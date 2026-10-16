Врачи госпитализировали пять человек с подозрением на опасное заболевание

В Московской области пять человек госпитализировали для профилактического наблюдения после контакта с человеком, предположительно инфицированным оспой обезьян.

Как сообщили в региональном Минздраве, у госпитализированных взяли анализы. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, клинических проявлений заболевания нет.

Уточняется, что о подтвержденном заражении этих пациентов ведомство не сообщало.

Госпитализацию провели в рамках противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения Московской области.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее врач предупредил, что после 40 лет риск развития злокачественных новообразований кожи постепенно увеличивается, поэтому любые новые или изменяющиеся образования требуют более внимательного отношения.