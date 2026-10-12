Хирурги вернули память пациентке с Альцгеймером: первый случай в России

Томские микрохирурги первыми в стране провели экспериментальную операцию по лечению болезни Альцгеймера. Итог превзошёл ожидания: 78-летняя женщина вернулась к привычной жизни, пишет подробности sibnovosti.ru.

Операцию выполнили Андрей Байтингер и Юрий Магай. Три часа под микроскопом они соединяли мельчайшие сосуды с лимфатической системой, чтобы улучшить отток жидкости из мозга. Использовали нити, которые в разы тоньше волоса.

После сна пациентка узнала дочь и внучку, которых не помнила четыре года. Адрей Байтингер назвал вмешательство историческим для отечественной медицины.

В основе метода лежит глубокое шейное лимфатическое шунтирование: оно создаёт дополнительный путь вывода жидкости из мозга и тормозит нейродегенеративные процессы. За женщиной будут наблюдать на протяжении года.

Раннее «Свободная пресса» рассказала, почему у некоторых пациентов болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона идут рука об руку.