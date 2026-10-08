Женщина списала боль в животе на менструацию и потеряла половину желудка

Британка Кирсти Адам пожаловалась врачу на спазмы в животе и оказалась смертельно больна. Своей историей 33-летняя воспитательница детского сада поделилась с изданием Mirror.

Женщина рассказала, что обратилась с жалобами на боли в животе к терапевту. Врач списал этот симптом на тяжело протекающие менструации, но здоровье британки в течение последующих недель начало ухудшаться. Она стала терять вес, у нее развилась болезненная диарея.

В мае 2026 года Адам госпитализировали с подозрением на аппендицит, но анализ кала показал наличие большого количества крови. Последовавшая за этим колоноскопия позволила диагностировать у нее рак. Женщина оказалась больна редкой формой плоскоклеточного рака кишечника. Врачам пришлось провести срочную операцию, чтобы спасти ей жизнь. В ходе шестичасового хирургического вмешательства женщине удалили не только опухоль, но и часть кишечника и половину желудка.

Сейчас Адам живет со стомой и каждые полгода проходит компьютерную томографию, чтобы медики могли отслеживать любые признаки рецидива заболевания. При этом она надеется, что ее кишечник заживет достаточно быстро, и стому можно будет убрать.

Ранее стала известна история медсестры по имени Андреа из Великобритании, которая в течение пяти лет странно себя вела, в частности, отправляла бессвязные сообщения и бесконтрольно занималась онлайн-шопингом. Впоследствии выяснилось, что эти симптомы появились из-за смертельно опасной болезни.