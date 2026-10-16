Женщина рассказала, как осталась жива благодаря внутриматочной спирали

54-летняя Кэролайн Бейли из Великобритании считает, что осталась жива благодаря внутриматочной спирали. О том, как стечение обстоятельств помогло выявить рак и спасти ее жизнь, она рассказала Daily Mirror.

Женщина отметила, что в марте 2023 года почувствовала сильную боль в животе и решила, что причина в спирали. Она несколько раз просила врачей удалить ее, и во время одного из осмотров они заметили крупную опухоль яичника, которая давила на устройство, провоцируя боль. Позже выяснилось, что образование было злокачественным и уже распространилось на жировую ткань в брюшной полости.

«Я абсолютно уверена, что спираль спасла мне жизнь, и это безумие», — рассказала Бейли, объяснив, что сумела вовремя пойти к врачу и заметить болезнь.

Женщина прошла четыре курса химиотерапии, после которых опухоль уменьшилась с 16 до 8 сантиметров. В октябре 2023 года ей провели шестичасовую операцию, во время которой удалили матку, жировую ткань в брюшной полости и аппендикс. Затем она прошла еще два курса химиотерапии и вышла в ремиссию.

Позже генетические тесты обнаружили у Бейли мутации в генах BRCA1 и RAD51D, связанные с повышенным риском некоторых видов рака. Сейчас женщина обсуждает с врачами возможность профилактического удаления обеих молочных желез, а ее родственницы проходят генетическое тестирование.

Ранее 28-летняя женщина, которая никогда не жаловалась на здоровье, заметила необычное изменение в работе кишечника. Вскоре ее состояние стало ухудшаться, после чего обследование выявило рак кишечника.