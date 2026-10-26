Депутат назвал причину случаев заражения ВИЧ в больницах

Случаи внутрибольничного заражения ВИЧ в России единичные и связаны с халатностью, заявил НСН Алексей Куринный.

Ситуация с распространением ВИЧ в стране замедляется, но борьба с этим явлением могла бы вестись более радикальным образом, заявил НСН член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Генерализованная стадия эпидемии ВИЧ наблюдается почти в 30 российских регионах, пишет «Независимая газета». По ее данным, основанным на информации Роспотребнадзора, носителей вируса в стране становится все больше, хотя вновь выявленные случаи снижаются. Отмечается, что ВИЧ сегодня распространяется среди самых обычных граждан с традиционным поведением. Среди российских мужчин от 40 до 50 лет вирусом иммунодефицита поражены уже более 3%. Впервые за последние годы отмечается и рекордный уровень передачи инфекций в медицинских учреждениях. Относительно последнего Алексей Куринный полагает, что тут все дело в халатности, но не считает это серьезной проблемой.

«Если говорить о случаях внутрибольничного заражения, то они единичны, и связаны, как правило, с халатностью, провяленной на каком-то из этапов оказания медицинской помощи. Я не могу сказать, что это комплексная или сложная проблема. Думаю, лишь несколько случаев в течение года, может быть, сможем документально подтвердить», — отметил собеседник НСН.

Что касается того, что ВИЧ выявляют у мужчин в возрастной категории 40–50 лет, то, как отметил Куринный, у этого имеется простое объяснение.

«Мужчины именно этой возрастной категории — это как раз те, кто были в молодом возрасте на период подъема той самой эпидемии, которая была у нас в стране. Это и наркопотребление, и разного рода другие послабления. Именно эта категория и оказалась носителями. Основная их масса заразилась много лет назад. Просто сейчас их нашли, а вследствие успеха в том числе медикаментозной терапии, сейчас эти люди живут достаточно долго», — считает Куринный.

По словам депутата, сегодня рост заболеваемости замедляется, но все еще остается высоким.

«Если будем сравнивать, то в РФ число новых носителей приблизительно такое же, как во всей Европе. Оно замедляется, уменьшается, работа в этом направлении ведется, но, на мой взгляд, не достаточно радикально все это сегодня происходит, как хотелось бы. Сегодня более-менее хорошо работает регистр, налажено все с лекарственным обеспечением, наблюдаются те, кто находятся под контролем соответствующих организаций. Но, конечно, есть примерно 10% тех, кто не наблюдаются, и многие из них даже не знают о своем диагнозе и не хотят знать. С ними связано и распространение», — также сказал Куринный.

Когда люди окончательно победят ВИЧ — ответа на этот вопрос у депутата Госдумы нет. Но есть мнение насчет того, что эту победу приблизит. Как сообщил НСН Куринный, в настоящее время на испытаниях находится первая вакцина от ВИЧ, которая, как прогнозируется, станет эффективной.

«Подтвердятся ли надежды с ней связанные или нет, станет понятно в течение одного-двух лет. Чтобы можно было поставить окончательный барьер и прививать группы риска. Потому что пока эффективной вакцины нет», — добавил Куринный.

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