Эксперты ответили, из-за чего ухудшается здоровье подростков

В России дети и подростки проводят с гаджетами в 1,5–3 раза больше времени, чем рекомендуется, сообщают «Известия» со ссылкой на Институт профилактической медицины Пироговского университета.

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Несовершеннолетние мало двигаются, что повышает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. А постоянное использование электронных устройств может приводить к недосыпу, проблемам с концентрацией внимания и ухудшению психического здоровья.

По словам экспертов, с началом учебы ребенок начинает двигаться на 30–40% меньше, и с каждым классом его активность продолжает снижаться. Кроме того, около половины юношей и до 75% девушек в выпускных классах не справляются с нормативами физической подготовки. Сегодня смартфоны вытесняют из распорядка дня такие важные составляющие, как полноценный сон, движение и даже приемы пищи.

Сегодня свыше 170 млн детей и подростков во всем мире страдают ожирением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».