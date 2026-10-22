Врачи вернули возможность есть пациенту с раком горла последней стадии

Онкологи Сургутской ОКБ вернули пациенту, у которого был рак гортани IV (последней) стадии, возможность принимать пищу через рот.

Ранее 60-летний мужчина прошел лучевую терапию, пять курсов химиотерапии и радикальную операцию. Опухоль удалили, прошел год, рак не вернулся, но после такого большого хирургического вмешательства (удаление гортани, части глотки) есть пациент сам не мог - он питался через зонд.

Чтобы мужчина вновь смог питаться естественным путем, онкологи провели сложную реконструктивную операцию - сформировали переднюю стенку глотки.

"Для этого с грудной стенки перенесли кожно-мышечный лоскут с питающим сосудом. Затем с левого бедра взяли участок расщепленной кожи и закрыли им наружную поверхность перенесенного лоскута на шее", - рассказал Роман Паськов, директор депздрава Югры.

Сложности медикам добавляло то, что агрессивное лечение онкологии сделало стенки сосудов очень хрупкими. Требовалась ювелирная точность при работе с ними.

Операция прошла успешно. Сейчас пациент восстанавливается, его состояние удовлетворительное.