Магическое мышление: полезно для психики, опасно для здоровья

Не только дети верят в волшебство. К этому склонны и взрослые, только их вера выглядит иначе. Деда Мороза и зубную фею заменяют суеверия, марафоны желаний, астрологические прогнозы и гадания. Разобрались, как магическое мышление может повлиять на здоровье и почему может быть опасно верить в чудеса.

© AndreyPopov/iStock.com; Рамблер

Что это такое

Магическое мышление — это особенность мозга, которая помогает найти смысл и логическую связь там, где их нет. В той или иной степени магическое мышление свойственно даже самым образованным и критически мыслящим людям. Это защитный механизм психики. Так человек создаёт для себя иллюзию, что может повлиять на события, которые находятся вне его контроля. Например, старается не думать о том, что может заболеть раком, чтобы не «притянуть» болезнь плохими мыслями.

Другое свойство магического мышления — создавать причинно-следственные связи для случайных событий. Например, ребёнку сделали прививку, а после у него обнаружили аутизм. Во-первых, «после» не значит «вследствие». Во-вторых, легче обвинить вакцинацию, чем принять, что это случилось из-за совокупности более сложных факторов, на которые нельзя было повлиять. Тот факт, что события по большому счёту нельзя предсказать или повлиять на них, пугает. Магическое мышление помогает справиться с этим страхом и даёт ложную уверенность в том, что всё (или почти всё) под контролем.

Магическому мышлению обычно противопоставляют критическое мышление. Это навык, который помогает объективно оценивать информацию, используя статистику и научные исследования. На самом деле нельзя просто заменить магическое мышление на критическое: благодаря когнитивным искажениям они легко уживаются. Но когда хочется верить в лучшее или найти объяснение, которого в этой ситуации не существует, магическое мышление оказывается сильнее.

Как мозг обманывает сам себя и что делать с когнитивными искажениями

Виды магического мышления

Чёткой классификации, где представлены все его разновидности, нет. Но вот несколько распространённых типов:

Детское магическое мышление. До определённого возраста дети плохо разделяют свой внутренний и внешний мир. Например, ребёнок может подумать, что с родителями случилось что-то плохое, потому что он на них рассердился. Это нормально. Логическое мышление начинает преобладать примерно к семи годам.

До определённого возраста дети плохо разделяют свой внутренний и внешний мир. Например, ребёнок может подумать, что с родителями случилось что-то плохое, потому что он на них рассердился. Это Логическое мышление начинает преобладать примерно к семи годам. Вера в энергии, не зафиксированные учёными. Наука знает четыре силы: гравитация, электромагнетизм, сильная и слабая ядерные силы. Остальные концепции, на которых основано энергетическое лечение и вера в то, что мысли материальны, — это и есть магическое мышление. Сюда же можно отнести идеи, что всё во Вселенной связано, у воды есть память, а вещи сохраняют «энергетику» владельца.

Наука знает четыре силы: гравитация, электромагнетизм, сильная и слабая ядерные силы. Остальные концепции, на которых основано энергетическое лечение и вера в то, что мысли материальны, — это и есть магическое мышление. Сюда же можно отнести идеи, что всё во Вселенной связано, у воды есть память, а вещи сохраняют «энергетику» владельца. Суеверия и ритуалы. Обычно это безобидные привычки: постучать три раза по дереву, надеть на экзамен «счастливую» рубашку или «присесть на дорожку». Но когда человек не может удержаться от исполнения ритуала, это может быть признаком психического заболевания. Например, пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) могут думать, что их близкие умрут, если они не повторят какое-то действие определённое количество раз. Они осознают, что это не так, но сильно страдают, если ритуал не будет соблюдён.

Обычно это безобидные привычки: постучать три раза по дереву, надеть на экзамен «счастливую» рубашку или «присесть на дорожку». Но когда человек не может удержаться от исполнения ритуала, это может быть Например, пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) могут думать, что их близкие умрут, если они не повторят какое-то действие определённое количество раз. Они осознают, что это не так, но сильно страдают, если ритуал не будет соблюдён. Вера в эзотерику. Астрологи, тарологи, экстрасенсы, гадалки и заряжатели воды становятся особенно популярны в периоды кризисов: вооружённых конфликтов, экономических спадов, эпидемий. Это не зависит от того, насколько развито общество. Разница только в том, что гадалки перешли в онлайн, а вместо амулета можно поставить магическое приложение на телефон.

