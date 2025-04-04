Как справиться с чувством вины, если для него нет повода

Испытывать негативные эмоции неприятно, но не всегда с ними нужно бороться. Обычно они — сигнал, который указывает на проблему. Например, чувство вины мотивирует признавать и исправлять ошибки, вести себя ответственно. Но оно же может быть нездоровым. Разобрались, как понять, что чувство вины — следствие манипуляции, ошибок мышления или симптом заболевания. И главное, как в этом случае от него избавиться.

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Здоровое чувство вины

Негативные эмоции — это чувства, которые люди воспринимают как неприятные или нежелательные, например гнев, печаль, отвращение или обида. В них нет ничего плохого. Они помогают человеку адекватно реагировать на окружающий мир и события. Слепо избавляться от негативных эмоций — значит игнорировать проблемы, которые к ним привели.

Чувство вины — негативная эмоция, но она помогает встраиваться в общество и придерживаться моральных норм. Более того, в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Personality and Social Psychology в 2018 году, говорится, что чувство вины напрямую связано с такими качествами, как надёжность и деликатность. Отсутствие чувства вины и угрызений совести — наоборот, одна из характеристик, которую специалисты используют для диагностики психопатии. Это состояние, при котором у человека нет навыка сочувствовать и сопереживать.

Исследователи делят чувство вины на два основных вида:

Вина, связанная с внутренними убеждениями и личными моральными стандартами. Например, человек чувствует себя виноватым, потому что обманул лучшего друга.

и личными Например, человек чувствует себя виноватым, потому что обманул лучшего друга. Вина за причинение вреда другому человеку.

Также регулярно упоминается третья форма — экзистенциальная. Это чувство вины за то, что человек не оправдал собственных ожиданий и не достиг жизненных целей. Можно ли её отнести к здоровому чувству вины — вопрос, мнения по которому могут отличаться.

Нездоровое чувство вины

Вина выжившего

Многие люди с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), которые пережили теракт, войну, автокатастрофу или стихийное бедствие, винят себя в том, что спаслись. Особенно если пострадали их близкие или знакомые. Даже в тех случаях, когда повлиять на ситуацию было невозможно, выжившие чувствуют ответственность за смерть или травмы других людей.

Вина выжившего распространяется не только на людей с ПТСР, но и на некоторых пациентов. Согласно исследованию американских учёных из Мемориального онкологического центра, от 55 до 64 % людей, которые вылечились от рака лёгких, начали испытывать вину. Они считали, что среди пациентов были более достойные люди, которые смогли бы сделать мир лучше. Чтобы справиться с виной, некоторые выжившие занимаются волонтёрством и активно помогают другим.

Вина выжившего может сохраняться на протяжении многих лет. В 1993 году исследователи из Англии и Северной Ирландии опросили спасшихся пассажиров затонувшего парома «Геральд оф Фри Энтерпрайз». О чувстве вины сообщил 61%, хотя на тот момент прошло уже 30 месяцев после инцидента.

В 2002 году учёные из Абердинского центра исследований травм в Великобритании сообщили, что через 10 лет после крушения нефтяной платформы «Пайпер Альфа» 31% выживших продолжал мучиться от чувства вины. Эти же учёные выяснили, что вина связана с более тяжёлыми переживаниями посттравматического стрессового расстройства и попытками самоубийства.

Вина как симптом

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Помимо ПТСР, постоянное и ничем не мотивированное чувство вины может указывать на:

Тревожное расстройство.

Депрессию.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Это заболевание, при котором человека преследуют навязчивые мысли (обсессии) и/или повторяющиеся действия (компульсии). Например, пациент с ОКР может думать, что, если он не хлопнет в ладоши 10 раз, с его близкими случится беда. И хотя он понимает, что это не правда, а навязчивая идея, проще выполнить действие, чем пытаться избавиться от этих мыслей.

Это заболевание, при котором человека преследуют навязчивые мысли (обсессии) и/или повторяющиеся действия (компульсии). Например, пациент с ОКР может думать, что, если он не хлопнет в ладоши 10 раз, с его близкими случится беда. И хотя он понимает, что это не правда, а навязчивая идея, проще выполнить действие, чем пытаться избавиться от этих мыслей. Дисфорию. Это патологическое состояние, при котором человек постоянно испытывает глубокую неудовлетворённость и тревогу. Например, не может смириться со своей внешностью или чувствует, что родился не в своём теле.

