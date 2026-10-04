Онколог рассказал о сложностях лечения глиобластомы

Глиобластома (рак мозга) — все еще одна из самых агрессивных раковых опухолей, которую пока невозможно полностью излечить. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Глиобластома и сегодня остается одной из самых агрессивных и сложных для лечения опухолей головного мозга. Поэтому я бы не стал говорить, что мы уже нашли решение этой проблемы. Основой лечения по-прежнему остается максимально возможное хирургическое удаление опухоли с последующей лучевой и лекарственной терапией», — сказал он.

По словам онколога, сложность в лечении этой опухоли заключается в ее биологии. Это очень гетерогенная опухоль, клетки которой способны проникать в окружающую ткань мозга, поэтому даже самая совершенная хирургическая техника не всегда позволяет удалить все опухолевые клетки. Кроме того, со временем может формироваться резистентность опухоли к лечению, добавил Каприн.

Именно поэтому, подчеркнул он, сегодня научный поиск идет сразу в нескольких направлениях от более точной лучевой и лекарственной терапии до клеточных технологий и адресной доставки препаратов непосредственно к опухоли.

Одно из направлений, которым занимаются специалисты в НМИЦ радиологии, это применения радиоэмболизации с отечественным радиофармпрепаратом на основе иттрия-90, рассказал врач. Идея заключается в том, чтобы максимально локально воздействовать на опухоль с помощью радионуклида, стараясь при этом минимизировать воздействие на окружающие здоровые ткани. По его словам, у онкологической службы РФ уже накоплен большой опыт применения отечественных микросфер с иттрием-90 в радиоэмболизации опухолей печени, и сейчас специалисты изучают возможности развития этой технологии для других локализаций.