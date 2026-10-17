Почему «вдовий горб» помолодел и как с этим бороться

"Вдовий горб" помолодел: гаджеты лепят из школьников стариков, а неподвижность вместо беготни и активных игр лишь усиливает разрушающее действие. Впрочем, специалисты успокаивают: привести осанку в норму не так сложно, как принято думать.

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Словосочетание "вдовий горб" когда-то родилось не на пустом месте: горбом называли возрастное изменение осанки у пожилых женщин - тех самых "вдов", которые десятилетиями гнулись над стиркой, огородом и бесконечной домашней работой. Но, похоже, термин устаревает прямо на глазах: проблема выдвинутой вперед головы и искривленной шеи уже перебралась в школы и университеты. Теперь "вдовий горб" - это не про возраст, а про привычку. И, судя по последним исследованиям, - про гаджеты.

Горб приходит в 12 лет

Самое свежее и, пожалуй, самое тревожное исследование на эту тему провели в Университете Истинье (Istinye University). Ученые проверяли связь между зависимостью от смартфона и грудным гиперкифозом у детей 7-14 лет. Результаты оказались неутешительными: у детей, проводящих за телефоном более часа в день, были отчетливо выражено искривление позвоночника. Авторы прямо пишут:

"Позвоночник детей еще развивается, и осанка более подвержена изменениям... Привычки осанки, заложенные в детстве, сохраняются и усугубляются во взрослой жизни".

Подобные исследования проводились и раньше. Профессор Гарвардского университета Эми Кадди еще в 2015 году описала феномен iHunch (ай-горб). Она объяснила, что при наклоне головы на 60 градусов (что характерно при работе за компьютером или зависании в телефоне) нагрузка на шею может достигать 27 кг, приводя к серьезным деформациям. А через два года, в 2017 году, Стэнфордский университет выпустил эргономические рекомендации по снижению индексов боли в области шеи и плеч, приводящих к нетрудоспособности, у студентов - пользователей смартфонов. Еще одно исследование, опубликованное в 2024 году, подтвердило: у людей с выдвинутой головой нарушается постуральная стабильность - способность сохранять равновесие и удерживать положение тела в пространстве.

Исследование Университета Англия Раскин (Anglia Ruskin University) в Кембридже подтвердило, что люди, утыкающиеся в гаджеты на ходу, демонстрируют походку, характерную для 80-летних: сгорбленные спины, отсутствие периферийного зрения и замедленный шаг.

Ученые Университета Джонса Хопкинса отметили тревожную тенденцию: за более чем 20 лет наблюдений врачи фиксируют рост болей в шее и спине у детей. Доктор Грегори Хан предупреждает: "Мы знаем, что хирурги часто страдают от проблем с шеей, потому что всю карьеру смотрят вниз во время операций; подозреваю, что гаджеты создают ту же проблему для всех. И изменения в позвоночнике могут оказаться необратимыми".

© Российская Газета

Британцы предупреждали

Кстати, еще в 2019 году специалисты Британской остеопатической ассоциации и компании Fellowes представили общественности Эмму - жутковатую модель, которая показывала, как будет выглядеть офисный работник в 2040 году, если ничего не менять. У Эммы - постоянный наклон головы вперед, выраженный "вдовий горб", опухшие от плохого кровообращения ноги, красные глаза и сероватая кожа.

И вот, похоже, предсказание, которое британцы рассчитывали увидеть через 20 лет, уже сбывается, и не у 40-летних "белых воротничков", а у школьников. Ученые из Университета Саншайн-Коуст объясняют: "Мы сталкиваемся с большей постуральной нагрузкой на шею, чем любое предыдущее поколение, из-за доступа к современным технологиям".

Эмма перестала быть фантастикой - она стала пророчеством с ускоренным сроком исполнения.

Что же делать?

Казалось бы, вывод прост: срочно выпрямиться, втянуть живот и сидеть как оловянный солдатик. Но на самом деле все не так однозначно, объясняет "РГ" врач-невролог, основатель сети клиник Александр Ткачев.

"Идеальной позы для работы не существует. Постоянно опущенная голова - это, безусловно, плохо. Но проблема не только в том, что вы сидите, но и в том, что вы сидите неподвижно", - говорит невролог.

Ткачев объясняет: наш позвоночник - живая подвижная система, рассчитанная на то, чтобы двигаться, двигаться и еще раз двигаться. Эпизодически сутулиться - это даже нормально. "Нет доказательств, что любое округление спины автоматически повреждает диски или создает грыжу", - поясняет Ткачев. Гораздо хуже - часами сидеть с выдвинутой вперед головой и поднятыми плечами или пытаться удержать "правильную" осанку. Это приводит к тому, что мышцы шеи и плечевого пояса устают еще больше, а к вечеру вы получаете новую порцию боли и напряжения.

Идеальной позы для работы не существует. Постоянно опущенная голова - это, конечно, плохо. Но еще хуже длительная скованность и неподвижность

Так как же не превратиться в Эмму, если просто сидеть выпрямившись, - не работает? Вот конкретные и очень простые советы от невролога.

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Семь правил доктора Ткачева против "эффекта Эммы"