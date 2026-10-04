Врач сообщил о пользе оценки липидного профиля в диспансеризации

Недавно добавленная в диспансеризацию оценка липидного профиля пациента поможет предотвратить заболевания сердечно-сосудистого профиля. Об этом рассказала ТАСС заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России по научной работе и профилактической кардиологии Нана Погосова.

«Профилактику необходимо начинать с детского и юношеского возраста. Молодому человеку нужно знать свое артериальное давление и показатели липидного обмена, особенно если у близких родственников были ранние инфаркты или инсульты. Так, в рамках диспансеризации с этого года проводится оценка липидного профиля, которая позволяет точнее определить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала она.

Кардиолог подчеркнула, что наследственная предрасположенность требует более внимательного отношения к риску, а своевременная коррекция факторов риска помогает его уменьшить.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что в рамках диспансеризации россиянам станут доступны в том числе определение уровня липопротеида, оценка липидного профиля.