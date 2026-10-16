В РФ впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга

Об уникальном хирургическом вмешательстве — операции по трансплантации спинного мозга, выполненной в Институте скорой помощи имени Склифосовского, рассказал в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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У пациента, которому грозила полная неподвижность, появился шанс на восстановление. Сейчас он чувствует себя хорошо. Операция, по словам мэра, шла 12 часов.

«Эта операция — продолжение реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей», — напомнил мэр.

«РГ» рассказывала, что там же, в Склифе, специалисты вместе с Минздравом России начали выполнять уникальные операции — аллотрансплантацию — пересадку донорских кистей рук. И уже два пациента, потерявших конечности, снова с руками.

Для первого — 53-летнего Андрея — донорские руки стали уже как свои: он водит машину, работает на компьютере, занимается спортом. У второго — Романа — после пересадки сразу обеих рук в феврале этого года. К марту, когда проходила пресс-конференция, посвященная уникальной операции, прошло лишь чуть больше месяца, но цветы своим докторам он вручил сам.