Кардиохирурги ОКБ Ханты-Мансийска провели сложнейшую операцию 65-летнему пациенту с тяжелыми осложнениями после инфаркта.

"У пациента диагностировали поражение всех коронарных сосудов, нарушения работы сердечных клапанов и выраженное снижение сократительной функции левого желудочка", - рассказал Роман Паськов, директор депздрава Югры.

Мужчину мучили одышка и боли в сердце при физнагрузке.

Сначала состояние пациента выровняли препаратами, затем приступили к аортокоронарному шунтированию и протезированию аортального клапана.

Особую сложность представляло состояние восходящей аорты: она была сильно кальцинирована, хирурги такое состояние называют "фарфоровой аортой".

"Аорта буквально хрустела при разрезе. Это существенно осложняло ход операции и требовало особой осторожности", - рассказал завотделением Павел Дурыгин.

Операция шла пять часов. После нее пациент еще десять дней пролежал в реанимации, и шесть - в кардиохирургическом отделении. Сейчас он уже дома. Одышка, отеки и боли в сердце прошли.