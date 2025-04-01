Кризис среднего возраста: как понять, что он наступил, и что с этим делать

В культуре кризис среднего возраста часто представляют как попытку стареющего человека вернуть молодость. Например, с помощью пластической операции, модной одежды или очень дорогих покупок. С одной стороны, кризис может быть непростым испытанием. Его даже можно перепутать с депрессией или другим психическим заболеванием. С другой, многие учёные считают, что кризиса среднего возраста не существует. Разобрались, что происходит после 40 и как это пережить.

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Что такое возрастные кризисы

Это периоды, когда человек чувствует необходимость переосмыслить свои ценности, цели и приоритеты. С кризисом сталкиваются подростки и молодые люди 20–25 лет. Меняется их роль в обществе, отношения с родителями и друзьями, появляются вопросы о том, как жить дальше. Даже малыши проходят через кризисы, например, в 2 года, когда появляются первые осмысленные желания и потребности. Это нормальные этапы взросления.

Термин «кризис среднего возраста» ввёл канадский психоаналитик, доктор медицины и философии Эллиот Жак в 1965 году. Он заметил, что ближе к 40–50 годам некоторые люди начинают задумываться, зачем они живут, правильно ли выбрали профессию, что хотели бы поменять.

Согласно ВОЗ, средний возраст начинается в 49 и заканчивается в 59. Но исследователи обычно рассматривают более широкий диапазон: от 30 до 70 лет.

Дженнифер Уикхэм, профессиональный консультант клиники Мэйо, считает, что стрессовые события, такие как отъезд младшего ребёнка, болезнь, смерть супруга или увольнение могут спровоцировать кризис среднего возраста.

В то же время Дэвид Алмейда, профессор развития человека и семейных исследований в Университете штата Пенсильвания, разделяет кризис, который связан только с возрастом и психологические проблемы из-за жизненных трудностей. Он утверждает, что с кризисом среднего возраста в чистом виде сталкиваются около 26% взрослых старше 40 лет. Исследование американского психолога Марджи Лахман показывает цифры ещё меньше: 10–20% людей.

Риск кризиса преувеличен

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Алмейда говорит, что согласно его собственному исследованию, люди среднего возраста на самом деле счастливее молодых и более удовлетворены своей повседневной жизнью. Они нашли своё место в мире, сделали карьеру, а их дети стали старше.

То, что обычно принимают за попытки вернуть уходящую молодость, например, покупка дорогого спортивного автомобиля, скорее связаны с тем, что финансовое положение человека стало лучше.

Маргарет Хайк, доктор философии, профессор Института психологии Иллинойского технологического института в Чикаго, придерживается ещё более радикального мнения. Она считает, что кризиса среднего возраста нет: есть отдельные уязвимые люди, которые сталкиваются с психологическими проблемами.

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Например, Хайк обнаружила, что некоторые мужчины тяжело переживают «расширение гендерных ролей» в семье, которые происходят с возрастом. Мужчины становятся более заботливыми, а женщины — более напористыми. Мужчины, которые которые воспринимали своих матерей как сильных и властных, а отцов — как слабых и неэффективных, страдают, когда они и их жёны переживают этот этап.

Миф о снижении интеллектуальных способностей

Люди среднего возраста лучше 25-летних справляются с тестами на математические и вербальные (связанные с речью) способности, логическое мышление и запоминание на слух. Единственное, в чём они отстают, это решение задач на скорость восприятия. Например, им труднее найти отличия между двумя похожими изображениями.

Начиная примерно с 50 лет интеллектуальные способности снижаются, но незначительно. Однако многие люди в возрасте продолжают верить в стереотипы, что они уже не так умны и сообразительны как раньше. Это подрывает их самооценку и может способствовать кризису.