Это патологическое состояние, при котором человек постоянно испытывает глубокую неудовлетворённость и тревогу. Например, не может смириться со своей внешностью или чувствует, что родился не в своём теле. Расстройство пищевого поведения (РПП).

В этом случае лучше направить усилия на лечение основного заболевания, а не отдельных симптомов.

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Навязанное чувство вины

Часто люди замечают манипуляции по отношению к посторонним, но не к себе. Это связано с ошибками мышления, которые свойственны нам всем. Большинство людей склонны считать себя более объективными и менее наивными, чем окружающие. Можно одновременно удивляться историям о бабушках, которые отдают мошенникам всю пенсию, и не замечать, как собственный супруг или коллега манипулирует с помощью чувства вины.

Заподозрить манипуляцию можно по таким фразам:

«Если бы ты правда меня любил, то…»

«Ты относишься ко мне не так, как я к тебе»

«Я так много для тебя сделал, а ты…»

«Ты не думаешь о моих чувствах»

«Посмотри на свою сестру, вот она-то всегда…»

В конструктивном диалоге, даже если он происходит в процессе конфликта, нет места абстрактным обвинениям и пассивной агрессии. Если человек действительно хочет разобраться с проблемой, он может говорить о своих чувствах и при этом указывать на конкретные действия, слова или поступки, которые его расстраивают. Например:

Неконструктивно: «Ты никогда не слушаешь меня, когда я говорю о своих проблемах».

Конструктивно: «Когда я делюсь с тобой своими проблемами, а ты отвлекаешься на телефон, я чувствую, что ты меня игнорируешь. Мне важно, чтобы ты уделял мне внимание в эти моменты».

Как справиться с чувством вины

В психотерапии есть методы для решения этой проблемы. В том числе терапия, сфокусированная на сострадании, или терапия принятия и ответственности. Идея первой в том, что многие люди мучаются от негативных эмоций (в том числе вины) и низкой самооценки, потому что не чувствуют сострадания сами к себе. Психотерапевт помогает клиенту развивать это качество.

Терапия принятия и ответственности направлена на то, чтобы помочь человеку принять свои мысли и чувства вместо попыток их изменить или избежать. В этом методе клиент всегда должен действовать в соответствии со своими ценностями.

4 научно признанных психотерапевтических метода, которые работают

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Если вас хитростью заставляют испытывать чувство вины, чтобы заставить делать то, что вы не хотите, это манипуляция. Чтобы справиться с манипуляциями, важно установить личные границы. Вот как это сделать:

Ограничить общение с человеком , который пытается вызвать чувство вины (если это возможно).

, который пытается вызвать чувство вины (если это возможно). Не позволять манипуляторам превращать обычную ситуацию в драму и провоцировать вас на эмоции. Нейтрально реагируйте на попытки вывести вас из себя. Пожимайте плечами, избегайте зрительного контакта или давайте только короткие безэмоциональные ответы.

Пожимайте плечами, избегайте зрительного контакта или давайте только короткие безэмоциональные ответы. Сделать паузу, прежде чем соглашаться на то, о чём просит манипулятор. Спросите себя, действительно ли вы хотите помочь этому человеку, часто ли он оказывает вам услуги. Или вы делаете это из чувства вины?

И главное, помнить, что чаще всего манипуляторами оказываются не посторонние люди, а друзья, коллеги или родственники. Если вы понимаете, что не можете сказать «нет» близкому человеку, можно обратиться к психологу или психотерапевту.

Главное

Чувство вины — это не всегда плохо. Оно означает, что человек умеет признавать свои ошибки и понимает, что такое аморальные поступки. Но испытывать его постоянно и без причин — ненормально. Например, выжившие в катастрофах и вооружённых конфликтах люди могут винить себя в том, что не спасли других, даже если у них не было такой возможности. Также вина может быть симптомом некоторых психических расстройств.

Справиться с необоснованным чувством вины помогают психологи и психотерапевты. Есть методики, которые направлены на работу с негативными эмоциями.

Некоторые люди используют чувство вины как инструмент для манипуляции. Если разорвать с ними отношения полностью невозможно (например, когда это начальник, коллега или близкий родственник), важно установить границы. С этим тоже может помочь психолог или психотерапевт.

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