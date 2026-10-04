Эндокринолог заявил об эффективности российских лекарств от ожирения

Риск развития сахарного диабета второго типа существенно повышается у людей с избыточным весом, однако современная продукция российской фармацевтики позволяет эффективно бороться с ожирением. Об этом рассказала ТАСС врач-эндокринолог Приморского краевого центра диабета и эндокринных заболеваний, кандидат медицинских наук, профессор ДВФУ Алла Морозова.

Как ранее сообщал ТАСС, в ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России заявили, что диабет приобрел характер неинфекционной пандемии. Ежегодный прирост новых случаев составляет сотни тысяч человек. И основной прирост обеспечивает именно сахарный диабет II типа (СД2).

«Основной фактор риска сахарного диабета второго типа, помимо наследственности и возраста, — это ожирение. И на сегодняшний день в мире впервые появилась возможность эффективного лечения ожирения. <...> В России также есть эффективные препараты, не уступающие зарубежным аналогам. <...> Есть лекарственные препараты отечественного производства, уже вошедшие в клиническую практику», — сказала Морозова.

Гормональные препараты, по словам эксперта, помогают человеку соблюдать рекомендации, которые врачи дают уже много лет, но зачастую безрезультатно. Эти советы касаются важности поддержания здорового образа жизни и нормальной массы тела. И они позволяют предотвратить развитие не только сахарного диабета, но и, например, сердечно-сосудистых заболеваний.