Перечислены самые опасные симптомы проблем с поджелудочной

Первый и главный симптом, который должен насторожить в плане проблем с поджелудочной железой — это боль в верхней части живота.

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«Эта боль часто опоясывающая, отдающая в спину или левое подреберье, усиливающаяся после еды, иногда облегчающаяся, если наклониться вперёд или сесть согнувшись. Если такая боль длится долго и сопровождается тошнотой, рвотой — это повод вызывать скорую, а не пить но-шпу. Острый панкреатит может быть смертельно опасен. Поэтому если боль в животе появилась впервые после хорошего застолья, то не ждите до утра, вызывайте скорую помощь», — сообщила «Свободной Прессе» терапевт, нутрициолог Елена Шураева.

Второй симптом — это жирный, маслянистый, светлый, плохо смывающийся стул, который не тонет, а плавает, с неприятным запахом. Это стеаторея, признак того, что ферменты не справляются с жиром. Так бывает при хроническом панкреатите, при недостаточности ферментов и других состояниях. И это повод обратиться к гастроэнтерологу.

«Третий — это снижение веса без усилий, а также вздутие, повышенное газообразование после еды, ощущение переполнения. Само по себе не диагноз, но в комплексе с болью в животе и измененным стулом — это однозначно повод обследоваться. Еще один симптом — впервые выявленное повышение сахара, особенно при нормальном весе и отсутствии наследственности. Иногда это первый признак поражения поджелудочной. Самый тревожный симптом — это желтуха, потемнение мочи, светлый стул, кожный зуд. Это уже признаки сдавления желчных протоков, и тут нужен врач срочно, в течение суток», — резюмировала врач.

Ранее новости сообщали, что действительно может напрягать поджелудочную железу.