорить из позиции Взрослого, брать ответственность за себя, не считать другого беспомощным, не манипулировать и не позволять манипулировать собой.

Главное

В треугольнике Карпмана есть три роли: Спасатель, Жертва и Преследователь, каждая из них — проявление не всегда уместных эго-состояний Ребёнка или Родителя. Замечая и осознавая эти роли, можно выйти в позицию Взрослого, который ведёт коммуникацию исходя из принятия ответственности и уважения к личным границам.

Даже спустя десятилетия эта концепция остаётся актуальной схемой для понимания человеческих отношений. Она не объясняет всего в коммуникации, но может помочь распутать клубок повторяющихся неприятных ситуаций и выйти на более зрелый уровень общения.

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