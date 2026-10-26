Челябинские онкологи удалили опухоль, проросшую из шеи в грудную клетку

Специалисты Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) провели сложную операцию 63‑летней пациентке с новообразованием, достигшим диаметра 14 сантиметров и проросшим из шеи вглубь грудной клетки. Как сообщили в региональном минздраве, такая ситуация встречается крайне редко и без комбинированной хирургической тактики разрешить ее невозможно.

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По словам заведующего отделением опухолей головы и шеи Артема Гарева, женщина поступила в центр с подозрением на рак щитовидки. Однако при обследовании врачи убедились, что новообразование в левой доле железы распространялось глубоко в заднее средостение.

Из одной точки доступа такую опухоль удалить нельзя. Поэтому онкологи совместили в одной операции два малоинвазивных хирургических подхода: торакоскопический доступ через межреберный промежуток и трансцервикальный доступ к щитовидной железе через разрез на шее — он позволил оттеснить образование от крупных сосудов шеи и пищевода.

«Если бы мы попытались начать только с шеи или только с грудной клетки, не удалось бы полностью освободить верхушку узла и избежать повреждения сонных артерий, вен, сосудов шеи и пищевода»», – пояснил заведующий отделением торакальной онкологии Егор Печерица.

Операция длилась три часа. Гистологическое исследование опухоли подтвердило диагноз — узловой нетоксический зоб. Это доброкачественное новообразование: оно часто растет медленно, а имеющееся пространство в средостении, как объясняют врачи, позволяет опухоли незаметно для человека достичь значительных размеров. Поэтому пациенты нередко обращаются за помощью лишь после того, как начинают страдать от кашля и трудностей с глотанием из‑за сдавливания окружающих органов.

Сложные хирургические операции по уникальным технологиям позволяют поставить на ноги и обеспечить полноценную жизнь в случаях, когда другие методы лечения оказываются бессильны, отметили в центре.

Пациентка уже восстановилась после операции и выписана домой.