Астрологи, тарологи, экстрасенсы, гадалки и заряжатели воды становятся особенно популярны в периоды кризисов: вооружённых конфликтов, экономических спадов, эпидемий. Это от того, насколько развито общество. Разница только в том, что гадалки перешли в онлайн, а вместо амулета можно поставить магическое приложение на телефон. Бредовые идеи. Некоторые психические заболевания (шизофрения, психоз) связаны с магическим мышлением. Например, человек верит, что может управлять другими с помощью мыслей, или обладает божественной силой.

Какая может быть польза

Во-первых, некоторые проявления магического мышления помогают поддерживать психическое здоровье. Ощущение, что окружающий мир невозможно контролировать, а большинство событий происходят без причины, может спровоцировать апатию, депрессию, тревогу, безосновательное чувство вины.

Во-вторых, верования и ритуалы часто помогают сплотить коллектив. У спортивных команд и представителей одной профессии часто есть общие суеверия. Если они не мешают им жить, в них нет ничего плохого.

© gpointstudio/Freepik

Какой может быть вред

Когдаческое мышление — симптом шизофрении, обсессивно-компульсивного или бредового расстройства, решить проблему поможет только врач-психиатр.

Иногда магическое мышление не симптом, а причина психических и психологических проблем. Например, тревожного расстройства, депрессии, стресса, чувства вины, беспокойства и т. д. В основном это связано с верой в эзотерику и псевдопсихологию:

Книги и фильмы о позитивном мышлении рассказывают, как с помощью силы мысли вылечить болезни, добиться успеха и найти любовь. Люди могут начать бояться негативных мыслей, винить себя и расстраиваться, когда не получают желаемого.

винить себя и расстраиваться, когда не получают желаемого. Астрологи, тарологи и биоэнергетики предлагают услуги, которые не помогают решить реальные проблемы. Это особенно опасно, когда человек выбирает целителя вместо врача или гадалку вместо психолога.

Битва экстрасенсов вместо терапии: чем опасны психологи с уклоном в эзотерику

Нужно ли бороться с магическим мышлением

В большинстве случаев в этом нет смысла. Вера (не только религиозная) помогает переживать тяжёлые времена, надеяться, что в итоге всё будет хорошо. Но когда дело касается здоровья, критическое мышление — более надёжный инструмент. Важно:

Не ждать, что болезнь пройдёт сама (если это не простуда). Такие случаи бывают, но статистика показывает, что они слишком редки. Из-за когнитивных искажений и магического мышления может казаться, что чудо произойдёт именно в этом случае.

(если это не простуда). Такие случаи бывают, но статистика показывает, что они Из-за когнитивных искажений и магического мышления может казаться, что чудо произойдёт именно в этом случае. Не винить себя в том, что заболели. Некоторые люди верят, что «притянули» болезнь негативными мыслями. Или что это наказание за грехи. Всё потому, что им сложно поверить в то, что тяжёлые события происходят просто так и на них нельзя повлиять. Чувство вины, злости или отчаяния естественны, но они не помогут справиться с ситуацией. Особенно когда нужно направить силы на лечение или заботу о другом человеке.

Некоторые люди верят, что «притянули» болезнь негативными мыслями. Или что это наказание за грехи. Всё потому, что им сложно поверить в то, что тяжёлые события происходят просто так и на них Чувство вины, злости или отчаяния естественны, но они не помогут справиться с ситуацией. Особенно когда нужно направить силы на лечение или заботу о другом человеке. Не обвинять людей с ментальными расстройствами. В традиционных культурах (такие есть и в России) в психических болезнях винят пациента, потому что он впустил в себя джинна или демона. В развитых странах в болезни тоже виноват человек, потому что он ленивый, немотивированный и слабый. Из-за этого пациенты стесняются своего состояния и не лечатся.

Главное

Магическое мышление в той или иной степени свойственно всем людям. Оно заставляет верить, что человек может повлиять на события, над которыми у него на самом деле нет контроля, находить причинно-следственные связи там, где их нет. Иногда это помогает защитить психику от негативных эмоций.

Когда дело касается здоровья, от магического мышления больше вреда, чем пользы. Люди могут до последнего надеяться на чудо и не обращаются к врачу. Или верят, что им поможет альтернативная методика, хотя для этого нет научных оснований.

Важные исследования