Что ещё влияет на развитие кризиса

Смена профессии

Сьюзан Уитборн, доктор философии, профессор психологии в Массачусетском университете в Амхерсте изучает, как выбор профессии и отношений, влияет на психологическое благополучие в среднем возрасте. Она выяснила, что люди, которые сменили направление работы в 20–30 лет (или позже), более продуктивны и хотят оставить что-то от себя будущим поколениям. У них меньше шансов столкнуться с кризисом, чем у тех, кто никогда не менял профессию.

Развод

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Развод и другие изменения в личных отношениях в начале взрослой жизни, наоборот, негативно влияют на психическое здоровье в среднем возрасте. Это не значит, что они обязательно спровоцируют кризис, но риск выше, чем у тех, кто не разводился.

Если кризис всё же наступил

И хотя, как показывают исследования, риск столкнуться с кризисом среднего возраста не так высок, не стоит расслабляться. Это понятие субъективное, и если человек верит, что обязательно столкнётся с кризисом, скорее всего, так и произойдёт. Это называется самосбывающееся пророчество.

Как мы говорили ранее, не все исследователи согласны, что психологические проблемы в среднем возрасте — то же самое, что кризис. Например синдром пустого гнезда, когда родители тоскуют по детям, которые покинули дом, не всегда переходит в кризис. Тем не менее эти состояния могут быть похожими:

Появляются проблемы со сном и аппетитом.

Человек теряет интерес к занятиям, которые раньше нравились, становится беспокойным или раздражительным.

к занятиям, которые раньше нравились, становится беспокойным или раздражительным. Преследуют мысли о самоубийстве , ощущение отчаяния и безнадёжности.

, ощущение отчаяния и безнадёжности. Возникают симптомы, которые не поддаются лечению, например, головная боль.

Со стороны можно заметить, что:

У человека снизилась мотивация , он стал менее энергичным.

, он стал менее энергичным. Всё больше рассуждает о смерти , смысле жизни и других глубоких понятиях.

, смысле жизни и других глубоких понятиях. Беспокоится о внешних признаках старения, как их воспринимают окружающие.

Что делать

Некоторые люди преодолевают кризис самостоятельно. Они осознают, что их жизнь не заканчивается, а как раз наоборот, открываются новые возможности. Можно помочь себе преодолеть кризис с помощью небольших изменений. Например, заняться новым хобби, попробовать другой стиль в одежде или перейти на здоровое питание.

Эффективнее и быстрее справиться с кризисом поможет психотерапия. Если симптомы серьёзные, такие как мысли о самоубийстве или тоска, которая не проходит несколько недель, лучше сразу обратиться к психологу или психиатру. Дело может быть не в кризисе, а в психическом расстройстве или психологической проблеме, с которой не разобраться самостоятельно.

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Профилактика

Здесь ответственность лежит не только на отдельном человеке и его близких, но и на социальной политике.

Учёные факультетов психологии из Университета Аризоны, Берлинского и Брандейского Университетов провели исследование и пришли к выводу, что люди меньше подвержены кризису среднего возраста, если:

Занимаются физической активностью.

Передают часть обязанностей по уходу за стареющими больными родителями специально обученным людям: нанимают сиделку или оплачивают санаторий. Так они могут снять с себя часть нагрузки и снизить уровень стресса.

и Заботятся о своём психическом здоровье. Ходят к психологу , посещают группы поддержки.

, посещают группы поддержки. Социально защищены. Не испытывают беспокойства по поводу пенсии, возможности получить качественную медицинскую помощь и другие услуги.

Главное

Специалисты считают, что кризис среднего возраста не слишком распространённое явление и затрагивает от 10 до 25% людей. Риск немного выше у тех, кто никогда не менял работу, сталкивался с разводом или другими серьёзными проблемами в личных отношениях. А также у тех, кто верит мифам о старении, например, считает, что его память и интеллектуальные способности сильно ухудшились.

Снизить риск кризиса поможет качественная социальная политика. Когда у людей есть возможность и ресурсы, чтобы заниматься спортом, ходить к психологу, нанимать специалистов, которые будут заботиться о пожилых родителях, и не беспокоиться о собственной старости, о кризисе среднего возраста можно не переживать.

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