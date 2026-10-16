ВОЗ предложила закрыть психбольницы

Всемирная организация здравоохранения предложила развивать помощь людям с психическими расстройствами вне больничных стационаров, сохраняя необходимое лечение и поддержку по месту жительства. Рекомендации изложены в руководстве по деинституционализации психиатрической помощи. По данным «Ведомостей», речь идет прежде всего о людях, находившихся в стационаре более шести месяцев.

ВОЗ подчеркивает, что одной выписки из больницы недостаточно. Пациентам необходимо помогать с жильем, бытовыми навыками, медицинской и социальной поддержкой, образованием и трудоустройством, а их семьям также нужна помощь. На переходном этапе затраты могут удвоиться, поскольку больницы и службы поддержки по месту жительства будут действовать одновременно.

По информации ВОЗ, психиатрические стационары действуют в 138 странах, или 81% государств, представивших сведения. Почти 49% пациентов подолгу находятся в таких учреждениях не по собственной воле. В 49 странах на стационары приходится около 47% расходов на психиатрическую помощь.

Психиатр Егор Батырев отметил, что лечение вне больницы подходит не во всех случаях. При острых психотических состояниях с угрозой безопасности, высоком риске суицида, необходимости подбора терапии или невозможности обеспечить базовые потребности госпитализация остается необходимой. В России также работают дневные стационары, сочетающие корректировку лечения и социальную адаптацию.

Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что сопровождаемое проживание с помощью социальных работников и волонтеров уже практикуется в Москве и Нижегородской области. По его словам, расширение такой модели требует помещений, участия некоммерческих организаций и региональных властей, а говорить о бюджетной экономии пока рано. Министр здравоохранения Михаил Мурашко 15 октября подчеркнул важность диагностических и реабилитационных программ и сообщил об увеличении с 2025 года числа психиатров и наркологов, ведущих амбулаторный прием.