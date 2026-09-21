Россиянам рассказали, какие стоматологические услуги доступны по ОМС

В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) россиянам доступны первичный стоматологический осмотр, лечение кариеса, удаление зубов и неотложная помощь при острой боли. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

"В рамках ОМС доступны ключевые стоматологические услуги, от первичного осмотра и лечения кариеса до удаления зубов и оказания неотложной помощи при острой боли", - передает РИА Новости слова собеседника.

В ФФОМС отметили, что это позволяет своевременно решать наиболее распространенные проблемы со здоровьем полости рта и проводить профилактику тяжелых осложнений.

За первое полугодие медицинские организации оказали стоматологическую помощь в рамках ОМС в объеме 31,7 миллиона посещений. Для сравнения, за весь 2025 год этот показатель составил 61,1 миллиона посещений.