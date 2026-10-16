Мужчина пошел к стоматологу и узнал о неизлечимом раке мозга

31-летний Джейми Киу пошел к стоматологу с жалобой на покалывания и онемение во рту, но позже у него обнаружили неизлечимую опухоль мозга. Об этом сообщает Daily Mirror.

На приеме стоматолог не выявил проблем с зубами, однако у мужчины стали возникать новые симптомы. Он стал спотыкаться, ронять ключи и терять равновесие. Жена Киу настояла, чтобы он обратился к врачу. После обследования, проведенного 2024 году, мужчина узнал, что у него опухоль в стволе головного мозга. Образование оказалось глиобластомой четвертой стадии — агрессивной формы рака, которую нельзя было удалить из-за расположения.

Киу вспоминает, что сначала врачи давали ему не более полутора лет жизни при условии, что он будет лечиться. Он прошел курс лучевой терапии, который уменьшил опухоль и позволил примерно на восемь месяцев вернуться к привычной жизни. Однако впоследствии симптомы вернулись, а обследование показало, что опухоль снова выросла. Мужчина прошел повторный курс облучения, завершившийся в мае.

Ранее жительница Великобритании Эшлинг Галлахер рассказала, что заболела раком в 28 лет. По ее словам, первым симптомом болезни стали внезапные позывы в туалет.