Врачи спасли пенсионера с перекрытой на 99 процентов артерией сердца

В Находке спасли пенсионера, у которого артерия сердца оказалась перекрыта на 99 процентов. Об этом сообщает минздрав Приморья.

Мужчина из города Партизанска длительное время терпел боль в груди - списывал ее на усталость. Только после проверки симптомов в интернете он согласился, что это может быть инфаркт, и вызвал "скорую". Бригада врачей передала его в Находкинскую больницу, в современный сосудистый центр.

Обследование показало, что артерия сердца почти полностью перекрыта, к тому же состояние осложнял кардиогенный шок, при котором сердце резко теряет способность перекачивать достаточно крови. Пациента сразу подали в операционную. Врачи провели ювелирную операцию.

"В Приморье выстроена четкая система взаимодействия между медучреждениями для сокращения времени от возникновения сосудистой катастрофы до оказания высокотехнологичной помощи. Это во многом определяет успех лечения", - отметил главный врач больницы Павел Князенко.

Мужчину уже выписали домой. Он пообещал кардиологам бросить курить, проходить диспансеризацию и своевременно обращаться к врачам.