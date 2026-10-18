В РАН ответили, что может стать главной причиной смертности в мире

Через 25–30 лет устойчивость к антибиотикам может стать одной из главных причин смертности в мире и обогнать даже онкологию. Об этом заявил вице-президент РАН Степан Калмыков.

По его словам, РАН решает эту проблему вместе с академиями наук стран БРИКС и БРИКС+. Тема обсуждается на ежегодных конференциях ученых этих стран, пишет РИА Новости.

Калмыков отметил, что повестка волнует всех: это и биобезопасность, и угрозы от неконтролируемого распространения новых вирусов и бактерий, и антибиотикорезистентность.