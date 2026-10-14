Людей с болями в коленях предупредили о главной ошибке

Бег и другие физические нагрузки не разрушают суставы, уверен хирург-ортопед Говард Люкс. Что на самом деле вредит коленям, он рассказал в интервью The Washington Post.

Главной ошибкой людей, которые испытывают боли в коленях, врач назвал отказ от бега и других физических нагрузок. По его словам, сустав без движения лишается единственного источника питательных веществ — синовиальной жидкости.

«Когда вы делаете шаг, эта жидкость распространяется и через хрящ доставляет питательные вещества. Это же движение запускает клеточные процессы, которые побуждают хрящ вырабатывать новый коллаген для восстановления», — объяснил хирург.

Специалист добавил, что также не согласен с мнением о том, что болезни суставов возникают из-за износа и лишнего веса. По его мнению, колени больше страдают после травм, особенно если после заживления неправильно распределяется нагрузка. Второй причиной он считает метаболические нарушения, такие как диабет.

«При этих заболеваниях в крови присутствуют молекулы воспаления. Они попадают в синовиальную жидкость, затем в хрящ и запускают там воспалительный процесс», — считает Люкс.

Врач добавил, что для восстановления колена важно ходить пешком или бегать хотя бы семь минут в день. Также необходимо заниматься силовыми тренировками, чтобы нарастить мускулатуру и снизить нагрузку на сустав.

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