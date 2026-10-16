Новосибирские хирурги удалили у мужчины опухоль весом почти в 9 кг

В новосибирской больнице врачи провели операцию по удалению доброкачественной опухоли, которая занимала две трети брюшной полости и смещала органы.

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Мужчина поступил к врачам с жалобами на изжогу, дискомфорт и тянущую боль под правым ребром. При этом у пациента был нормальный аппетит и не наблюдалось изменений веса. Также не выявили отклонений в результатах анализов крови и биохимии.

Проблему заметили на УЗИ. Благодаря ультразвуку врачи обнаружили новообразование размером 25 на 50 сантиметров. Это была липома, доброкачественная опухоль, состоящая из жировой ткани. Она заняла больше половины брюшной полости, из-за чего органы были вынуждены сместиться в сторону.

Обычно люди уверены, что липома не вызывает сложностей, однако данный случай требовал особого внимания. На это обратил внимание кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по хирургической помощи ЧУЗ «КБ "РЖД‑Медицина" г. Новосибирска» Алексей Андреев в разговоре с RT.

Когда опухоль становится такого размера, то обрастает сосудами. Этот факт усложняет задачу, поэтому во время операции врачи были крайне осторожны. Кроме того, крупные опухоли, растущие годы, плотно срастаются с окружающими тканями.

Врачи часто оперируют опухоли в несколько сотен граммов. Однако в случае с 39-летним мужчиной речь шла о килограммах. Операция требовала ювелирной работы всей команды. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением №1 ЧУЗ «КБ "РЖД‑Медицина" г. Новосибирска» Павел Платонов.

Липома, которую извлекли, оказалась весом 8,7 килограмма. После операции у мужчины пропал дискомфорт, который мучил его больше года. На данный момент пациент восстанавливается дома.