В Приморском крае врачи сразу четырех медицинских учреждений боролись за жизнь девочки-подростка из Находки, у которой развивалась тяжелая пневмония, сообщает Max-канал минздрава региона.

У подростка из Находки стремительно прогрессировала тяжелая пневмония. В течение дня она почувствовала ломоту в теле, ночью у нее поднялась температура, а утром начало рвать. Из-за критически низкого давления девочку госпитализировали в реанимацию местной больницы. Ее состояние было критическим: почки начали отказывать, сердце и легкие также были под угрозой.

Главный врач находкинской больницы, реаниматолог-анестезиолог Павел Князенко, сообщил, что мультидисциплинарная бригада врачей тщательно дифференцировала заболевания с похожими симптомами и установила, что у девочки сепсис. Иммунная система ее организма в ответ на пневмонию начала атаковать собственные ткани и органы.

За жизнь девочки боролась слаженная команда из четырех медицинских учреждений. В Находке врачам удалось стабилизировать ее состояние. Затем ее вертолетом территориального центра медицины катастроф перевезли во Владивосток. В течение десяти дней специалисты клинической больницы № 2 боролись с пневмонией и ее осложнениями. Сейчас девочка дома и ее жизни ничего не угрожает.