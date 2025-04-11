Страх ради удовольствия: в чём польза ужастиков и экстремальных аттракционов

Страх относится к негативным эмоциям, которых обычно стараются избегать. В таком случае зачем по своему желанию смотреть триллеры, слушать подкасты о маньяках и прыгать с парашютом? Разобрались, почему люди любят пугать сами себя и какая в этом польза для психики.

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Испугаться, чтобы спастись

В процессе эволюции эмоции помогали людям выживать. Если древний человек замечал подозрительную тень, он пугался и убегал раньше, чем успевал понять, кому она принадлежит. Более того, именно страх помогал подготовить организм к бегству или к драке в случае опасности. Дыхание и сердцебиение учащались, мышцы наливались кровью, повышался уровень глюкозы, расширялись зрачки. У современного человека этот механизм не изменился.

Эти реакции происходят благодаря тому, что при стрессе надпочечники вырабатывают адреналин. Он приводит к выбросу других гормонов: дофамина и эндорфинов. Дофамин повышает давление, заставляет сердце биться чаще и быстрее. Вместе с этим он даёт ощущение удовольствия, как будто от заслуженной награды. Эндорфины — это гормоны естественного обезболивания. Они отвечают за состояние эйфории, то есть эмоционального подъёма, счастья или восторга.

Физиологические реакции, которые помогают пережить опасную ситуацию, в результате становятся источником сильных положительных эмоций. Некоторые люди специально идут на риск, чтобы их испытать. Например, занимаются экстремальным спортом или выбирают опасные профессии.

Более простой и доступный способ получить желанные эмоции — пережить страх в контролируемых условиях. Сходить на экскурсию в дом с привидениями, посмотреть ужастик или прокатиться на американских горках.

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Польза контролируемого страха

Снимает напряжение

В повседневной жизни эмоции чаще всего приходится сдерживать. Но в кинотеатре или парке развлечений можно покричать, таким образом снять стресс и в итоге почувствовать себя лучше.

Объединяет

Совместный опыт переживания страха укрепляет социальные связи. Это распространяется и на те случаи, когда опасность ненастоящая.

Также экстремальные и пугающие развлечения — отличная идея для свидания. Люди путают сексуальное возбуждение с эмоциями, связанными с адреналином. Поэтому на шатком подвесном мосту или при совместном просмотре триллера партнёры могут казаться друг другу более привлекательными.

Свежие впечатления

Мозг устроен так, что он активно ищет новое, необычное и интересное. Это ещё один эволюционный механизм, благодаря которому люди развивались. В реальной жизни вряд ли случится зомби-апокалипсис или встретится злобное привидение, но всё это можно увидеть на экране.

Больше уверенности

Благодаря страшным фильмам и аттракционам люди выясняют свою реакцию на опасность, чтобы подготовиться к реальной угрозе. Даже зная, что риска на самом деле не было, они чувствуют себя увереннее в других тревожных ситуациях.

Учёные Пенсильванского университета подтвердили эту гипотезу. Любители ужасов оказались более психологически устойчивы во время пандемии COVID-19.

Лечение тревожного расстройства

Пока специалисты по психическому здоровью только рассуждают, можно ли использовать страшные фильмы в процессе терапии. На практике многие пациенты с тревожным расстройством сообщают, что смотрят их, чтобы чувствовать себя лучше. Но долгосрочные последствия метода пока не изучены. Также неизвестно, не усугубит ли это состояние пациентов, которые не любят хорроры и боятся их.

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Полезно не для всех

В странах с низким уровнем дохода смотрят меньше страшных фильмов, чем в развитых. Учёные из бизнес-школы Джонса Хопкинса и Технологического университета в Сингапуре предположили, что, если человек социально не защищён и не чувствует, что контролирует свою реальную жизнь, он получит меньше удовольствия и пользы (или не получит совсем) от просмотра ужастиков.

Поэтому бессмысленно заставлять себя или кого-то смотреть фильмы ужасов и кататься на экстремальных аттракционах без желания. Скорее всего, человек только испугается без необходимости.

Главное

Многие люди любят фильмы ужасов и экстремальные аттракционы. Контролируемое чувство опасности помогает снять напряжение и получить положительные эмоции за счёт выброса адреналина, дофамина и эндорфинов.

Исследования показали, что любители ужастиков легче перенесли пандемию, потому что испытывали меньше тревоги. Возможно, в будущем фильмы ужасов станут одним из методов в лечении тревожного расстройства.

Но польза страшилок и экстремальных развлечений доступна не всем. Если у человека есть проблемы с контролем над реальной жизнью, просмотр ужастиков может сделать только хуже.

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