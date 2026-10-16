Врач оценил эффективность нового метода лечения световыми капельницами

Психотерапевт, психолог Павел Прудников рассказал, что в частных медицинских центрах начали предлагать внутривенное лазерное облучение крови. Эффективность таких капельниц со светом он оценил в своем Telegram-канале.

По словам врача, во время процедуры пациенту в вену вводят иглу с крошечным световодом, через который подают световое излучение мощностью в интервале от одного до пяти милливатт. Считается, что новый «метод лечения» очищает кровь, омолаживает, уничтожает вирусы, например, герпес и ВПЧ, а также борется с опухолями и метастазами.

Однако Прудников убежден, что эти обещания не подтверждены исследованиями, противоречат физике и могут быть очередным способом обмануть пациентов. «Этот световой импульс не будет менять форму белков плазмы, не будет разрушать оболочки бактерий и не запустит никакое деление иммунных клеток в организме», — заявил врач.

При этом специалист отметил, что фотодинамическая терапия действительно применяется в медицине, но для локального воздействия на определенные ткани. По его словам, светить на поток венозной крови бесполезно.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас назвал киви одним из наиболее полезных фруктов. По его словам, эти плоды помогают наладить пищеварение, взять под контроль уровень глюкозы и инсулина.