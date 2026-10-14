Врачи спасли мужчину с опухолями и пороком сердца

Новосибирские хирурги вернули к жизни пациента с критическим стенозом аортального клапана и несколькими кровоточащими опухолями кишечника.

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73-летний житель Новосибирска однажды уже перенес онкологическое заболевание. Однако спустя годы у него вновь обнаружили онкологию - сразу две злокачественные опухоли кишечника. Помимо этого у пенсионера выявили запущенный приобретенный порок сердца. При таком сочетании патологий пациент считается неоперабельным.

Врачи говорят, что каждое из выявленных заболеваний могло привести к гибели больного. Но что оперировать в первую очередь: сердце или кишечник?

Проблема заключалась в том, что при жизнеугрожающем стенозе аортального клапана необходимы "кроворазжижающие" препараты. Но на фоне их приема у пациента кровоточат опухоли. А если начать лечение с удаления новообразований - сердце пенсионера может остановиться уже в момент введения наркоза.

"Нельзя сказать, какие риски выше в подобной ситуации - кровотечения или тромбообразования, это "палка о двух концах, - поясняет заведующий НИО эндоваскулярной хирургии Центра Мешалкина Дмитрий Зубарев. - И только опытная мультидисциплинарная команда способна взвесить и распределить риски так, чтобы найти единственный шанс спасти жизнь. В работе с такими случаями мы вырабатываем безопасную стратегию действий, которая в дальнейшем станет алгоритмом. Поисками решения занялся консилиум онкологов, кардиохирургов, анестезиологов и кардиологов".

© Российская Газета

Решение было принято. Сначала эндоваскулярная бригада под руководством Дмитрия Зубарева временно уменьшила степень стеноза - чтобы пациент смог перенести наркоз. Затем хирурги-онкологи под руководством Максима Никитина выполнили резекцию прямой и сигмовидной кишки. И только спустя 20 дней после этого настала очередь эндоваскулярного протезирования аортального клапана.

"Для усиления безопасности пациента третий этап выполнялся под местной анестезией, с применением внутрисосудистого устройства для защиты головного мозга от эмболии", - пояснили врачи.

Теперь сердце пенсионера работает без перебоев. Но есть и еще одна радостная новость. Гистология показала, что житель Новосибирска больше не нуждается в противоопухолевом лечении - с онкозаболеванием удалось справиться хирургически. Хирурги пообещали в будущем восстановить ему целостность кишечника.